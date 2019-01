«Все против нас». Капитан молодежной сборной России выругался в сторону трибун после поражения от США

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин выругался в сторону трибун после завершения полуфинального матча чемпионата мира против команды США, сообщает «Чемпионат» .

На церемонии награждения российский форвард, вошедший в число трех лучших игроков встречи, в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Получилось так, что шлем полетел прямо в направлении вручающих призы. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику.