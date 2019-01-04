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«Все против нас». Капитан молодежной сборной России выругался в сторону трибун после поражения от США

05.01.2019 09:26 — Разное | Tut.by  
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Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин выругался в сторону трибун после завершения полуфинального матча чемпионата мира против команды США, сообщает «Чемпионат».


Фото: fhr.ru

На церемонии награждения российский форвард, вошедший в число трех лучших игроков встречи, в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Получилось так, что шлем полетел прямо в направлении вручающих призы. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику.

Критическая реакция североамериканских болельщиков последовала незамедлительно.

— Это полный позор российского капитана. Сначала он ревет, как ребенок, затем посылает проклятия толпе и даже не может толком сфотографироваться с партнерами по команде как один из трех лучших хоккеистов команды. Если «Сент-Луис» планирует его «поднимать» в свой состав, я очень расстроен. Да, это эмоции, без сердца играть невозможно — кто же спорит. В мастерстве Костина я не сомневаюсь. Но его хладнокровия как спортсмена просто не существует. Кроме того, он еще и немного эгоист, — отметил в «твиттере» болельщик с именем Джо Маш.

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.

Игроки сборной России заплакали после завершения матча против США. Капитан сборной России Клим Костин не мог остановиться на протяжении нескольких минут.

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