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«Все против нас». Капитан молодежной сборной России выругался в сторону трибун после поражения от США
Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин выругался в сторону трибун после завершения полуфинального матча чемпионата мира против команды США, сообщает
На церемонии награждения российский форвард, вошедший в число трех лучших игроков встречи, в раздражении выкинул свой шлем, вызвав недовольство трибун. Получилось так, что шлем полетел прямо в направлении вручающих призы. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешел на нецензурную лексику.
Критическая реакция североамериканских болельщиков последовала незамедлительно.
— Это полный позор российского капитана. Сначала он ревет, как ребенок, затем посылает проклятия толпе и даже не может толком сфотографироваться с партнерами по команде как один из трех лучших хоккеистов команды. Если «Сент-Луис» планирует его «поднимать» в свой состав, я очень расстроен. Да, это эмоции, без сердца играть невозможно — кто же спорит. В мастерстве Костина я не сомневаюсь. Но его хладнокровия как спортсмена просто не существует. Кроме того, он еще и немного эгоист, —
Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.
Игроки сборной России заплакали после завершения матча против США. Капитан сборной России Клим Костин не мог остановиться на протяжении нескольких минут.
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