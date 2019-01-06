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В Бресте впервые прошел Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников
07.01.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
6 января 2019 года в Бресте впервые прошел Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников. Несмотря на сложные погодные условия, турнир все же состоялся и прошел в теплой, дружественной атмосфере.
Участники турнира не жалея сил и используя все свои умения и навыки, стремились к победе. В результате состязаний победу одержал Владимир Сидоров!!! Турнир закончился чаепитием в неформальной обстановке и поздравлениями с Рождественскими и Новогодними праздниками!
Сегодняшнее мероприятие стало началом серии турниров, которые мы планируем проводить ежеквартально.
Приглашаем всех колясочников, которые не участвовали в сегодняшнем турнире, быть активнее и на следующих соревнованиях вступить в борьбу за очередные награды и получить массу положительных эмоций!!!
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6 января 2019 года в Бресте впервые прошел Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов-колясочников. Несмотря на сложные погодные условия, турнир...
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