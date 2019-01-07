ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять изменений, которые произойдут за неделю, если ложиться спать на 20 минут раньше

08.01.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Журналист и тренер Айседора Баум рассказала PopSugar о том, как попробовала засыпать на 20 минут раньше обычного и как это повлияло на ее самочувствие.

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Isadora Baum (@izeating) on Feb 28, 2018 at 7:47am PST

— Я фрилансер, поэтому сама составляю свое расписание. Обычно ложусь спать в полночь или в полпервого, а просыпаюсь в семь или семь тридцать. Но недавно я обнаружила, что все чаще засиживаюсь с работой допоздна, много отвлекаюсь — и время сна неумолимо сокращается. Я ужинала в 22.00 или даже 22.30, шла в кровать слишком поздно и просыпалась вялой.

Так я решила провести эксперимент: неделю ужинала пораньше, меньше отвлекалась (например, на сериалы), ложилась спать на 20 минут раньше обычного и проводила под одеялом по восемь часов.

Спойлер: я стала чувствовать себя куда лучше. Сейчас, когда эксперимент закончился, я точно не брошу новую привычку. И вот почему.

Если не смотреть телевизор перед сном, засыпаешь быстрее

Не секрет, что синий свет экранов мешает нам уснуть. После вечерних сериалов я только ворочалась в кровати и нервничала. Но если я не смотрела в экран хотя бы за 20−30 минут до сна, то засыпала гораздо быстрее. К концу недели я даже полюбила эту привычку отдыхать в тишине вечерами.

Я чувствовала себя лучше по утрам

Когда я стала спать больше, то просыпалась более энергичной — и это чувство не исчезало. Я работала продуктивнее, а во второй половине дня не было привычного спада настроения.

Тренировки стали эффективнее

Я люблю тренироваться по утрам. После 8-часового сна упражнения получались лучше, а перерывы на отдых хотелось делать реже.

Я начала лучше питаться

Так как ужинала я пораньше, то просыпалась очень голодной. До тренировки съедала небольшой перекус, чтобы не заниматься на пустой желудок. В целом, когда высыпаешься, в течение дня меньше хочется сладкого — а больше налегаешь на здоровую пищу. 

В жизни стало меньше стресса

Настроение стало более стабильным, я меньше волновалась и лучше справлялась со стрессовыми ситуациями.

Титульное фото: Unsplash.com

Читайте также:
В Минске открылся роллердром. Узнали, как он выглядит и сколько стоит покататься на роликах
26-летняя минчанка построила квартиру, пробежала тысячу км за год и учит, как достигать своих целей
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист и тренер Айседора Баум рассказала PopSugar о том, как попробовала засыпать на 20 минут раньше и как это повлияло на ее самочувствие.
 
Новости дня
Новости разные
 
Каковы основные задачи социально-экономического развития района на 2019 год?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика