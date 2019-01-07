Пять изменений, которые произойдут за неделю, если ложиться спать на 20 минут раньше

Журналист и тренер Айседора Баум рассказала PopSugar о том, как попробовала засыпать на 20 минут раньше обычного и как это повлияло на ее самочувствие.

— Я фрилансер, поэтому сама составляю свое расписание. Обычно ложусь спать в полночь или в полпервого, а просыпаюсь в семь или семь тридцать. Но недавно я обнаружила, что все чаще засиживаюсь с работой допоздна, много отвлекаюсь — и время сна неумолимо сокращается. Я ужинала в 22.00 или даже 22.30, шла в кровать слишком поздно и просыпалась вялой.

Так я решила провести эксперимент: неделю ужинала пораньше, меньше отвлекалась (например, на сериалы), ложилась спать на 20 минут раньше обычного и проводила под одеялом по восемь часов.

Спойлер: я стала чувствовать себя куда лучше. Сейчас, когда эксперимент закончился, я точно не брошу новую привычку. И вот почему.

Если не смотреть телевизор перед сном, засыпаешь быстрее

Не секрет, что синий свет экранов мешает нам уснуть. После вечерних сериалов я только ворочалась в кровати и нервничала. Но если я не смотрела в экран хотя бы за 20−30 минут до сна, то засыпала гораздо быстрее. К концу недели я даже полюбила эту привычку отдыхать в тишине вечерами.

Я чувствовала себя лучше по утрам

Когда я стала спать больше, то просыпалась более энергичной — и это чувство не исчезало. Я работала продуктивнее, а во второй половине дня не было привычного спада настроения.

Тренировки стали эффективнее

Я люблю тренироваться по утрам. После 8-часового сна упражнения получались лучше, а перерывы на отдых хотелось делать реже.

Я начала лучше питаться

Так как ужинала я пораньше, то просыпалась очень голодной. До тренировки съедала небольшой перекус, чтобы не заниматься на пустой желудок. В целом, когда высыпаешься, в течение дня меньше хочется сладкого — а больше налегаешь на здоровую пищу.

В жизни стало меньше стресса

Настроение стало более стабильным, я меньше волновалась и лучше справлялась со стрессовыми ситуациями.

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