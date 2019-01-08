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21 января «Городея» выходит из отпуска и проведет первые товарищеские матчи с «Рухом «и «Неманом»

09.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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21 января «Городея» выходит из отпуска и проведет первые товарищеские матчи с «Рухом «и «Неманом»

21 января «Городея» выходит из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Подготовку начнут следующие футболисты: голкиперы Николай Романюк и Игорь Довгялло,  защитники  Кирилл Павлючек, Семен Шестиловский, Сергей Пушняков, Эдгар  Жарскис, Станислав Сазонович; полузащитники Дмитрий Лебедев, Михаил Башилов, Юрий Воловик,  Владислав Завадский, Андрей Сорокин, Сергей Тихоновский,  Мартин Артюх, Дмитрий Байдук  и Артем Васьков.

D течение первой недели футболисты пройдут плановый медицинский осмотр. Далее игрокам предстоят два учебно-тренировочных сбора, в рамках которых запланирован ряд товарищеских матчей.

Первый спарринг состоится в Минске 30 января с брестским «Рухом». 9 февраля в Минске «Городея» встретится с «Неманом». Также достигнута предварительная договоренность о товарищеских матчах с такими клубами как: «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ», «Торпедо» (Минск) и «Белшина» (Бобруйск). 

 

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Полку волковычан в высшей лиге чемпионата страны по футболу прибыло. «Городея» подписала контракт с Мартином Артюхом 

 

 

 

 

 

Мартин Артюх продолжит защищать цвета «Городеи» в следующем сезоне

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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21 января «Городея» выходит из отпуска, сообщает официальный сайт клуба. Подготовку начнут следующие футболисты: голкиперы...
 
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