Возле «Беларуси» построят общественный комплекс. Что предлагают архитекторы и чего хочет власть?

Возле гостиницы «Беларусь» планируют построить общественно-культурный комплекс, рассказал главный архитектор Минска Павел Лучинович. Свое видение развития этого пространства уже представило бюро Олега Воробьева, но власти ждут и других предложений от архитекторов.

Павел Лучинович говорит, что впервые идея развития пространства между гостиницей «Беларусь» и Свислочью была озвучена Александром Лукашенко на докладе по новому генплану в 2016 году. А снова к этой теме президент вернулся на недавнем совещании с активом Мингорисполкома. Главное условие: новое здание тут должно нести общественную функцию и не перегружать пространство.

Свою концепцию освоения этой территории представила компания «Воробьев и партнеры». Согласно ей, тут можно построить многофункциональный конгресс-холл. Вот такую визуализацию (с учетом возможного появления рядом комплекса «Комкона» ) предоставили архитекторы в мэрию:



Изображение: ООО «Воробьев и партнеры»



Изображение: ООО «Воробьев и партнеры»



Изображение: ООО «Воробьев и партнеры»

Согласно концепции, общая площадь здания — 32 тысячи квадратных метров включая паркинг на 12 тысяч «квадратов». В сооружении может разместиться большой концертный зал на 1800 мест и концертный зал на 800 человек. Предусмотрены также конференц-зал, галерея, кафе и лекционные аудитории.

Но Павел Лучинович считает, что на этой территории нужно здание меньшего объема.

— Тут есть ландшафт, рельеф, и есть доминанта в виде гостиницы «Беларусь». И ее важно не перебить, а подчеркнуть. Поэтому 32 тысячи квадратных метров — это много. Здание должно быть примерно в два раза меньше.

Поэтому комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома предлагает и другим профессиональным архитекторам обращаться в мэрию со своими концепциями развития пространства возле гостиницы «Беларусь».