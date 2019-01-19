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Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси по-спортивному его отмечают вот уже восьмой раз.
Праздник – по всей стране. Традиционно главная локация – горнолыжный комплекс «Солнечная долина». Здесь прошли соревнования по горнолыжному спорту, в котором приняли участие спортсмены из разных регионов.
Владислав Зверник, член сборной Беларуси по горным лыжам:
У нас сегодня дисциплина, которая называется слалом. Это самая короткая дисциплина, которая как раз подходит для наших гор в Минске.
Павел Мацкевич, член сборной Беларуси по горным лыжам:
Холодно, но классно! Дети поют, катаются.
Настроение хорошее. Интересно посмотреть, как люди на лыжах катаются.
Конечно, пришли бы сюда еще раз.
На празднике помимо спортивных забав гостей радует и развлекательная программа. Анимационные зоны, артисты и показательные выступления сноубордистов. В общем, отдых придется по душе каждому.
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Фото. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
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Соревнования по горнолыжному спорту и развлечения на любой вкус. Как в Беларуси отмечают Всемирный день снега
Новости Беларуси. 20 января Всемирный день снега объединяет по всему миру без малого 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси по-спортивному...
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