Состоялся музейный вечер проекта «18 квартал» к 1000-летию города Бреста

25 января 2019 года в Брестском областном краеведческом музее состоялся музейный вечер проекта «18 квартал», посвящённого 1000-летию города Бреста.



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Тема новой встречи - «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ – РЕМЕСЛО, ПРИЗВАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЁ?» - выбрана не случайно. В 1939 году, 180 лет во Франции официально объявили об изобретении дагерротипии, несколько месяцев назад получившей уже известное нам название «фотографии» и расскажет об истории фотодела, современной профессиональной фотографии.

Выпускник ЛИКИ (Ленинградского института киноинженеров), кандидат технических наук, преподаватель Брестского государственного технического университета Сергей Владимирович Басов напомнил об истории возникновения и ступенях развития любимого многими занятия.



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На изготовление первых дагерротипов – черно-белое изображение, полученное с помощью эмульсии, содержащей соли серебра - требовалось много времени. Прямое изображение на стеклянной пластине было единственным, оно требовало особых условий хранения. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Со временем изобрели материалы и технологии, которые позволили тиражировать фотографии. Уже в 1930-х гг. фотографы научились изготавливать фотографии прямо на месте. И Сергей Басов продемонстрировал участникам встречи такую мини лабораторию в деревянной коробке.

- В фондах Брестского областного краеведческого музея хранятся несколько небольших оригинальных авторских фотоальбомов, которые, как мне кажется, без преувеличения можно отнести к раритетам, - рассказал Сергей Владимирович.

38 фотографий формата 13х18 см профессионально оформленные в картонные паспарту с тиснением и сшитые в альбом… Автор всех этих альбомов – граф Станислав Казимир Коссаковский, обладатель диплома серебряной медали первой Варшавской фотовыставки 1901 года. Как выяснил Сергей Басов, граф владел недвижимостью и на территории современной Брестской области и был частью высшего общества своего времени.

На экране мелькают те самые фотографии – домашние интерьеры, приусадебные садовые ландшафты, семейные праздники и портреты. Старые фотографии полны живой энергетикой и особой глубиной, которую нивелируют современная машинная печать или цифровой носитель.

Не всякую фотографию можно назвать профессиональной. Своим мнением поделился Геннадий Николаевич Ящук. Он сам не называет себя профессиональный фотографом, а скромно говорит, что «занимается фотографией». Более 20 лет.

Фотограф-профессионал не просто обладатель дорогой фототехники и дополнительного оборудования, но – в первую очередь – человек думающий. Фотографию необходимо продумать и прожить, прежде чем нажать на спусковую кнопку и сделать снимок. Такую фотографию не нужно дополнительно обрезать или корректировать иным образом. Зрители имели возможность увидеть такие авторские фотографии вживую.

Геннадий Николаевич относит себя к категории немногих людей, которые изготавливают творческие работы по классической «мокрой технологии». При этом он мастерски владеет современной цифровой техникой, которую чаще использует для коммерческой фотографии.