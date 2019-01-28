Венесуэла готовится к войне: Мадуро двинул войска навстречу США

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Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA — Already Happened (@M3t4_tr0n) 27 января 2019 г.



Вооруженные силы Венесуэлы начали передислокацию войск к границе с Колумбией. В сети появилось видео, сделанное местными жителями. Они зафиксировали движение армейской колонны армии Венесуэлы по направлению к границе. В составе колонны, в числе прочего, были замечены самоходные артиллерийские установки «Мста-С», полученные армией Венесуэлы из России.Предположительно, артиллерийские части армии могут принять участие в больших общевойсковых учениях, которые пройдут по всей территории Венесуэлы 10 февраля. Как полагает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), учения призваны продемонстрировать единство армии и народа Венесуэлы врагам Боливарианской республики - США, а также Колумбии и Бразилии.Тяжелая артиллерия направляется к колумбийской границе на фоне появившейся в сети информации о готовящейся переброске крупного контингента армии США на территорию Колумбии. С бумагами, свидетельствующими о намерении Штатов направить 5000 военнослужащих в Колумбию был запечатлен советник президента США. Данная информация впоследствии была опровергнута официальным представителем Пентагона.Военная техника российского производства составляет основную мощь армии Венесуэлы. По данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), большая часть российского вооружения была приобретена правительствомв 2005-2011 годах. Помимо прочего, Боливарианская республика приобрела 48 самоходок «Мста-С».Самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» калибра 152-мм принята на вооружение Советской армии в 1989 году. Сегодня орудия такого типа состоят на вооружении ряда стран. Орудия данной модели применялись во время чеченских кампаний, во время войны в Южной Осетии, а также на востоке Украины.