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Венесуэла готовится к войне: Мадуро двинул войска навстречу США

29.01.2019 21:51 — Разное | UDF  
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Фото: AP
Часть оружия была поставлена Россией.

Вооруженные силы Венесуэлы начали передислокацию войск к границе с Колумбией. В сети появилось видео, сделанное местными жителями. Они зафиксировали движение армейской колонны армии Венесуэлы по направлению к границе. В составе колонны, в числе прочего, были замечены самоходные артиллерийские установки «Мста-С», полученные армией Венесуэлы из России.

Предположительно, артиллерийские части армии могут принять участие в больших общевойсковых учениях, которые пройдут по всей территории Венесуэлы 10 февраля. Как полагает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников, учения призваны продемонстрировать единство армии и народа Венесуэлы врагам Боливарианской республики - США, а также Колумбии и Бразилии.



Тяжелая артиллерия направляется к колумбийской границе на фоне появившейся в сети информации о готовящейся переброске крупного контингента армии США на территорию Колумбии. С бумагами, свидетельствующими о намерении Штатов направить 5000 военнослужащих в Колумбию был запечатлен советник президента США Джон Болтон. Данная информация впоследствии была опровергнута официальным представителем Пентагона.

Военная техника российского производства составляет основную мощь армии Венесуэлы. По данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), большая часть российского вооружения была приобретена правительством Уго Чавеса в 2005-2011 годах. Помимо прочего, Боливарианская республика приобрела 48 самоходок «Мста-С».

Самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» калибра 152-мм принята на вооружение Советской армии в 1989 году. Сегодня орудия такого типа состоят на вооружении ряда стран. Орудия данной модели применялись во время чеченских кампаний, во время войны в Южной Осетии, а также на востоке Украины.

 
 
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