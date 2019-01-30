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Суд обязал брестчанку продать квартиру и заплатить 5 тысяч долга за коммунальные услуги
31.01.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
По исковому заявлению ЖРЭУ Бреста суд обязал собственницу квартиры продать ее, чтобы погасить долги.
Рассмотрев иск об отчуждении жилой площади в счет погашения долгов в пять с лишним тысяч, суд предписал квартиру продать.
Отчуждение собственности
Собственнице пришлось воспользоваться услугами риэлтерского агентства. «В области это первый подобный случай, когда жилплощадь отчуждена у владельца по решению суда», — отметила ведущий юрисконсульт ЖРЭУ Бреста Ирина Онищук.
Продажа с торгов
Процесс отчуждения жилой площади регулирует Жилищный кодекс. В частности, статья 155 называется: «Отчуждение жилого помещения в случае нарушения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений либо уклонения от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги».
Долги на сотни тысяч
На первое января общее количество должников – 3 842 человека. Они задолжали за коммунальные услуги 196 685 рублей, причем 114 583 рубля —задолженность за коммерческое жилье. Задолженность больше шести месяцев имеют 250 человек, больше года — 236, больше трех лет – 57. Сумма долгов последних перевалила за 25 тысяч рублей.
В ЖРЭУ Бреста подали иски в суд на 5 845 рублей, из которых удовлетворены на 5 080 рублей. На выселение из коммерческого жилья подано 72 иска, 43 человека покинули занимаемую площадь.
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По исковому заявлению ЖРЭУ Бреста суд обязал собственницу квартиры продать ее, чтобы погасить долги. Рассмотрев иск об отчуждении жилой площади в счет погашения...
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