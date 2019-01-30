Суд обязал брестчанку продать квартиру и заплатить 5 тысяч долга за коммунальные услуги

По исковому заявлению ЖРЭУ Бреста суд обязал собственницу квартиры продать ее, чтобы погасить долги.



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Рассмотрев иск об отчуждении жилой площади в счет погашения долгов в пять с лишним тысяч, суд предписал квартиру продать.

Отчуждение собственности

Собственнице пришлось воспользоваться услугами риэлтерского агентства. «В области это первый подобный случай, когда жилплощадь отчуждена у владельца по решению суда», — отметила ведущий юрисконсульт ЖРЭУ Бреста Ирина Онищук.



48-летняя гражданка перестала оплачивать коммунальные услуги с июня 2016 года. На 8 октября 2018-го, когда появилось предписание суда, сумма задолженности вместе с пеней составляла 4 666 рублей. «На этом этапе еще можно погасить задолженность и сохранить за собой право собственности. Так поступили два других владельца квартир, которым также выставляли подобные предписания», — рассказала юрисконсульт.



Но нарушительница решила сделать иначе. Судебные заседания, на которых рассматривали её вопрос, она не посещала. У нее есть дочь и внуки. Прописанные несовершеннолетние также могут стать преградой отчуждения жилплощади, но ее дочь приобрела в собственность другую квартиру, и внуки зарегистрированы по новому адресу.

Продажа с торгов

Процесс отчуждения жилой площади регулирует Жилищный кодекс. В частности, статья 155 называется: «Отчуждение жилого помещения в случае нарушения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений либо уклонения от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги».



Вопрос об отчуждении имущества поднимают, если задолженность за коммунальные превышает шесть месяцев. Вначале выносят предупреждение, что будут выселять. Собственнику дают месяц на погашение долга. Если этого не происходит, направляют исковое заявление в суд, и запускают судебный процесс. Собственник вправе самостоятельно продать квартиру. Если же он отказывается, имущество продают с торгов.



Так, владелец квартиры на Суворова не пожелал её продавать, и решение вопроса затянулось. Подали иск о принудительной продаже квартиры. В этом случае оценивают имущество. Однако торги не состоялись – не было покупателей. Имущество переоценили. Сегодняшняя стоимость лота — 22 тысячи 480 рублей. Это цена небольшой однокомнатной квартиры в 29 «квадратов». В ближайшее время назначат новую дату торгов.

Долги на сотни тысяч

На первое января общее количество должников – 3 842 человека. Они задолжали за коммунальные услуги 196 685 рублей, причем 114 583 рубля —задолженность за коммерческое жилье. Задолженность больше шести месяцев имеют 250 человек, больше года — 236, больше трех лет – 57. Сумма долгов последних перевалила за 25 тысяч рублей.

В ЖРЭУ Бреста подали иски в суд на 5 845 рублей, из которых удовлетворены на 5 080 рублей. На выселение из коммерческого жилья подано 72 иска, 43 человека покинули занимаемую площадь.