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Жена погибшего в жуткой аварии на МКАД парня: «Часто ездил на работу с коллегой… Сегодня не доехал»
«Я не могу поверить в то, что случилось», — говорит Кристина и плачет. 1 февраля ее муж, Илья, попал в
А начинался этот роковой день в семье Кристины и Ильи так же, как и всегда. Рано утром Илья поехал на работу. Парню было 26 лет, он работал инженером на ОАО «Агат-Систем». Один из последних статусов в его социальной сети — запись про детей: «Самое большое в мире счастье — это дети… я счастлив!!!»
— У нас была своя машина, но на работу Илья часто ездил со своим коллегой на его авто. Сегодня не доехал… — рассказывает девушка.
ДТП произошло примерно в 7.10 утра. Но каких-то подробных обстоятельств Кристина не знает — следователи с ней еще не связывались.
— Мне никто не звонил и не сообщал об аварии, — вспоминает Кристина. — Около 12 часов позвонила мама, она где-то прочитала про ДТП, и тогда я начала обзванивать больницы. В одной мне сказали, что Илья у них, но в очень плохом состоянии… Спасти его не смогли.
Кристина не может поверить в произошедшее и постоянно плачет. Не может понять, что происходит с мамой, 2-летний сынишка.
— Я не знаю, как буду жить дальше. На руках маленький ребенок, а через два месяца родится второй…
У молодой семьи не было своего жилья, жили с родителями и планировали построить свой дом — не так давно купили участок на аукционе.
— Я растеряна, скоро нужно вносить деньги за коммуникации, крупную сумму. Еще у мужа были кредиты и рассрочки, не понимаю, как это все теперь выплачивать и что теперь делать…
ОАО «Агат-Систем» уже пообещало семьям погибших оплатить расходы на погребение.
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1 февраля Илья попал в страшную аварию на МКАД. Парня отвезли в больницу, но через несколько часов он скончался. У него остались жена и 2-летний сын, в скором времени...
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