Жена погибшего в жуткой аварии на МКАД парня: «Часто ездил на работу с коллегой… Сегодня не доехал»

«Я не могу поверить в то, что случилось», — говорит Кристина и плачет. 1 февраля ее муж, Илья, попал в страшную аварию на МКАД . Парня отвезли в больницу, но через несколько часов он скончался. У него остались жена и 2-летний сын, в скором времени должен родиться второй ребенок. Илья ехал в машине вместе со своим коллегой и его супругой. Они погибли на месте ДТП.



Фото: МГУ МЧС

А начинался этот роковой день в семье Кристины и Ильи так же, как и всегда. Рано утром Илья поехал на работу. Парню было 26 лет, он работал инженером на ОАО «Агат-Систем». Один из последних статусов в его социальной сети — запись про детей: «Самое большое в мире счастье — это дети… я счастлив!!!»

— У нас была своя машина, но на работу Илья часто ездил со своим коллегой на его авто. Сегодня не доехал… — рассказывает девушка.

ДТП произошло примерно в 7.10 утра. Но каких-то подробных обстоятельств Кристина не знает — следователи с ней еще не связывались.



Фото: МГУ МЧС

По предварительной информации, на внутреннем кольце МКАД в районе 10-й ГКБ в первой полосе двигалась фура Scania. Ее водитель совершил столкновение с фронтальным погрузчиком, который ехал впереди в той же полосе. От удара последний отбросило на двигающуюся попутно Mazda, после чего трактор и легковушка пробили разделительное ограждение и вылетели на внешнее кольцо МКАД, где столкнулись еще с двумя авто: Opel и Citroen.

— Мне никто не звонил и не сообщал об аварии, — вспоминает Кристина. — Около 12 часов позвонила мама, она где-то прочитала про ДТП, и тогда я начала обзванивать больницы. В одной мне сказали, что Илья у них, но в очень плохом состоянии… Спасти его не смогли.



Фото: МГУ МЧС

Спасатели с использованием спецоборудования из Mazda деблокировали 26-летнего мужчину. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Он скончался через несколько часов. Также работники МЧС проводили работы по извлечению погибших из данного автомобиля: 54-летнего водителя и его 52-летней жены, — рассказали в МГУ МЧС.

Кристина не может поверить в произошедшее и постоянно плачет. Не может понять, что происходит с мамой, 2-летний сынишка.

— Я не знаю, как буду жить дальше. На руках маленький ребенок, а через два месяца родится второй…



Фото: профиль Ильи во «ВКонтакте»

У молодой семьи не было своего жилья, жили с родителями и планировали построить свой дом — не так давно купили участок на аукционе.

— Я растеряна, скоро нужно вносить деньги за коммуникации, крупную сумму. Еще у мужа были кредиты и рассрочки, не понимаю, как это все теперь выплачивать и что теперь делать…

ОАО «Агат-Систем» уже пообещало семьям погибших оплатить расходы на погребение.