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"Ехали медведи на велосипеде". В Белгосцирке стартовала новая программа
Новая программа Белгосцирка стартовала 1 февраля. Коронным номером программы "Чудесный дом" стало выступление известных российских дрессировщиков Виктора и Ольги Кудрявцевых и их питомцев – медведей.
Перед глазами зрителей проходит самая древняя история цирка и его жанров и постепенная трансформация – через советскую действительность к современному цирку.
"Мы представили в этой программе те жанры, которые традиционно наиболее любимы публикой. И в программе принимают участие представители тех стран, с которыми нас связывают наиболее близкие отношения", - расскажет о новой программе художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.
Он предостерег сравнивать программу "Чудесный дом" с уже знакомой белорусским зрителям программой "Цирки мира".
"Это совсем другая программа", - утверждает он.
"Данный номер мы создавали около 3 месяцев. Будем развивать его и дальше. И надеемся, что он будет представлять Беларусь на 2-м Международном Минском фестивале циркового искусства осенью 2019 года", - рассказал В.Григалюнас.
Программу "Чудесный дом" можно будет увидеть в Белгосцирке до 18 мая.
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Новая программа Белгосцирка стартовала 1 февраля. Коронным номером программы "Чудесный дом" стало выступление известных российских дрессировщиков Виктора и Ольги...
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