"Ехали медведи на велосипеде". В Белгосцирке стартовала новая программа

Новая программа Белгосцирка стартовала 1 февраля. Коронным номером программы "Чудесный дом" стало выступление известных российских дрессировщиков Виктора и Ольги Кудрявцевых и их питомцев – медведей.





Основной же идеей новой программы стала история Белгосцирка, отмечающего в 2019 году свое 60-летие.

Перед глазами зрителей проходит самая древняя история цирка и его жанров и постепенная трансформация – через советскую действительность к современному цирку.

"Мы представили в этой программе те жанры, которые традиционно наиболее любимы публикой. И в программе принимают участие представители тех стран, с которыми нас связывают наиболее близкие отношения", - расскажет о новой программе художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

Он предостерег сравнивать программу "Чудесный дом" с уже знакомой белорусским зрителям программой "Цирки мира".

"Это совсем другая программа", - утверждает он.









Помимо знаменитых артистов цирка из России, Украины, Таджикистана, Казахстана, в программе представлены в два белорусских номера. Один – молодых, но уже знаменитых гимнастов Максима Виноградова и Вероники Рыбчонок, выступление которых на ремнях перенесет зрителей в далекую Индию. А второй – премьерный номер "Воздушные гимнастки на трапеции" молодых девушек, Анастасии Донченко и Анастасии Путято.

"Данный номер мы создавали около 3 месяцев. Будем развивать его и дальше. И надеемся, что он будет представлять Беларусь на 2-м Международном Минском фестивале циркового искусства осенью 2019 года", - рассказал В.Григалюнас.











Народный артист России Виктор Кудрявцев и заслуженная артистка России Ольга Кудрявцева приехали в Минск со своими медведями впервые за последние 20 лет. Милый и сложный номер с медведями, без сеток и дополнительных ограждений, при котором потенциально опасные, но очень симпатичные животные находились на расстоянии вытянутой руки от зрителей, покорил всех.





Кроме медведей, в этой программе можно увидеть забавных носух и хаски, дрессированных морских львов, восхититься силой и мощью ретро-силачей и акробатического силового дуэта, посмеяться вместе с активными, но ненавязчивыми клоунами, схватиться за сердце, наблюдая за номером прославленных канатаходцев, представителей цирковой династии в 6-м поколении. Вряд ли кого-то оставят равнодушными эмоции жонглера, а также непревзойденное мастерство эквилибристов на першах – уникального в своем роде номера, и воздушных гимнастов.

Программу "Чудесный дом" можно будет увидеть в Белгосцирке до 18 мая.















