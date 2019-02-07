Опознано поднятое со дна Ла-Манша тело. Это футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала

Извлеченное из обломков самолета со дна Ла-Манша тело официально опознано. Об этом в Twitter сообщила полиция графства Дорсет (Великобритания).



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«Тело, доставленное сегодня в Портленд, было официально идентифицировано как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала. Семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона были извещены. Наши мысли остаются с ними всеми», — сообщает полиция.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala. The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all https://t.co/YpVTvaEt7P — Dorset Police (@dorsetpolice) 7 февраля 2019 г.

Тело, напомним, было извлечено из обломков самолета, находящегося на дне Ла-Манша, накануне.

Самолет PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, был обнаружен утром 3 февраля на дне Ла-Манша в результате совместной поисковой операции, проводившейся AAIB (Комиссия по расследованию авиационных происшествий) и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.

Воздушное судно следовало из французского Нанта в валлийский Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров. Сала перед вылетом успел записать голосовое сообщение , в котором высказал опасение о том, что самолет развалится. Позднее выяснилось , что Айбботсон не имел лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.

За пару дней до происшествия «Кардифф» сообщил о покупке футболиста за рекордные для клуба 20 миллионов евро.