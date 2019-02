Опознано поднятое со дна Ла-Манша тело. Это футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала

Извлеченное из обломков самолета со дна Ла-Манша тело официально опознано. Об этом в Twitter сообщила полиция графства Дорсет (Великобритания).

«Тело, доставленное сегодня в Портленд, было официально идентифицировано как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала. Семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона были извещены. Наши мысли остаются с ними всеми», — сообщает полиция.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all