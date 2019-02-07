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Опознано поднятое со дна Ла-Манша тело. Это футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала
Извлеченное из обломков самолета со дна Ла-Манша тело официально опознано. Об этом
«Тело, доставленное сегодня в Портленд, было официально идентифицировано как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала. Семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона были извещены. Наши мысли остаются с ними всеми», — сообщает полиция.
Тело, напомним,
Самолет PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот,
Воздушное судно следовало из французского Нанта в валлийский Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров. Сала перед вылетом успел записать
За пару дней до происшествия «Кардифф» сообщил о покупке футболиста за рекордные для клуба 20 миллионов евро.
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«Семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона были извещены. Наши мысли остаются с ними всеми», - сообщает полиция.
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