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Опознано поднятое со дна Ла-Манша тело. Это футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала

08.02.2019 06:14 — Разное | Tut.by  
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Извлеченное из обломков самолета со дна Ла-Манша тело официально опознано. Об этом в Twitter сообщила полиция графства Дорсет (Великобритания).


Фото: Reuters

«Тело, доставленное сегодня в Портленд, было официально идентифицировано как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала. Семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона были извещены. Наши мысли остаются с ними всеми», — сообщает полиция.

Тело, напомним, было извлечено из обломков самолета, находящегося на дне Ла-Манша, накануне.

Самолет PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, был обнаружен утром 3 февраля на дне Ла-Манша в результате совместной поисковой операции, проводившейся AAIB (Комиссия по расследованию авиационных происшествий) и частной компанией, сотрудники которой были наняты родственниками футболиста.

Воздушное судно следовало из французского Нанта в валлийский Кардифф 22 января. Примерно за час до запланированного прибытия самолет пропал с радаров. Сала перед вылетом успел записать голосовое сообщение, в котором высказал опасение о том, что самолет развалится. Позднее выяснилось, что Айбботсон не имел лицензии на коммерческую перевозку пассажиров.

За пару дней до происшествия «Кардифф» сообщил о покупке футболиста за рекордные для клуба 20 миллионов евро.

 
 
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«Семьи Сала и пилота Дэвида Ибботсона были извещены. Наши мысли остаются с ними всеми», - сообщает полиция.
 
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