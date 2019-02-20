Систему упрощенного налогообложения применяет практически половина плательщиков Гомельской области

На 1 февраля 2019 года 21 625 субъектов хозяйствования Гомельщины применяют упрощенное налогообложение. Это почти 50% от всех плательщиков области, состоящих на учете, сообщили в пресс-центре инспекции министерства по налогам и сборам по Гомельской области.

В числе применяющих упрощенное налогообложение – 6725 организаций и 14 900 индивидуальных предпринимателей.

За счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенное налогообложение, сформировано более 7% бюджета области, поступило в январе 2019 года Br19,2 млн., в том числе налога при упрощенной системе налогообложения – Br13,6 млн. В расчете на одного плательщика УСН поступления составили Br0,9 тыс.