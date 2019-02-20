В школы Лунинецкого района родители смогут зайти только по паспортам

Как стало известно, в школах Лунинецкого района введен пропускной режим. В частности, родителям учеников, а также другим посетителям, требуется показать охраннику на входе паспорт, для того чтобы попасть в здание, и записаться в специальном журнале, пишет Медиа-Полесье .

Как пояснил начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр БОВКУНОВИЧ, посторонним и ранее приходилось регистрироваться при посещении школы. Однако теперь меры безопасности решили усилить.

Напомним, меры безопасности во многих учебных заведениях страны были усилены после трагедии в Столбцах в начале февраля. Тогда в средней школе №2 на детей и учительницу набросился школьник с ножом. В результате происшествия погибли женщина и подросток. Еще двое школьников попали в больницу.