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В школы Лунинецкого района родители смогут зайти только по паспортам
21.02.2019 17:25 — Разное | Аргументы и факты
Снимок носит иллюстративный характер. © /
Как стало известно, в школах Лунинецкого района введен пропускной режим. В частности, родителям учеников, а также другим посетителям, требуется показать охраннику на входе паспорт, для того чтобы попасть в здание, и записаться в специальном журнале, пишет
Как пояснил начальник отдела по образованию Лунинецкого райисполкома Александр БОВКУНОВИЧ, посторонним и ранее приходилось регистрироваться при посещении школы. Однако теперь меры безопасности решили усилить.
Напомним, меры безопасности во многих учебных заведениях страны были усилены после трагедии в Столбцах в начале февраля. Тогда в средней школе №2 на детей и учительницу набросился школьник с ножом. В результате происшествия погибли женщина и подросток. Еще двое школьников попали в больницу.
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Подобные меры безопасности были приняты местным отделом образования после трагедии в Столбцах в начале февраля.
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