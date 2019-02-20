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Дело об аварии в Гомеле, где погиб гаишник на байке, закрыто. Водитель Nissan не виноват
Стало известно, чем завершилось расследование ДТП, в котором погиб инспектор ГАИ на байке. Дело закрыто, вины водителя Nissan следствие не нашло, сообщил TUT.BY водитель, во внедорожник которого врезался милицейский мотоцикл.
Получить официальный комментарий по делу у СК нам не удалось.
Можно предполагать, что следствие установило, что второй участник аварии ПДД не нарушал и не имел возможности предотвратить столкновение.
Напомним, трагическая авария Гомеле">произошла 30 апреля в 18.30 во время погони гаишников на байках за мотоциклом Honda CBR без регистрационных знаков. Двигаясь по улице Федюнинского в Гомеле в крайней левой полосе один из сотрудников столкнулся с ехавшей в попутном направлении и совершавшей разворот Nissan Qashqai под управлением 60-летнего гомельчанина. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу, а мотоцикл загорелся. 30-летний сотрудник ГАИ с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию, где позже скончался.
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Трагедия произошла 30 апреля в 18.30 наряд ДПС в составе двух инспекторов на служебных байках преследовали мотоцикл Honda CBR без регистрационных знаков. Двигаясь по...
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