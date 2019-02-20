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Сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением ТБ

21.02.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением требований предъявляемых к перевозке грузов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением ТБ

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и нарушений со стороны водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы с нарушением требований правил перевозки предъявляемых к перевозке грузов, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе ведут работу в вышеуказанном направлении. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением ТБ

Так, при несении службы по надзору за безопасностью дорожного движения в Брестском районе, на автодороге Р-16 «Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша» (Песчатка), сотрудниками ГАИ остановлен водитель автомобиля марки «Маз», который перевозил бревна с нарушением правил предъявляемых к перевозке грузов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением ТБ

В отношении виновного составлены административные материалы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением ТБ

 
 
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  В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением требований предъявляемых к перевозке грузов. В целях...
 
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