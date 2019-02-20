Сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением ТБ

В Брестском районе сотрудники ГАИ остановили лесовоз, который перевозил бревна с нарушением требований предъявляемых к перевозке грузов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Читать полностью в источнике с фото:





В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и нарушений со стороны водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы с нарушением требований правил перевозки предъявляемых к перевозке грузов, сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе ведут работу в вышеуказанном направлении.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Читать полностью в источнике с фото:





Так, при несении службы по надзору за безопасностью дорожного движения в Брестском районе, на автодороге Р-16 «Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша» (Песчатка), сотрудниками ГАИ остановлен водитель автомобиля марки «Маз», который перевозил бревна с нарушением правил предъявляемых к перевозке грузов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Читать полностью в источнике с фото:





В отношении виновного составлены административные материалы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63710.php

Читать полностью в источнике с фото:



