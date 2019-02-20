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Праздник для маленьких защитников Отечества в Бресте

21.02.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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По сложившейся традиции, ежегодно в канун праздника Дня Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в учреждении дошкольного образования «Ясли-сад № 72 г.Бреста» проходит тематическая неделя, посвященная красной дате календаря. Педагоги организуют различные формы работы, в процессе проведения которых рассказывают малышам, что такое смелость и отвага, боевая выучка и выручка, дают знания об армии и флоте, разных родах войск.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63707.php

Праздник для маленьких защитников Отечества в Бресте

Этот год не стал исключением… 20 февраля 2019г. в детском саду № 72 г.Бреста прошел спортивный праздник «Наша Армия сильна!», который подготовили и провели руководители физического воспитания учреждения Антончик Наталья Леонидовна, Пешко Тамара Аркадьевна и Власовец Наталья Владимировна при активном участии всего педагогического коллектива. Необычным для ребят старших групп стало участие в мероприятии военнослужащих 38 отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63707.php

Праздник для маленьких защитников Отечества в Бресте

Воспитанникам детского сада было предложено «провести» один день в армии. Соревнуясь в командах «Летчиков» и «Танкистов», малыши наравне с солдатами показали свою ловкость, меткость, быстроту и силу в таких эстафетах, как «Рота, подъем!», «Армейский завтрак», «Переправа», «Марш-бросок» и др. Не обошлось и без привала, когда маленькие артисты порадовали участников и гостей праздника музыкальными номерами.

На празднике не было победителей и тех, кто проиграл. Победила дружба. Все участники состязаний получили эмоциональный заряд хорошего настроения и, конечно, награды: дипломы и вкусные призы.

 
Теги: Брест
 
 
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