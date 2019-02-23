Во сколько обойдется Беларуси решение вопроса отработавшего ядерного топлива

TUT.BY . Экологи отмечали, что инфраструктура долговременного обращения с ядерным топливом обошлась, к примеру, скандинавским странам в 6−9 млрд евро. Для Беларуси оценочные общие затраты любому из трех вариантов при существующих технологиях эксперты оценивают от 2,5 до 3,5 млрд долларов за весь период эксплуатации АЭС — до 100 лет, пишет





Напомним три возможных варианта обращения с отработавшим топливом БелАЭС:





— направление отработавших тепловыделяющих сборок на переработку в Россию с учетом длительного хранения отработавшего топлива в России и с последующим возвратом высокоактивных радиоактивных отходов и их захоронением на территории Беларуси;





— направление отработавших тепловыделяющих сборок на переработку в Россию с учетом длительного «сухого» хранения отработавшего топлива в Беларуси с последующим возвратом и захоронением отходов в Беларуси;





— длительное хранение отработавших тепловыделяющих сборок с их последующим захоронением в Беларуси в глубокой геологической формации.





Отличие первых двух вариантов, объясняют эксперты, заключается в сроках направления отработавших сборок на переработку в Россию. По первому варианту после выдержки в приреакторном бассейне в течение 10 лет они направляются на переработку партиями начиная с 2030 года. По второму варианту сборки пойдут в Россию после длительного, до 50 лет, хранения в Беларуси на специально созданной площадке контейнерного хранения.





Пока, по данным экспертов по итогу общественных обсуждений, в качестве приоритетного рассматривается первый вариант с вывозом отходов в Россию на переработку и с последующим захоронением в Беларуси в приповерхностных сооружениях.





После переработки в России в Беларусь будут возвращать высокоактивные отходы, включенные в стеклоподобную матрицу, содержащие в своем составе радионуклиды цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов. Отсутствие долгоживущих радионуклидов в возвращаемых высокоактивных радиоактивных отходах позволит их захоронить в заглубленных приповерхностных сооружениях, а не в глубоких геологических формациях. За счет этого достигается основной экономический эффект, отмечают эксперты.









Для реализации приоритетного варианта обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС в соответствии с Соглашением между правительствами двух стран о сотрудничестве в строительстве БелАЭС от 15 марта 2011 года планируется заключение отдельного межправительственного соглашения о сотрудничестве по обращению с отработавшим ядерным топливом БелАЭС.





Белорусская АЭС строится за счет кредита России, для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Строят два блока суммарной мощностью около 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока планируется в конце 2019 года, а второго энергоблока — в июле 2020 года.





Кредит в размере до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости строительства двух энергоблоков АЭС будет использоваться белорусской стороной с 2011 по 2020 год.