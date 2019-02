Расхожее изречение, что без прошлого нет будущего, весьма зримые черты обретает… в банках. Не с бронированными сейфами и глубокими подвалами, а в простых стеклянных, наподобие тех заполненных соленьями-вареньями. В них, да еще в колбах и пробирках, казалось бы, обыкновенные семена злаков, овощей, трав, цветов и многих других видов представителей природы. Есть и бережно охраняемые древесно-кустарниковые насаждения в специально отведенных укромных уголках В обоих случаях — будь то в стационарных условиях (in vitro или ex situ), будь то в полевых ( in vivo) живые, без преувеличения, свидетели отшумевших эпох, готовые «поделиться» с исследователями их своеобразием во имя грядущих поколений землян.

В различных странах мира зарегистрировано 1750 банков генетических ресурсов растений. В них — 7,5 млн. образцов природной флоры. Здесь и ценные дикие родичи культурных растений, и староместные сорта, и малоиспользуемые виды. Это не музейные экспонаты. В своем большинстве, имея статус национального достояния, они являются материальным источником для ученых-аграриев при создании новых линий и сортов сельскохозяйственных растений, которые «на голову» превосходят своих предшественников. Ведь растущее население планеты все более нуждается в увеличении производства продуктов питания как растительного, так и животного происхождения.

— С начала нового тысячелетия все заметнее становится вклад отечественных естествоиспытателей в совокупный мировой банк флоры. Наша Национальная коллекция насчитывает 78,7 тыс. образцов, — отмечает Федор Привалов, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент НАН Беларуси генеральный директор НПЦ по земледелию, председатель координационного Совета по генетическим ресурсам растений Республики Беларусь. Она третья по значимости в СНГ, а создавалась практически с нуля.

Ведущая роль принадлежит Научно-практическому центру по земледелию, как головной организации-исполнителю Государственной программы «Генофонд». Здесь сосредоточено 38,4 тыс. коллекционных образцов, значительная часть которых находится в холодильных камерах долгосрочного хранения. Часть используют селекционеры в работе над новыми сортами и гибридами.

— Наши сотрудники, — говорит руководитель лаборатории генетических ресурсов культурных растений НПЦ кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Матыс, — внимательно следят за пополнением фонда, его сохранностью, инвентаризацией с тем, чтобы запрашиваемый учеными исходный материал был качественный, поступал к ним оперативно, по первому требованию. У нас впервые сформирована коллекция интродукции крестоцветных культур (рапс, редька, горчица, сурепица) из 1057 образцов, 40 из них в прошлом году получены по взаимообмену из России, Германии, Бельгии, Украины. Постоянно отслеживаем качественный состав семян на жизнеспособность и всхожесть. Особенно колосовых, бобовых, некоторых овощных. В условиях фитотронно-тепличного комплекса за прошлый сезон воспроизведены 137 образцов со слабой всхожестью семян оригиналов для восстановления их чистосортности (ячмень, пшеница, горох) и первичного размножения. В сентябре в этих целях высеяны 466 образцов зерновых и зернобобовых культур. Новой информацией пополнены паспортные данные по 16825 образцам из 80 стран мира.

Следует подчеркнуть, что кроме интродукции в Беларусь и коллекционного изучения хозяйственно-полезного и селекционно-ценного мирового генофонда полевых культур на лабораторию возложены и функции координатора работ по Государственной программе «Генофонд» (в ней задействованы 13 научных и учебных учреждений), ответственность за создание единой электронной базы данных Национального банка генетических ресурсов Республики Беларусь, а также за развитие международного сотрудничества. На семинары с участием представителей ФАО ООН регулярно выносятся вопросы эффективного использования генетических ресурсов сельскохозяйственных культур по всей цепочке – от сбора и сохранения, пополнения генбанков, проведения научных исследований и селекции, доведения новейших разработок в массовое производство продукции полеводства виде продуктов питания и сырья для промышленности.

Земледельцы нашей страны располагают 380 сортами сельхозкультур отечественной селекции, это в 8 раз больше, чем было накануне провозглашения суверенитета республики. На создание более продуктивных, перспективных новинок ученые не могли не использовать зародышевую плазму растений.

— Реализация стратегии и приоритетных направлений селекции, в частности, зерновых культур, базируется на сформированном банке их генетических ресурсов, — отмечает академик НАН Беларуси, главный научный сотрудник НПЦ по земледелию Станислав Гриб. — Он включает источники и доноры хозяйственно ценных признаков и свойств, молекулярные методы идентификации и отбора короткостебельных, устойчивых к полеганию и болезням с высоким качеством продукции генотипов; использование в селекционном процессе молекулярных маркеров, технологии получения удвоенных гаплоидов и др.

«Включение» селекционного процесса не происходит спонтанно, без предварительного «зондирования» главных начал будущего сорта. Например, лабораторией озимой пшеницы во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Сергеем Кулинковичем были выделены и высажены на питательные среды 1185 перспективных эксплантов, полученных из незрелых соцветий у 11 сортообразцов этого злака. Выделены и расклонированы 215 высокоморфогенных генотипов у различных сортообразцов. Получено 500 регенерантов, семенной материал которых теперь «под рукой» у селекционеров.

Традиционно наша культура – картофель. Арсенал сортов ее пополнится в этом году новыми — Талер и Дукат. Они, как и их популярные предшественники Дина, Журавинка, Падарунак, Блакит, Волат, Гармония и др., появились «на свет», благодаря прародителям из коллекции РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству». Более сорока лет назад здесь был создан питомник коллекции сортов мирового генофонда картофеля. В его основной части находятся образцы из 34 стран мира: Германии, Голландии, Польши, России, Украины, Англии, США…Недавно из Всероссийского института растений имени Н. И. Вавилова вернулись утеренные у нас сорта белорусской селекции, что послужит хорошим подспорьем селекционерам. Национальная базовая коллекция используется в системе семеноводства картофеля для сортообновления, т. е. периодической замены семенных клубней низких репродукций более высокими, обеспечивая субъекты хозяйствования чистым безвирусным материалом. Это позволяет поднять урожайность «второго хлеба» высших категорий на 50-70%. За прошлый год сформированы базисные коллекции по сортам Бриз и Вектор из 42 линий и содержащие 126 растений для замены устаревших аналогов. В полевых питомниках отобрано 200 клонов по сортам Скарб и Лилея для работы по сортообновлению в текущем сезоне.

Повышение эффективности аграрной отрасли в целом невозможно без развития растениеводства. Недаром издревле хлебопашец усвоил непреложную истину: в земле наша сила! Множить эту силу наряду с тружениками полей призваны и селекционеры. Они в числе тех, кто является движителем прогресса в сельском хозяйстве. Ибо введение в культуру новых растений, по словам академика НАН Беларуси Владимира Решетникова, по своим результатам равносильно внедрению новых революционных изобретений и технологий в производстве. Процесс интродукции расширяется, все страны стремятся активно использовать огромные ресурсы мировой флоры.

— Вопросы интродукции растений, рационального использования растительных ресурсов особенно актуальны для Беларуси, продолжает Владимир Николаевич, — так как природная флора нашей страны сравнительно небогата (немногим более 1700 видов), и проблемы обеспечения сырьем многих производств, оздоровления и оптимизации окружающей среды просто невозможно решить без привлечения растений из других флористических областей земного шара. Взаимодополняющий обмен коллекционными образцами необходим, он станет проще, когда наша республика присоединится к Международному договору о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, который был принят конференцией ФАО ООН еще в 2001 году. Процесс обмена коллекционным материалом с зарубежными организациями обеспечит высокий уровень научного сотрудничества с международными центрами сельскохозяйственных исследований и генбанками, позволит целенаправленно сохранять биоразнообразие, укреплять продовольственную безопасность страны.

В определенной степени именно благодаря такому сотрудничеству у нас сформированы базовые, активные, целевые, признаковые, генетические, стержневые, учебные коллекции по наиболее значимым в экономическом отношении полевым сельскохозяйственным, плодовым, ягодным культурам и лесообразующим породам, на основе которых с начало столетия создано 1050 сортов различных растений. В основном продовольственного и технического назначения.

Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. В этом со всей наглядностью убеждаешься в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Раскинутый на бывшей окраине столицы, он стал украшением ее, неотъемлемой частью городского пейзажа. В любую пору года он влечет своими благоухающими насаждениями, будь то обыкновенные лесные пришельцы или редкие экземпляры из других регионов и зон, экзотические растения оранжерей, где созревают даже лимоны, апельсины, бананы и прочие южные фрукты, контрастом морозным узорам на стеклах красуются цветами радуги пышные невиданные цветы под журчание рукотворных ручейков.

— Центральный ботанический сад является самым крупным в стране по сохранению биоразнообразия живых растений, ведущим научным учреждением в области интродукции, акклиматизации, физиологии и биохимии растений мировой флоры, — говорит его директор член-корреспондент НАН Беларуси Владимир Титок.— Его коллекция в 1999 году составляла 9136 образцов (видов, сортов, форм), после получения статуса национального достояния заметно пополнилась и сегодня насчитывает 14832 наименования. Из них 11352 образца открытого грунта, 3131 – закрытого.

С начала нового столетия ботанический сад получил свыше 100 свидетельств на сорта собственной селекции декоративных травянистых и деревянистых, лекарственных и пряно-ароматических, кормовых и оранжерейных растений . Изыскания ученых-ботаников служат развитию в стране собственной сырьевой базы фармацевтики с расширением ее объемов и номенклатуры лекарственных растений, находят применение в системе коммунального хозяйства и на объектах природоохранного назначения, обогащают внутренний рынок отечественной продукцией декоративного садоводства, предотвратить утрату биоразнообразия.

— Ведь на Земле уже исчезло около 30 % видов растений, а если не принять действенных мер, то к середине ХХ1 века это показатель может возрасти до 60%, — подчеркивает главный научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси» доктор биологических наук, профессор Софья Дмитриева. – Природная флора республики включает почти 2000 видов растений, более половины из которых являются хозяйственно полезными. В наибольшей мере они зарекомендовали себя как ценные кормовые, пищевые, лекарственные, технические, декоративные, фитомелиоративные субстанции. Учеными института только в минувшем году проведено 9 экспедиций в разные районы республики, ими изучено 108 популяций диких родичей культурных растений и хозяйственно полезных. Нами сформирована и отправлена на хранение в Национальный генетический банк коллекция, представленная 92 видами, относящимися к 58 родам 29 семействам. Среди исследованных видов дикоросов 27 характеризуются высоким уровнем приоритетности в селекционном и практическом отношении.

Мировая научная общественность озабочена проблемой сохранения дикорастущих культурных растений. Актуальность ее определяется ценностью их генофонда для использования его в селекционных программах. Являясь донорами ценного генетического материала, они особенно важны при реализации адаптационного потенциала к условиям конкретных природных зон земледелия. В нашей республике впервые эти исследования проводит Институт экспериментальной ботаники. Выделен семенной компонент дикоросов из 137 видов, их общее количество в природной флоре страны составляет около 600 – весомое подспорье селекционерам.

— В банке данных представлена информация о целевом назначении 307 популяций хозяйственно полезных растений природной флоры Беларуси, относящиеся к 251 виду растений преимущественно из групп кормовые, лекарственные, пищевые, — информирует Федор Привалов. – Сформированная коллекция генетического материала диких сородичей культурных растений, приоритетных в хозяйственном отношении, более чем из 850 образцов не имеет аналогов в мире. С использованием генофонда за период действия Государственной программы с 2000 года в Госреестр включено свыше 310 новых сортов, которые занимают более 2 миллионов гектаров, восстановлено 30 тыс. га леса, сохранено 52 редких, нуждающихся в охране диких видов «краснокнижных» растений. Генресурсы – это биологическая основа для обеспечения продовольственной безопасности нации, стратегически важный капитал страны.

Николай ШЛОМА.