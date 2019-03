Исследование: как городские парки и деревья влияют на психическое здоровье человека

Ученые провели очередное занятное исследование и выяснили, есть ли связь между озеленением города и риском развития психических заболеваний у человека. Спойлер: есть. Рассказываем о результатах исследования, которые были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), выпускаемом Американской академией наук.



На этот раз отличись ученые из датского Орхусского университета. По их словам, тема наличия связи между количеством парков и деревьев и психическим здоровьем человека показалась им интересной из-за занятной статистики. Последняя показывает, что у людей, которые живут в городах – а таких сейчас более 50 процентов землян – риск «получить» нарушение психики выше, чем у проживающих за городом и в сельской местности. Есть и цифры: в некоторых странах у людей из городов на 50 процентов выше риск аффективных расстройств или тревожности, а у детей, живущих постоянно в крупных городах, риск развития шизофрении на 200 процентов выше, чем у детей из деревень.



Этот феномен так же уже изучался. Многочисленные исследования называли следующие причины, влияющие на психику горожан: высокий уровень стресса, быстрое распространение инфекций, плохая экология, а так же – недостаточный контакт с природой и отсутствие зеленых территорий. Как вы могли догадаться, датских ученых зацепил последний фактор и они затеяли масштабный эксперимент. Изучили данные шестой части населений Дании – почти один миллион датчан, которые родились с 1985 по 2003 год. Делали это, пользуясь государственным реестром, где хранится очень подробная информация о гражданах: пол, дата рождения и персональный идентификационный номер (PIN). При помощи последнего можно узнать адрес человека, где он получал образование, его место работы и историю психических заболеваний, если такие имеют место быть.



Когда про людей узнали больше, чем, кажется, знают их родственники и друзья, ученые перешли к следующему этапу. Запаслись спутниковыми снимками, которые сделали с 1985 по 2013 год и проанализировали плотность растительности в районах, где расположены дома датчан, данные которых они и узнали. И третий этап: ученые сопоставили диагнозы людей с данными о степени озеленения районов, в которых они живут. Оговорка: при этом ученые были внимательны и учитывали возможные погрешности, связанные с социально-экономическим статусом родителей, их возрастом, наследственными психическими заболеваниями и тому подобные.



Что было в итоге: ученые пришли к выводу, что у людей, которые росли в районе с парком или большим количеством деревьев риск развития психического заболевания во взрослом возрасте намного ниже – примерно, на 15-55 процентов, в зависимости от диагноза. Тут надо уточнить, что ученые рассматривали 16 заболеваний: биполярные расстройства, шизофрению, аффективные расстройства, анорексию, алкогольную и наркотическую зависимость и другие. К слову, обнаружилось, что у людей, которые росли среди асфальта и бетонных домов во взрослом возрасте чаще всего наблюдаются различные неврозы, депрессии и разного рода зависимости.



Еще один вывод: фактор наличия озеленения района, где живет ребенок, сопоставим с такими важными факторами, влияющими на его психическое здоровье, как наличие соответствующих диагнозов среди родственников или социально-экономическое положение семьи. Как отмечает ведущий автор исследования Кристин Энгеманн, «риск развития психического расстройства постепенно снижается, чем дольше человек жил в окружении зелени с рождения и до 10-летнего возраста». Это, по ее словам, доказывает, насколько важно, чтобы детство дети проводили в окружении природы.



Мы очень надеемся, что выводы данного исследования увидят городские власти Минска мы больше и очередной сквер или парк не снесут ради нового ТЦ или офисного здания.

