ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я вообще без комплексов!». В Минске выбрали неслышащую королеву красоты

04.03.2019 11:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу в столице прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Белорусского общества глухих — 2019». За главный титул боролись 7 девушек с инвалидностью по слуху из разных регионов страны. Победительницей стала 18-летняя Маргарита Бовтрукевич.


«Все трудности Рита встречает с улыбкой»

— Что я сейчас чувствую? Счастье! — не сдерживает слез победительница. — В школе (Специальная общеобразовательная школа № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха — Прим. редакции) я два раза участвовала в конкурсе красоты. Становилась второй и третей. Захотелось попробовать свои силы на другой сцене.

— Волновалась?

— Дрожала, — признается Маргарита. — Но собралась. До сих пор не могу поверить, что выиграла!

— Не стеснялась перед большой аудиторией дефилировать в купальнике?

— Я вообще без комплексов! — смеется победительница. — И фигура у меня нормальная. Прошлась налегке!


Маргарита родом из города Ляховичи Брестской области. Девушка выросла в семье слышащих родителей. Старшая сестра тоже здорова. Мама работает бухгалтером, папа — транспортный инспектор.

— Проблемы со слухом мы обнаружили у Риты в полтора года, — рассказывает мама победительницы Наталья. — Она не говорила ни одного слова, кроме «баба». Дальше были обследования и неутешительный диагноз. В чем причина? Ответа не дают даже врачи. Возможно, родилась уже с патологией (18 лет назад на 6 сутки, как сейчас, этого не проверяли) или дала осложнения гнойная ангина, которой переболела малышка.

У Риты потеря слуха 85−90%. У дочки хорошие слуховые аппараты, которые позволяют ей слышать около 40%. Кроме того, Рита отлично считывает по губам. С ребятами она общается на языке жестов, дома мы говорим. Я специально не учила жестовый язык, чтобы Рита быстрее заговорила. Это сложно, очень сложно.


— Рита очень добрая и жизнерадостная девочка, — улыбается Наталья. — Так что все трудности она встречает с улыбкой.

Маргарита учится на первом курсе Минского государственного колледжа электроники на оператора ЭВМ. До поступления в колледж занималась танцами, играла в любительском театре пантомимы во дворце культуры им. Шарко. Девушка увлекается фотографией, волейболом.

— Жених есть?

— Пока нету! Я еще молодая! — смеется «Мисс БелОГ-2019».


«Красота бывает разной!»

— Конкурс проводится уже более 10 лет. Мы помогаем талантливой молодежи из Белорусского общества глухих раскрыть свой потенциал. И не устаем повторять, что красота бывает разной! Мы не ограничивали девушек такими параметрами, как рост, вес, — рассказала начальник организационно-досугового центра Республиканского дворца культуры им. Шарко Мэри Жилянина.

Единственным критерием отбора участниц стал возраст — от 18 до 31 года. Это необходимо, чтобы победительница смогла представить Беларусь на международном конкурсе красоты Miss and Mister Deaf World and Europe and Asia, который пройдет в ЮАР.





Претендентки на звание «Мисс БелОГ-2019» дефилировали в вечерних нарядах, купальниках, платьях греческого стиля. В творческом испытании девушки пели (языком жестов), танцевали, показывали пантомиму и проводили игры со зрителями. В конкурсе на смекалку участницы примеряли на себе разные профессии: от повара до милиционера.

















«Себя проверила и собой довольна»

Минчанке Алине Шкляр 18 лет. Девушка — студентка первого курса Белорусской государственной академии искусств актерского отделения. Алина хорошо танцует. На вопрос, как ей удается так ритмично двигаться под музыку, красавица отвечает:

— Репетиции. Это ежедневный кропотливый труд. Я занималась хореографией в коллективе слышащих. Это нелегко, но результативно, — улыбается Алина. — Я слышу музыкальный ритм только с помощью слухового аппарата.


Слуха Алина лишилась после перенесенной в детстве болезни. Папа работает в авиатаможне, мама — бухгалтер. Есть старший брат.

— Расстроилась, что не победила?

— Нет! Мне понравилось участвовать в конкурсе. Это мой первый подобный опыт. Я себя проверила и собой довольна.


Девушка любит гулять с друзьями, ходить в кино, активно ведет соцсети.


Перед жюри и зрителями Анастасия Скобей появилась в кожаных штанах, куртке-косухе и со шлемом в руках:


— В жизни я не байкерша. Я даже на мотоцикле никогда не ездила, только на квадроцикле — улыбается участница. — Это просто образ.


Настя так же, как и Алина, учится на актрису. Девушка из неслышащей семьи.

— Рита достойна победы. Я за нее рада, — поделилась Анастасия. — Для меня же главным было само участие, возможность показать себя. Думаю, получилось.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в столице прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Белорусского общества глухих - 2019». За главный титул боролись 7 девушек с инвалидностью по слуху из...
 
Новости дня
Новости разные
 
День милиции отметили на Сенненщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика