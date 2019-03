«Я вообще без комплексов!». В Минске выбрали неслышащую королеву красоты

В субботу в столице прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Белорусского общества глухих — 2019». За главный титул боролись 7 девушек с инвалидностью по слуху из разных регионов страны. Победительницей стала 18-летняя Маргарита Бовтрукевич.





«Все трудности Рита встречает с улыбкой»

— Что я сейчас чувствую? Счастье! — не сдерживает слез победительница. — В школе (Специальная общеобразовательная школа № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха — Прим. редакции) я два раза участвовала в конкурсе красоты. Становилась второй и третей. Захотелось попробовать свои силы на другой сцене.

— Волновалась?

— Дрожала, — признается Маргарита. — Но собралась. До сих пор не могу поверить, что выиграла!

— Не стеснялась перед большой аудиторией дефилировать в купальнике?

— Я вообще без комплексов! — смеется победительница. — И фигура у меня нормальная. Прошлась налегке!





Маргарита родом из города Ляховичи Брестской области. Девушка выросла в семье слышащих родителей. Старшая сестра тоже здорова. Мама работает бухгалтером, папа — транспортный инспектор.

— Проблемы со слухом мы обнаружили у Риты в полтора года, — рассказывает мама победительницы Наталья. — Она не говорила ни одного слова, кроме «баба». Дальше были обследования и неутешительный диагноз. В чем причина? Ответа не дают даже врачи. Возможно, родилась уже с патологией (18 лет назад на 6 сутки, как сейчас, этого не проверяли) или дала осложнения гнойная ангина, которой переболела малышка.

У Риты потеря слуха 85−90%. У дочки хорошие слуховые аппараты, которые позволяют ей слышать около 40%. Кроме того, Рита отлично считывает по губам. С ребятами она общается на языке жестов, дома мы говорим. Я специально не учила жестовый язык, чтобы Рита быстрее заговорила. Это сложно, очень сложно.





— Рита очень добрая и жизнерадостная девочка, — улыбается Наталья. — Так что все трудности она встречает с улыбкой.

Маргарита учится на первом курсе Минского государственного колледжа электроники на оператора ЭВМ. До поступления в колледж занималась танцами, играла в любительском театре пантомимы во дворце культуры им. Шарко. Девушка увлекается фотографией, волейболом.

— Жених есть?

— Пока нету! Я еще молодая! — смеется «Мисс БелОГ-2019».





«Красота бывает разной!»

— Конкурс проводится уже более 10 лет. Мы помогаем талантливой молодежи из Белорусского общества глухих раскрыть свой потенциал. И не устаем повторять, что красота бывает разной! Мы не ограничивали девушек такими параметрами, как рост, вес, — рассказала начальник организационно-досугового центра Республиканского дворца культуры им. Шарко Мэри Жилянина.

Единственным критерием отбора участниц стал возраст — от 18 до 31 года. Это необходимо, чтобы победительница смогла представить Беларусь на международном конкурсе красоты Miss and Mister Deaf World and Europe and Asia, который пройдет в ЮАР.

















Претендентки на звание «Мисс БелОГ-2019» дефилировали в вечерних нарядах, купальниках, платьях греческого стиля. В творческом испытании девушки пели (языком жестов), танцевали, показывали пантомиму и проводили игры со зрителями. В конкурсе на смекалку участницы примеряли на себе разные профессии: от повара до милиционера.



































«Себя проверила и собой довольна»

Минчанке Алине Шкляр 18 лет. Девушка — студентка первого курса Белорусской государственной академии искусств актерского отделения. Алина хорошо танцует. На вопрос, как ей удается так ритмично двигаться под музыку, красавица отвечает:

— Репетиции. Это ежедневный кропотливый труд. Я занималась хореографией в коллективе слышащих. Это нелегко, но результативно, — улыбается Алина. — Я слышу музыкальный ритм только с помощью слухового аппарата.





Слуха Алина лишилась после перенесенной в детстве болезни. Папа работает в авиатаможне, мама — бухгалтер. Есть старший брат.

— Расстроилась, что не победила?

— Нет! Мне понравилось участвовать в конкурсе. Это мой первый подобный опыт. Я себя проверила и собой довольна.





Девушка любит гулять с друзьями, ходить в кино, активно ведет соцсети.





Перед жюри и зрителями Анастасия Скобей появилась в кожаных штанах, куртке-косухе и со шлемом в руках:





— В жизни я не байкерша. Я даже на мотоцикле никогда не ездила, только на квадроцикле — улыбается участница. — Это просто образ.





Настя так же, как и Алина, учится на актрису. Девушка из неслышащей семьи.

— Рита достойна победы. Я за нее рада, — поделилась Анастасия. — Для меня же главным было само участие, возможность показать себя. Думаю, получилось.