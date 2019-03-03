|
На ул. 28-го Июля в Бресте насмерть сбили ребёнка
04.03.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
По предварительной информации от очевидцев, ребёнок попал под колёса маршрутного такси номер 23. Медики констатировали смерть. ДТП произошло вечером 4 марта 2019 года.
Из-за происшествия проезд со стороны Московской в направлении 28-го Июля был значительно затруднён - пропускали транспорт, фактически, по одной полосе. Образовалась огромная "пробка".
Каким образом погибший (по нашим сведениям это мальчик) оказался на проезжей части - непонятно.
Как рассказали порталу
Как известно, данное место попадает в зону наблюдения камеры компании Wikilink, но запись произошедшего пока не опубликована.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by