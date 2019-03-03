На ул. 28-го Июля в Бресте насмерть сбили ребёнка

По предварительной информации от очевидцев, ребёнок попал под колёса маршрутного такси номер 23. Медики констатировали смерть. ДТП произошло вечером 4 марта 2019 года.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64020.php

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Из-за происшествия проезд со стороны Московской в направлении 28-го Июля был значительно затруднён - пропускали транспорт, фактически, по одной полосе. Образовалась огромная "пробка".



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Каким образом погибший (по нашим сведениям это мальчик) оказался на проезжей части - непонятно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64020.php

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Как рассказали порталу Виртуальный Брест очевидцы, маршрутка поворачивала с Московской на 28-го Июля направо, на переходе никого не было, так как за ней двигались автомобили и тоже никого не видели. Но внезапно выбежал ребёнок, откуда - никто не видел. Микроавтобус буквально проехал по мальчику. Пассажиры немедленно покинули салон и вызвали скорую помощь.

Как известно, данное место попадает в зону наблюдения камеры компании Wikilink, но запись произошедшего пока не опубликована.