Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 08.02.2019 № 157, что в ходе проведения проверки торгового объекта «Автозапчасти» ЧТПУП «Арника-ВУД», расположенного по адресу: Гомельская область, г. Чечерск, ул. Октябрьская, 131, выявлена несоответствующая требованиям продукция:

— жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» -20 с маркировкой Favorit в пластиковой емкости объемом 4 литра, дата изготовления: 08.2018, номер партии 2, срок годности 2 года, ш/к 4815535005422. Производитель: ООО ЕвроХимЭкспорт, Республика Беларусь, а.г. Колодищи, ул. Стариновская, 9/1, к.1. Поставщик: ООО «Маннол Вайсрусленд» РБ, Минская область, г. Заславль, ул. Заводская, 1.

По результатам лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 21,0% при допустимом уровне – не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 07.02.2019 № 8.4.4/40).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 22.02.2019 № 3-1/1309, выявлена продукция, не соответствующая требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

— Незамерзающая стеклоомывающая жидкость «АВТОЗИМА» (предназначена для очистки лобовых и задних стекол автомобиля в холодное время года при температуре до -300С вручную или при помощи стеклоомывателя), производитель: ООО «ИВИОН», Российская Федерация, 107045, г.Москва, ул.Рыбников пер.13/3, пом.IX. Адрес производства: Российская Федерация, 601508, Владимирская обл, г.Гусь-Хрустальный, ул.Гражданский пер. д.17. Штрих-код: 4600378420538.Номер партии 503-1991780. Импортер в Республику Беларусь: ЧТУП»АвтоКиликия», 220024, г.Минск, ул.Бабушкина,90, офис 212, тел.+375 (17)2910667, полученный по товарной накладной СЕРИЯ БК №1382721от 16.01.2019г, в количестве 288 штук, объемом 5 литров. Грузоотправитель: ООО «Ви-Тэйк» , 223056, Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, д. Сеница, Военный городок № 135а «Сеница».

Продукция сопровождалась документом, подтверждающим качество и безопасность продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: свидетельство о государственной регистрации №KG.11.01.09.015.Е.002615.06.17 от 08.06.2017г..

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 18,88 % при допустимом уровне – не более 0,05%

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 22.02.2019

№ 3-1/1302, выявлена продукция, не соответствующая требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

— жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» с маркировкой МАХLANE ЗИМА/Озон (состав: вода очищенная, ПАВ, отдушка, этиленгликоль, краситель, изопропиловый спирт) в пластиковой емкости, номинальный объем 4л. Дата изготовления: ноябрь 2018; номер партии 30; срок годности: 24 месяца с даты изготовления, ш/код 4815535005491, ТУ ВY 691803553.001-2016 с изм. №1. Производитель: ООО «Боникс Авто Плюс», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д.9, офис 72, тел (+37517)3660837. Изготовлено: ООО «Еврохимэкспорт», Республика Беларусь, аг. Колодищи, ул. Стариновская, 9/1, к.1. Грузоотправитель: ООО «Боникс Авто Плюс», УНП 191281627, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д.9, каб.72. Грузополучатель: Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с, с/с Буйничский, офис 2.

Продукция сопровождалась документом, подтверждающим качество и безопасность продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации № ВY.70.71.01.015.Е.000342.05.16 от 03.05.2016, выданным ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 19,77% при допустимом уровне – не более 0,05%

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/48 от 13.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, что в ходе выполнения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по отбору образцов (проб), во исполнение письма заместителя Министра-Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18.12.2018 №7-7/16600 «О направлении методических рекомендаций», специалистами Брестского зонального ЦГи Э отобран образец посуды:

форма для выпекания металлическая с антипригарным покрытием, маркировка «FRESCA», размер 24х24х4,5 см, материал: углеродистая сталь, дата изготовления 08.2016, срок службы 5 лет с момента реализации товара конечному потребителю, ш.к. 4814554133352, изготовитель: «Хаузваре Трейд Экспорт Импорт Лтд» Румс 05-15, 13А/Ф., Саут Таур, Харбор Сити, 17 Контон роад, Гонконг, Китай, импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогомея»», г. Минск, ул. Толбухина, 2А-2; продукция получена по товарно-транспортной накладной от 24.01.2019 №4037483, представлено санитарно-гигиеническое заключение ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 08.02.2017 № 50.51.019.Z.000285.02.17; образец отобран в торговом зале магазина «Корона» филиала ООО «Табак-инвест», расположенном по адресу: г. Брест, ул. Московская, 210 (акт отбора от 30.01.2019 №5).

По результатам лабораторных испытаний, проведенных Брестским областным ЦГЭиОЗ (протокол испытаний от 06.02.2019 №44-Е), образец не соответствовал требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами», Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119, по миграции железа в 0,3 % р-р молочной кислоты: фактическое содержание железа составило 0,322 + 0,045 мг/л, при норме 0,300 мг/л.

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.02.2019 г.

№ 05-12-2/140, о том, что в результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Фруктовое ассорти» (УНП 490853777, акт проверки от 29.01.2019 № 05004) выявлена опасная продукция: зефир «Жизель» с ароматом ванили и малины с маркировкой «Сокол», весовой, упакованный в картонный короб, масса нетто 4,0 кг, дата изготовления 25.11.2018, срок годности 3 месяца, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза, ТУ 9128-001-66080644-11, изготовитель ООО «Кондитерский комбинат «Сокол» (Россия, Московская обл., г. Дмитров). Поставщик в Республику Беларусь ООО «Сладавита» (Минская область).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1статьи 5 главы 1; статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» (пунктов 2, 6, 13, 14 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4) по безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о. наличии в составе зефира пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 43 мг/кг, что свидетельствует о наличии, консерванта в продукте в количестве, превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/45 от 12.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» информирует о выявлении продукции, не соответствующей требованиям безопасности:

Кастрюли 1,5 л с крышкой 1с 15с/1, изготовителя: ООО «СТАЛЬЭМАЛЬ» 162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, 9, ГОСТ 24788-2001, штриховой код 4690460023549 с датой изготовления 03.10.2018 (продукция получена по ТТН № БИ 4363511 от 15.01.2019г. в количестве 10 шт.), место отбора магазин № 3 ОАО «Хозяйственные товары» г. Гомель, пр-т Ленина, 24, не соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299; Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 г. № 119, по миграции железа в 2% раствор лимонной кислоты (фактическое значение 1,29 + 0,19, требование ТНПА не более 0,300); 3% раствор молочной кислоты (фактическое значение 0,55 + 0,08, требование ТНПА не более 0,300): бора в 3 % раствор молочной кислоты (фактическое значение 0,70 + 0,10, требование ТНПА не более 0,500) — (протокол испытаний образцов непродовольственной продукции ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 08.02.2019г. № 8.4.4/21; документы, подтверждающие качество и безопасность: товарно-транспортная накладная № БИ 4363511 от 15.01.2019г., сертификат качества и количества № 166 от 07.09.2018г., декларация о соответствии на продукцию РОСС RU.АГ81.Д09984 от 14.06.2017г.).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 26.02.2019

№ 14-21/61, о том что Государственное учреждение «Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии» выявил продукцию не соответствующую требованиям безопасности:

— виноград сушеный (изюм), дата изготовления 11.2018 г., годен до 11.2019 г. (далее проба № 1), изготовитель: ООО «S IROJID D IN A G R O F R U T IS», фермерское хозяйство, Самаркандская область, Ургутский район, село Кара булок, Республика Узбекистан. Импортер в Республику Беларусь ООО «Евроторг» г. Минск, ул. Казинца, 52а-22. Место отбора магазин «Евроопт» ООО «Евроторг», г. Вилейка, ул. Чапаева, 60. Продукция поступила в магазин «Евроопт» ООО «Евроторг», г. Вилейка, ул. Чапаева, 60, по товарно -транспортной накладной от 11.02.2019 № Ж В 0263373 в количестве 2 коробок. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № BY /112 11.02 ТР021 003 31176, дата регистрации декларации о соответствии: 04.01.2019, декларация действительна по 31.10.2019 включительно; размер партии 5 штук коробов (50 кг).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Санитарным нормам и правилам «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам », Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 г. № 52 по микробиологическому показателю «плесень»: фактическое значение 4х103 КОЕ /г (при норме не более 5х102 КОЕ/г) (протокол исследования проб пищевых продуктов № 02-20/2/1,2 ГУ «Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии»).

— Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок глазированный с начинкой «Черника» массовая доля жира 22%, в том числе растительного жира 11%, 40г, дата изготовления 13.02.2019, срок годности 28 суток при температуре + 4± 2С, ш.к. 4620755740110, изготовитель ООО «СЫРК ОФФ», 140150 Россия, Московская область, Раменский район р.п. Быково, ул. Солнечная, 22. Импортер ОДО «Айскинг», г. Минск, ул. П. Бровки, 30-29, Республика Беларусь. Получен по ТТН от 15.02.2019 №1867302 в количестве 60 упаковок. Декларация о соответствии ЕА ЭС № RU.fl-R U .A M 42.В .00209/18 от 15.10.2018, действительна до 14.10.2021 удостоверение о качестве и безопасности продукции о т 13.02.2019 № 7.

Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок глазированный с наполнителем вареное сгущенное молоко в вафельном рожке массовая доля жира 23 %, в том числе растительного жира 10% , 35г, дата изготовления 10.02.2019, срок годности 28 суток, ш .к. 4607130761861, изготовитель ООО «СЫРК ОФФ», 140150 Росси я, Московская область, Раменский район р. п. Быково, ул. Солнечная, 22. Импортер ОДО «Айскинг», г. М и н ск, ул. П. Бровки, 30 -2 9 Р есп у б л и ка Беларусь. Получен по ТТН от 15.02.2019 № 1867302 в количестве 90 упаковок, декларация о соответствии ЕА Э С № R U .fl-R U .A il 42.В.00209/18 от 15.10.2018, действительна до 14.10.2021, удостоверение о качестве и безопасности продукции о т 10.02.2019 № 5.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011

№ 880, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции » 033/2013, Гигиенического норматива, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь о т 21.06.2013 № 5 2 по микробиологическим показателям «дрожжи»: фактическое значение в образце

№1 — 4,5 * 103 КОЕ/г, при нормируемом не более 100 КОЕ/г, в образце № 2 — 4,9* 103 КОЕ/г, при нормируемом не более 100 КОЕ/г.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 26.02.2019

№ 14-21/60, о том что Государственное учреждение ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» выявил продукцию не соответствующую требованиям безопасности:

— сок гранатовый восстановленный с сахаром SIMNAR в секлянных

бутылках по 1 литру с датой изготовления 07.12.2018г., срок годности — 12

месяцев, штрих-код 4650063961266, изготовитель ООО «Вавилон» Российская Федерация, Волгоградская область, Дубовский район, с. Песковатка, ул. Центральная, д. 21, импортер в Республику Беларусь ООО «СМХБ Групп», Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, ком. 105, место отбора магазин «Два гуся» ООО «Широких», г. Гомель ул. Свиридова, 20-1.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям Техническому регламенту таможенного союза 029/2012

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств», утвержденного Решением

Комиссии Таможенного союза от 20.07.2012г. № 58, Гигиеническому

нормативу «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012г. № 195 по физико-химическому показателю: содержание красителей желтый «Солнечный закат» Е110 и «азорубин» Е122: фактическое содержание красителя желтый «Солнечный закат» — 9,9 мг/кг, содержание красителя «азорубин» 5,8 мг/кг, при требованиям ТНПА не допускается (протокол испытаний образцов пищевой продукции государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 18.02.2019г. № 8.4.1/54; документы, подтверждающие качество и безопасность: товаро-транспортная накладная № 0101252 от 15.01.2019г., удостоверение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов № 85 к ТТН 0101252 от 15.01.2019г., сертификат соответствия на продукцию РОСС RU.AB90.HOO335 от 07.03.2018г.).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.02.2019 г. № 05-12-2/140, о том, что в результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта Унитарного частного торгового предприятия «Ноев Ковчег» (УНИ 790126692, акт проверки от 31.01.2019 №70110020) выявлена опасная продукция: паста кондитерская шоколадно-ореховая с маркировкой «Свет-птица», фасованная в пластиковый стакан, масса 330 г, дата изготовления 05.10.2018, срок годности 12 месяцев, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 9129-004-54308421- 2008, изготовитель ООО «Русский промышленник» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург). Импортер в Республику Беларусь ООО «Лантория» (Минская обл., УНП 190629555). Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ТС N RU Д-RU.АЕ45.В.12697 на серийный выпуск пасты кондитерской в ассортименте на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации продукции и услуг Автономная некоммерческая организация «Центр испытаний и сертификации ТЕСТ-С.-Петербург» (Россия, г. Санкт-Петербург), сроком действия с 10.03.2015 до 09.03.2020.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, раздела 1.4 приложения 2) по показателю безопасности — микробиологическому показателю: превышению допустимого уровня содержания плесени. Фактически, содержание плесени составило 1,5х102 КОЕ/г, при норме — не более 100 КОЕ/г (превышено в 1,5 раза).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.02.2019 г.

№ 05-12-2/140, о том, что в результате проверкиМогилевской областной инспекцией Госстандарта Унитарного частного торгового предприятия «Ноев Ковчег» (УНИ 790126692, акт проверки от 31.01.2019 №70110020) выявлена опасная продукция: блинчики фаршированные быстрозамороженные

«С пылу с жару» для жарки» с творогом, масса нетто 420 г, дата изготовления 24.11.2018 срок годности до 23.05.2019, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), СТО 57397431-001-2008, изготовитель ООО «Лина» (Российская Федерация, г. Рязань). Импортер в Республику Беларусь ОДО «АйсКинг» (г. Минск, УНП 690032789). Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ТС № RU Д-RU.АА79.В.00869 на серийный выпуск блинов и блинчиков фаршированных быстрозамороженных «С пылу с жару» для жарки» в ассортименте на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и мониторинга качества» (Российская Федерация, г. Рязань), сроком действия с 16.05.2016 по 15.05.2019.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, раздела 1.3 приложения 2) по показателям безопасности — микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки. Фактическое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ) составило. 7,0х103 КОЕ/г, при допустимом уровне не более 1,0х103 КОЕ/г (превышено в 7 раз); обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта, что не допускается.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.02.2019 г.

№ 05-12-2/140, о том что в результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта Частного торгового унитарного предприятия «Фруктовое ассорти» (УНП 490853777, акт проверки от 29.01.2019 № 05004) выявлена опасная продукция: перец чёрный молотый в упаковке из комбинированных материалов массой нетто 20 г с маркировкой «Шкантна кухня», дата изготовления 28.03.2018, годен до 28.03.2020, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза, ГОСТ 29050-91, изготовитель ООО «Вест Фуд Инвест» (Украина). Импортер в Республику Беларусь Унитарное предприятие «Алвеста-М» (Минская область, УНП 690657626).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пунктов 1, 2 статьи 7 главы 2, пункта 1.5 таблицы 1 приложения 2) по показателям безопасности — микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ); недопустимому наличию бактерии группы кишечной палочки. Фактическое количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов составило 9,5х105 КОЕ/г, при допустимом уровне не более 5х105 КОЕ/г (превышено в 1,9 раза), обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 0,01 г продукта, что не допускается.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 26.02.2019

№ 14-21/61, о том, что Государственное учреждение ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» выявил продукцию не соответствующую требованиям безопасности:

— сухая смесь для приготовления сочной курицы с чесноком и травами. Кнорр на второе, изготовитель ООО «Юнилевер Русь», адрес: Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, адрес производства: филиал ООО «Юнилевер Русь» в г. Тула, Российская Федерация, Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильининское, дер. Варваровка, Варваровский проезд, д.15, штрих -код 8712566064199, с датой изготовления 10.12.2018, срок годности до 10.12.2019, импортер в Республику Беларусь филиал « Эксклюзив » ООО «Тибетрэй», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, д. 21 Б, каб. 1, место отбора супермаркет «Аркада» Частного предприятия «Контакт», г. Гомель ул. Кирова, 90а.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям Гигиенического норматива, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52, Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 по микробиологическому показателю «КМАФАнМ»: фактическое содержание КМАФАнМ 3,8* 10s КОЕ /г, при требовании ТНПА не более 1*104

КОЕ /г).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной Государственным учреждением «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 26.02.2019

№ 14-21/60, о том что Государственное учреждение ГУ «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» выявил продукцию не соответствующую требованиям безопасности:

— сок гранатовый восстановленный с сахаром Fidan-s натуральный в стеклянных бутылках по 1 литру с датой изготовления 22.11.2018г., срок годности – 12 месяцев, ГОСТ 32103-2013, изготовитель ООО «ВАВИЛОН», 404010, Россия, Волгоградская область, Дубовский район, с. Песковатка, ул. Центральная, д.21, штрих-код 465006396073Т импортер на территории Республики Беларусь ООО «СМТБ Групп». Республика Беларусь, 220021. г. Минск, ул. Мичурина, д. 3, ком. 105, место отбора магазин ИООО «Март Инн Фуд», г. Гомель, ул. Барыкина, 143.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20.07.2012г. № 58,

Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для

человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств», утвержденного постановлением Министерства

здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012г. № 195 по физикохимическому показателю: содержание красителей желтый «Солнечный закат» Е110, тартразин Е102 и азорубин Е122: фактическое значения красителей желтый «Солнечный закат» Е110 — 8,5 мг/кг, тартразин Е102 — 7,1 мг/кг, азорубин Е122 — 16,9 мг/кг, при требовании ТНПА — не допускается (протокол испытаний образцов пищевой продукции государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 19.02.2019г. № 8.4.1/64; документы, подтверждающие качество и безопасность: товарно-транспортная накладная № 4926592 от 22.12.2018г., удостоверение качества и безопасности № 360, выданное ООО «ВАВИЛОН», декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-1Ш.АБ90.В.02256 от 06.06.2018г.).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/52 от 14.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, о выявлении факта реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

набор кухонных принадлежностей торговой марки «KING Hoff» КН-3364, на подставке из 7 предметов, штриховой код 5908287233638, срок годности не ограничен, страна производства Польша, импортер в Республику Беларусь ООО «ГрандСитиОнт», РБ, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Малиновка, 57/1; сопровождался санитарно-гигиеническим заключением от 14.07.2016 № 1367, выданным ГУ «Минский областной ЦГЭОЗ», товар получен по ТТН № 0407985 от 17.08.2018.

В соответствии с протоколом испытаний от 01.02.2019 № 80/2/г лабораторного отдела ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», вышеуказанный образец, отобранный специалистами Сморгонского зонального ЦГЭ в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в павильоне ИП Жалевич Н.В. по ул. Юбилейной, 25/б в г. Сморгонь, не соответствовал требованиям ГОСТ 27002-86 по стойкости к коррозии: на поверхности образца проступили следы коррозии.

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/43 от 11.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, что в ходе выполнения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по отбору образцов (проб), во исполнение письма заместителя Министра — Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18.12.2018 №7-7/16600 «О направлении методических рекомендаций», специалистами Ивановского районного ЦГиЭ отобран образец посуды:

турка 0,35 л Peterhof PH-12526S-8, ш.к. 4895170316213, материал: нержавеющая сталь, произведено в 2016 году, гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации 24 месяца с момента передачи товара потребителю; производитель: «PETERHOF HK LIMITED», FLAT 1708, CTTICORP CENTRE, 18 WHIFFIELD ROAD, CAUSEWAY BAY, Hong Kong (Гонконг); импортер: ООО «Старгард», г. Минск, ул. Немига, 40, оф.509; продукция получена по товарно-транспортной накладной от 23.02.2017 № 1138534, договор поставки товаров от 07.04.2015 № 385П-15; образец отобран в магазине «Сувенирная лавка» ИП Кузьмич Н.А., расположенном по адресу: г. Иваново, ул. К.Комарова, 15д/1 (акт отбора от 25.01.2019 № ¼).

По результатам лабораторных испытаний, проведенных Брестским областным ЦГЭиОЗ (протокол испытаний от 06.02.2019 №48-Е), образец не соответствовал требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами», Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119, по показателю: содержание железа в модельной среде (фактическое содержание железа в 1% растворе уксусной кислоты составило – (0,408 + 0,106) мг/л, при норме 0,300 мг/л).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/43 от 11.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, что в ходе выполнения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по отбору образцов (проб), во исполнение письма заместителя Министра-Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18.12.2018 №7-7/16600 «О направлении методических рекомендаций», специалистами Ивацевичского районного ЦГиЭ отобран образец посуды:

Гейзерная кофеварка из алюминия, артикул РН-12530-6, маркировка «PETERHOF», изготовитель: «PETERHOF HK LTD», FLAT 1708, Citicorp CENTRE, 18 WHIFFIELD ROAD, CAUSEWAY BAY, Hong Kong (Гонконг) Китай, ш.к. 4895170 318439, импортер в Республику Беларусь: ООО «Старгард», г. Минск, ул. Немига, 40, оф.509; продукция получена по товарно-транспортной накладной от 22.12.2016 № 3024307, представлено санитарно-гигиеническое заключение ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.03.2016 № 18-01/1485.16.03.16: образец отобран в магазине «БУМ» ОДО «БУМ-сервис», расположенном по адресу: г. Ивацевичи, ул. Советская, 9 (акт отбора от 28.01.2019 №2К).

В соответствии с протоколом испытаний от 05.02.2019 № 37-Е Брестского областного ЦГЭиОЗ, вышеуказанный образец, не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами», Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119, по миграции железа в 1 % р-р уксусной кислоты: фактическое содержание железа составляет 0,985 + 0,138 мг/л, при норме 0,300 мг/л, по миграции алюминия в 1 % р-р уксусной кислоты: фактическое содержание алюминия составляет 13,029 + 2,215 мг/л, при норме 0,500 мг/л.

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 13-15/20 от 12.02.2019 «Об информировании».

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска» информирует о выявлении продукции, не соответствующей требованиям безопасности:

— игрушка машина «Пожарная служба», озвученная, с маркировкой «OUBAOLOON» артикул 01В, для детей от трех лет и старше, для игровых целей, ш.к. 693301914270, дата изготовления сентябрь 2017 года, срок службы 5 лет, срок годности не ограничен, партия 1 штука, изготовитель «OUBAOLOON IMPORT-EXPORT TRADING CO., LTD», XINJIANG URUMOQI ROAD QIANTANGJANN № 380, XINQIGUANGCHANG FL ROOM 9008, Китай, импортер в РБ – ООО «Сиванабел» ул. Бабушкина, 6а, офис 600, г. Минск сопровождалась сертификатом соответствия от 19.10.2017 № TC RU C CN-AБ 93.В.02505.

В соответствии с протоколом лабораторных исследований ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 22.01.2019 №17/3/г вышеуказанный образец не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 23.09.2011 № 798 по уровню звука (эквивалентный уровень звука превышает нормируемое значение для детей от 3-х до 6-ти лет на 4дБА).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/42 от 11.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» информирует о выявлении продукции, не соответствующей требованиям безопасности:

Салатник с крышкой 1 л торговой марки «Kitchen» с датой изготовления 10.2018 (срок годности – не ограничен), штриховой код 50282746, изготовитель «NINGBO B&B International Trading Co., Ltd Нинбо Б&Б Интернейшнл Трейдинг Ко., ЛТД, Пинбо Хуалоусян, 21 бизнес-центр Тяньи, эт. 10 КНР», место отбора ООО «Фикс Прайс», г. Гомель, ул. Катунина, 14), не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 16, таблица 2, п.6); Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 г. № 119 (таблица 1, п.6) по миграции бария в 1% раствор уксусной кислоты – фактическое содержание бария – 0,316 + 0,06 мг/л при ДКМ не более 0,100 мг/л по миграции бария в 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% раствор поваренной соли – фактическое содержание бария – 0,555 + 0,08 мг/л при ДКМ не более 0,100 мг/л (протокол испытаний образцов непродовольственной продукции ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 08.02.2019г. № 8.4.4/25; документы, подтверждающие качество и безопасность: товарно-транспортная накладная № 8103861126 от 23.01.2019г., декларация о соответствии на продукцию РОСС СN.МГИ.Д10341 от 28.02.2018г.).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 11.02.2019 № 11-51/590, что при проведении надзорных мероприятий в отношении магазина «Автозапчасти» ИП Вайтехович В.Н. (г. Борисов, ул. Строителей, 19), выявлена несоответствующая требованиям продукция:

— жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «MAGIC IСЕ -30 » Изготовитель: ООО «ПЛК», Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.32. по товарной накладной от 20.11.2018 № 2154127, серия БИ (грузоотправитель: ООО «Карсаунд», УНП 190587070, г. Минск, ул. Грушевского, 91, пом. 3Н, 14Н).

По результатам лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 11,10% при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 06.02.2019 № 43).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что 07 февраля 2019 года заместителем Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов выдано предписание о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь.

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта магазина № 559 «Доброном» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном» (УНП 700850740, акт проверки от 25.01.2019 № 9) выявлена опасная продукция:

Консервы рыбные стерилизованные «Шпроты в масле закусочные», металлическая банка, масса нетто 150 г, дата изготовления 01.11.2018, 23.11.2018, срок годности не более 30 месяцев, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), ТУ 10.20.25-005-53894718-2017, изготовитель ООО «Русский рыбный мир» (Российская Федерация, г. Москва). Импортеры вышеуказанной продукции в Республику Беларусь ООО «БИЗНЕСИМПЭКС» (УНП 190460406, Минская область). Поставщик продукции ЗАО «Доброном» (УНП 191178504, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что в нарушении требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5), Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (подпункта 6) пункта 16 раздела 5) к обращению допущены консервы, не соответствующие по органолептическим показателям (вкусу – не свойственному консервам данного вида, с привкусом горечи; запаху – не свойственному доброкачественным консервам данного вида, с резким посторонним запахом; консистенции рыбы – от мягкой до мажущейся) требованиям, установленным ТУ 10.20.25-005-53894718-2017 «Консервы. Шпроты в масле «Закусочные», что не допускается.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» запрещается с «13» февраля 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции консервов рыбных стерилизованных «Шпроты в масле закусочные», изготовитель ООО «Русский рыбный мир» (Российская Федерация, г. Москва).

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» во исполнение Предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 01.02.2019 № 05-12-2/120 информирует Вас о том, что выявлена опасная продукция:

рюкзак школьный «Животные», артикул 583-234, изготовитель «Иу Минцца Комодитис Ко., ЛТД» (Китай). Импортер в Республику Беларусь: ООО «МПР Ритейл» (г. Минск УНП 192242304).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности: отсутствуют детали и (или) фурнитура со светоотражающими элементами на передних и боковых поверхностях рюкзака, отсутствует формоустойчивая спинка.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/43 от 11.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о выявлении несоответствия продукции требованиям ТНПА:

Отбор проб проведен на торговом месте № 24 ИП Медведевой В.М. на рынке «Юбилейный» ОДО «Хойники-Маркет» по ул. Колесника, 3, г. Хойники, Гомельская область.

По результатам лабораторных испытаний отобранный образец посуды – миска 16 см, арт. XY – 1603 – 16, изготовитель: Кайтанг Таун Синьянь Стэнлесс Стил Фектори, адрес: № 6, Аллей, 2, Норт оф Каили Роад, Кайтанг Таун Гуандонг, Китай, импортер в Республику Беларусь: ДОД «РОСПРОДУКТ» г. Минск, ул. Тимирязева, 46, УНП 190221764, не соответствует Единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, по показателю миграции железа в 2% раствор уксусной кислоты содержащий 2% поваренной соли: фактическое значение содержание железа в модельной среде составляет 24,0 мг/дм3 , при установленном ТНПА нормативе не более 0,300 мг/дм 3 .

На вышеуказанную непродовольственную продукцию представлена товарно-транспортная накладная № 1211815 от 22.12.2018, с указанием документов, подтверждающих качество и безопасность: санитарно-гигиеническое заключение № 50.51.019.Z.002363.07.18 от 20.07.2018, срок действия не ограничен, держатель: ОДО «РОСПРОДУКТ» г. Минск, ул. Тимирязева, 46.

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/52 от 14.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Витебский зональный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – Центр) сообщает о выявлении фактов реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

Посуда силиконовая для выпечки «ЗВЕРИ» ФОРМА UX 00511, ш.к. 4810424001776, изготовитель LIANGSU TIANCHEN SILICONE MATERIALS CO., LTD. Китай. Дата изготовления: 2013 год, срок службы не ограничен, импортер в Республику Беларусь: ООО «Гимея», г. Минск, ул. Маяковского, 144, пом.8, каб.11, тел. 291-11-21, продукция получена по ТТН № 4845222 от 23.03.2018, размер партии 24 штуки.

В соответствии с протоколом испытаний № 1.01.4.13 от 11.02.2019г. ГУ «Витебский зональный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» вышеуказанный образец, отобранный специалистами Центра в ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в магазине № 712 «Евроопт», филиала ООО «Евроторг в г. Витебске», расположенного по адресу: г. Витебск, пр-т Московский, 130-1, не соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16. Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119, превышение допустимого количества миграции формальдегида (фактическое значение – 0,69 мг/дм 3 , при нормируемом 0,1 мг/дм 3).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/52 от 14.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, о выявлении факта реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

Кастрюля из нержавеющей стали с крышкой, объемом 1,8 л, артикул YWD-024, штриховой код 4813494009642, дата изготовления апрель 2018 года, срок годности не ограничен, изготовитель Yaward Industrial developmend Limited, адрес: 5/F Анхэ билдинг. № 13 Дзяншэ роуд, 2 Дзянмэн, Гуандун, Китай; импортер в Республику Беларусь ООО «Евроторг», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А-22; сопровождалась санитарно-гигиеническим заключением от 05.06.2018 № 70.06.019.Z.003656.06.18, выданным ГУ «РЦГЭОЗ», протоколом испытаний № Л-446/17 от 19.05.2017 ЗАО ТИСИ, товаросопроводительными документами ТТН-1 № ИХ 0067058 от 22.09.2018, СМR б/н от 28.05.2018, invoice № OS-IG 18034В от 16.04.2018.

В соответствии с протоколом испытаний от 01.02.2019 № 88/г лабораторного отдела ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», вышеуказанный образец, отобранный специалистами Свислочского районного ЦГЭ в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в магазине «Евроопт» ООО «Евроторг» филиал ООО «Евроторг» в г. Гродно, г. Свислочь, ул. Цагельник, 12, не соответствовал Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами», Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119, по показателю миграции железа в дистиллированной воде (фактическое значение по результатам испытаний 0,441 мг/л при нормируемом значении 0,3 мг/л).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 14.02.2019 № 14-21/52 «О нестандартной продукции», ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска» информирует, что в ходе мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по отбору образцов и проб по результатам лабораторного исследования выявлена продукция, несоответствующая установленным требованиям:

— молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира сырок, глазированный на вафле с начинкой «Вареная сгущенка» массовая доля жира 23%, в том числе растительного жира 11%, 40 г «Дар продукт», изготовитель ООО «Сыркофф», 140150, Россия, Раменский р-н, р.п. Быково, ул. Солнечная, дом 22; импортер в Республику Беларусь ОДО «Айскинг», г. Минск, ул. П.Бровки, 30-29, дата изготовления 29.01.2019, срок годности не более 28 суток при температуре +4 + 2 0 С, отобранный в магазине «Златка» ООО «ЗЛАТКА», расположенном по ул. Восточная, 129 в г.Минске, при наличии следующих документов: удостоверение качества и безопасности № 14 от 29 января 2019 года, выданное «Сыркофф», товарно-транспортная накладная № 1866269 от 02.02.2019г., грузоотправитель ОДО «Айскинг», г. Минск, ул.П.Бровки, 30-29, грузополучатель СОО «ЗЛАТКА» (г. Минск, ул. Семенова, д.20, пом.1, каб.10), пункт разгрузки: г. Минск, ул. Восточная, д.129 (магазин «Златка» СООО «Златка»). Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU АЯ42.В.00209/18, дата регистрации декларации 15.10.2018, действительно по 14.10.2021.

В соответствии с протоколом испытаний пищевых продуктов ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» № 41/353 от 13.02.2019 образец вышеуказанной продукции не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (пунктов 30, 33 статьи 7) по микробиологическим показателям безопасности (превышенное допустимых уровней содержания микроорганизмов): БГКП обнаружены в 0,01г (см3)).

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

В случае наличия указанной продукции информировать ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» по тел. 36 861, 55 105.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минска», что выявлена несоответствующая требованиям продукция:

— жидкость стеклоомывающая незамерзающая «RETRO GLEID (-30)» в полимерной емкости объемом 5 л, дата изготовления

декабрь 2018 г., срок годности – 3 года, ш.к. 4602364885789, производитель: РФ, ООО «Ивента», г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, комната 3, поставщик: ООО «ПетраКолор», РБ, г. Минск, Партизанский пр-т, д.8, к.2.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец согласно протоколу испытаний ГУ «МГЦГиЭ» №57-20/00000-00032 от 04.02.2019 не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, главы II, раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I Товары бытовой химии, по показателю: содержание метанола (объемная доля метанола 13,31%, при допустимом уровне не более 0,05%).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 08.02.2019 № 6-18/495, что в ходе проведения проверки торгового павильона №8А индивидуального предпринимателя Акуловича С.Н., г. Слуцк, ул. Виленская, 63, по товарно-транспортной накладной от 16.11.2018 № 5882042 в количестве 8 штук, выявлена несоответствующая требованиям продукция:

— жидкость стеклоомывающая автомобильная «Master ICE»

(-20) в пластиковой емкости объемом 5 литров, штрих код 4606442535641, дата изготовления: 09.2018/4, срок годности 3 года, производитель: ООО «НОРТВУД», РФ 390013 г. Рязань, район Железнодорожный, Московское ш. д. 6, поставщик: ООО «АвтоВижен», г. Минск, ул. Кабушкина, 66, пом.9, комн.4, 2 этаж.

По результатам лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 7,5% при допустимом уровне – не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 06.02.2019 № 14).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Узденский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 11.02.2019 № 8-14/236, что при проведении надзорных мероприятий в отношении магазина ООО «НикФлора» (Минская обл., г. Узла, ул. Советская, д. 1а) по товарно-транспортной накладной № БК2152443 от 30.11.2018 в количестве 100 штук, грузоотправитель: ИП Ляховский Александр Николаевич, РБ, 210092, г. Витебск, ул. В-Интернационалистов, 30-1-33, выявлена несоответствующая требованиям продукция:

— стеклоомывающая жидкость «Обзор с ароматом яблока» в полимерной емкости объемом 5 литров, дата изготовления — 2 квартал 2018, срок годности — 3 года, ш.к. 2000296410192, ТУ 2384-001-05874382-2016. Производитель: ООО «Форнэкс», РФ, 141320, Московская обл., г. Пересвет, ул. Лесная, д. 9. Грузоотправитель:

ИП Ляховский Александр Николаевич, РБ. 210092, г. Витебск,

ул. В-Интернационалистов, 30-1-33. Товарно-транспортная накладная № ВК2152443 от 30.11.2018, пункт погрузки — г. Минск, ул. Петруся Бровки, 24; сертификат соответствия № РОСС RU.HA34.H11974, срок действия с 22.08.2018 по 21.08.2021.

По результатам лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 10,3% при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 07.02.2019 № 45).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – ГУ «Смолевичский РЦГиЭ») информирует Вас, что в соответствии с письмом Государственного учреждения «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» исх.№ 14-21/52 от 14.02.2019 «О нестандартной продукции».

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, о выявлении факта реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

Ситечко для заваривания чая из нержавеющей стали, изготовитель: Yiwu Marvel Imp&Exp Co., Ltd, Building 529, Yiwu, Zhejiang, 322000 China, тел. +86-13676801807 (Китай), импортер в Республику Беларусь: ООО «ФиксМаркет», 220037, г. Минск, пер. Уральский, 15, каб. 448, артикул 10173473, штриховой код 2300000001983, дата изготовления 11.2018, срок годности не ограничен; получен по товарно-транспортной накладной от 11.01.2019 № 444572.

В соответствии с протоколом испытаний от 01.02.2019 № 77/1/г лабораторного отдела ГУ «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», вышеуказанный образец, отобранный специалистами Свислочского районного ЦГЭ в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в магазине ООО «ФиксМаркет», расположенном по адресу: г. Слоним, ул. первомайская, 17, не соответствовал Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами», Санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119, по показателю миграции марганца в дистиллированной воде (фактическое значение по результатам испытаний составило 0,468 мг/л при нормируемом значении 0,1 мг/л).

В случае наличия такой продукции предлагаем субъектам хозяйствования осуществить возврат товара его поставщику, а также проинформировать ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» по телефону 55-105, 36-861.

Предлагаем использовать данную информацию потребителям и заинтересованным лицам.

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о том, что в соответствии с информацией, направленной государственным учреждением «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 11.02.2019 №5-19/210, что в ходе проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в магазине по продаже автозапчастей ЧТУП «СААМ» по адресу: г. Дзержинск, ул.Советская, 5, выявлена несоответствующая требованиям продукция:

— жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Cleid Profesional -30» (Arctik Drive) в полимерной емкости, объем 5,0 л, дата изготовления сентябрь 2018, партия №1, срок годности 3 года, ш.к. 4607892533669. Изготовитель: ООО «ГранДоставка», Россия, Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков, д.2. Поставщик: ЧТПУП «Все о стройке» г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 614. Свидетельство о государственной регистрации № KG.l 1.01.09/015.Е.002521.07.18 от 05.07.2018, выданное Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек.

По результатам лабораторных испытаний вышеуказанный образец не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола — фактическое значение 12,30% при допустимом уровне не более 0,05% (протокол исследования ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 07.02.2019 № 50).

Государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» сообщает, что в соответствии с:

— Постановлением №27 от 07.02.2019 Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей «Polar View» — 300C, производства ООО «ЭЛЕГЕСТ», РФ». Импортер ООО «Л-авто» г. Минск, ул. Шаранговича, д.7 корп. 3, комната 10а. В связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

— Постановлением №28 от 08.02.2019 Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости для мытья ветровых стекол автомобилей при положительных и отрицательных значениях температуры окружающего воздуха, а также в быту «AutoLux — 300C» производства ООО «Авангард», РФ». Импортер ЧТУП «ЧудоДом» г. Полоцк, ул. Матросова, 38/л-1. В связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

— Постановлением №29 от 08.02.2019 Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования омывателя стекол незамерзающего «LAVR ANTI ICE PREMIUM QUALITY» — 150C производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», РФ». Импортер ООО «Еврозапчасть» Минская область, Боровлянский сельсовет, район деревни Дроздово, 81-4, комн.316. В связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

— Постановлением №30 от 08.02.2019 Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь «О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования омывателя стекол незамерзающего «LAVR ANTI Iсе» — 200C производства ООО НПО «ПОЛИХИМТЕХНОЛОГИИ», РФ». Импортер ООО «Еврозапчасть» Минская область, Боровлянский сельсовет, район деревни Дроздово, 81-4, комн.316 в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.

ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».