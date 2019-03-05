«Noize MС крикнул мне: «Эй, стой!». Как белорускам удалось сделать фото с известными рэперами

11 февраля мы запустили конкурс «Фото со звездой» . Читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Конкурс уже завершился, но мы продолжаем публиковать самые нестандартные истории. В этот раз, например, наши герои смогли сфотографироваться с крутыми рэперами.

Настя, скука и Noize MС





Минчанка Настя была на концерте группы Noize MC в легендарном минском «Реакторе» в 2010 году:

— Мне очень нравилось более раннее творчество Вани Алексеева, а вот свежие треки с хип-хоп душком из новой волны не пришлись по душе. Не могу сказать, что шла на концерт в предвкушении — скорее, просто за компанию, чтобы услышать пару-тройку давно полюбившихся песен.

Еще в самом начале концерта хороводом скачущих фанатов меня прибило почти к самой сцене. Ближе к середине я заскучала и начала выбираться из ликующей толпы к выходу. Все произошедшее дальше мне нравится объяснять шуточным самоутверждающим совпадением. Видимо, до того я выглядела скучающей, что Noize MС, заметив, как после очередной порции хип-хопной читки я с потухшими глазами разворачиваюсь и начинаю пропадать в толпе, решил лично мне поднять настроение. Если коротко, Ваня просто подошел к краю сцены, крикнул:

— Эй, стой!

И протянул мне руку в толпу, жестом показывая, что нужно подняться на сцену. Он помог мне взобраться, а, когда я поднялась, заиграло мелодичное начало одной из моих любимых песен, и мы стали танцевать. Я очень стеснялась сцены и публики. Сразу после окончания припева я кивнула на прощание и прыгнула в толпу, первый и единственный раз в жизни. Мне было немного неловко, ведь у Noize MC и как у музыканта, и как у человека столько рьяных фанатов. Уж если кому на этом концерте и должно было так повезти, то точно не мне! Стеснялась рубашки из секонд-хенда, стеснялась высоких «стилов» не по формату мероприятия… Но из зала выходила крайне воодушевленной.

Женя, Томми Кэш и пакет вина

— Томми Кэш — профешнл-рэп-суперстар из Эстонии. Дело было летом 2016 года, когда Томми первый и единственный раз приезжал в Беларусь, чтобы выступить на 30-часовой вечеринке от «Бассоты» в ангаре бара «Хулиган». Концерт был на высоте, о нем можно сказать много, но если кратко: невероятная энергетика и максимальная отдача.

После выступления Томми мы с молодым человеком прогуливались по Октябрьской и заметили этого эстонца и его компанию недалеко от нас. Вполне смело подошли, поздоровались, поблагодарили за качественный движ, расспросили про Эстонию, Беларусь, планы на будущее, Little Big и Ильича. «Томми Наличные» был заметно уставший, а у нас с собой случайно оказался пакет вина — и Томми с радостью угостился, прошелся с нами вдоль улицы (или мы с ним). Пили вино, шутили о всяком — Томас отлично говорит на русском с акцентом. Напоследок я попросила его о фото, и после этого он удалился по своим делам.

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