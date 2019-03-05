7 интересных фактов про будущий Университет имени Нила Гилевича, который скоро планируют открывать в Беларуси

Несколько дней назад прошел уже традиционный «Большой разговор с президентом». На него были приглашены более двухсот человек: некоторые из них смогли задать интересующие их вопросы Александру Лукашенко.









Олег Трусов и Павел Тершекович в гостях в Витебске. Фото Саши Май





пишет Витебский курьер. Так почетный председатель «Таварыства беларускай мовы», исполняющий обязанности ректора Университета имени Нила Гилевича Олег Трусов предложил дублировать тексты правовых актов на белорусском языке,Витебский курьер.





как сообщал «Белорусский партизан» , ответил: На что Александр Лукашенко,, ответил:





Ну, это можно сделать. Развернешь работу университета, на него и переложим ответственность за перевод на белорусский язык. И даже платить будем за это какие-то деньги.





Университет имени Нила Гилевича планируют открыть в Беларуси уже в следующем году. Предполагается, что он начнет свою работу в сентябре 2020 года.





Каких специалистов собираются здесь готовить, чем это частное образовательное учреждение будет принципиально отличаться от государственных вузов, сколько будет стоить обучение и можно ли надеяться на получение диплома дистанционно.





Об этом некоторое время назад на занятиях курсов «Мова нанова – Віцебск» рассказали исполняющий обязанности ректора университета Олег Трусов и исполняющий обязанности проректора Павел Терешкович.





Мы собрали несколько интересных фактов об уникальном для нашей страны учебном заведении.





Немного предыстории





Идею создать университет Таварыства беларускай мовы вынашивали более двадцати лет. Было собрано порядка 55 тысяч подписей граждан в поддержку этого проекта.





Открыть новое учебное заведение планируют в Минске , а вот первый филиал может появиться в Лиде: за это выступили 9,5 тысяч местных жителей.





Зачем нужен университет





По словам столичных гостей, основная цель – создать университет 21 века, где будут готовить будущую национальную элиту.





В Европе всего четыре страны, в которых нет высшего образования на родном языке. Это – Ирландия, Мальта, Кипр и Беларусь. В тоже время в нашей республике примерно 13,5% учеников учатся на белорусском языке в белорусских классах и школах, но не могут получить высшее образование на мове. Университет должен дать им эту возможность.





Что будут изучать студенты Университета имени Нила Гилевича





Независимо от выбранной специальности все студенты в обязательном порядке будут изучать два иностранных языка и пройдут небольшой курс по основам предпринимательства.





В университете планируется готовить специалистов в сфере управления культурным наследием – менеджеров, которые будут расценивать наследие как экономический ресурс; специалистов про профилю «литературная работа, творчество и художественный перевод»; компьютерщиков, которые будут хорошо знать, что такое общество и культура.





Еще в перспективе открыть программы германистики (немецкий язык) и полонистики (польский язык), а дальше – готовить специалистов по балтийским странам и странам северной Европы, по украинистике и русистике.





В чем отличие нового университета от государственных вузов





В учебном заведении не будет идеологов, БРСМ и других структур, а также обязательной отработки после получения диплома. Организаторы нового учебного заведения обещают, что будут заниматься проблемами трудоустройства выпускников, как это делается на Западе, когда студент сначала проходит практику в той или иной организации, а затем приходит туда на работу.





Сколько будет стоить обучение





Плата за обучение будет самой низкой в республике – примерно тысяча долларов в год.





На чем организаторы университета собираются сэкономить? В первую очередь, на бюрократическом аппарате: бухгалтерии и других службах.





Будет ли возможность обучаться дистанционно





Дистанционное обучение сегодня в мире очень популярно: с его помощью получают высшее образование порядка 58 миллионов человек. Но есть и неутешительная статистика – диплом в итоге получают всего 5-15% от числа поступивших, остальные бросают обучение на том или ином этапе.





Поэтому и ректор, и проректор будущего университета довольно скептически относятся к такой перспективе, но допускают, что со временем дистанционное обучение может появиться.





На какой стадии все сейчас





С сентября начали работу подготовительные курсы, на которых занимаются порядка 70 школьников разного возраста. Самый популярный у молодежи предмет – «История Беларуси».





Инициаторы создания университета сегодня готовят необходимый для получения лицензии перечень документов. Одно из условий Министерства образования – по каждому предмету должен быть утвержденный учебно-методический комплекс. Также сейчас создаются учебники по всем дисциплинам на белорусском языке.





Олег Трусов и Павел Терешкович надеятся, что уже в сентябре 2020 года Университет имени Нила Гилевича начнет свою работу.





Бывший генпрокурор и экс-председатель Конституционного суда предложил ввести для госслужащих экзамен на знание белорусского языка.





Вероятно, с 2019 года на кафедре славянской филологии филфака БГУ собираются отменить изучение белорусского языка в связке с другими славянскими языками.



