Азаренко проиграла Серене Уильямс в двухчасовом матче-триллере в Индиан-Уэллсе

В матче двух бывших первых ракеток мира Виктории Азаренко и Серены Уильямс, которые сыграли друг с другом впервые за три года, сильнее оказалась американка. Поединок состоялся во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов).



Фото: Reuters

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Итог матча, который длился два часа и семь минут, — 7:5, 6:3 в пользу Уильямс-младшей. Для нее эта победа восемнадцатая в истории противостояния с Азаренко. Вика побеждала Серену четыре раза.

После завершения поединка теннисистки обнялись и обменялись теплыми словами в адрес друг друга. Вика покидала корт под теплые овации публики, часть которой во время матча симпатизировала именно ей.

. @serenawilliams emerges in an incredible second round battle at the @BNPPARIBASOPEN over Azarenka, 7−5, 6−3! Did it have to end? pic.twitter.com/QsqCltlsMG — WTA (@WTA) 9 марта 2019 г.

— Я люблю ее, — сказала Серена в ответ на вопрос о том, каково играть с другом. — Вика — прекрасный друг и игрок, бывшая первая ракетка мира — как и я, а также мама. Очень тяжело играть против нее.

Раньше теннис Азаренко становился лучше благодаря матчам с Уильямс. На неделе они могут сыграть снова

Статистика матча Азаренко — С. Уияльямс Попадание первой подачи: 60% — 55%

Выигрыш первой подачи: 54% — 66%

Выигрыш второй подачи: 41% — 38%

Эйсы: 1 — 4

Двойные ошибки: 5 — 9

Реализация брейк-пойнтов: 27% — 50

Все выигранные очки: 47% — 53%

Виктория Азаренко является двукратным победителем турнира в Индиан-Уэллсе (2012, 2016). В этому году здесь в матче первого раунда Вика обыграла соотечественницу Веру Лапко со счетом 6:2, 6:3.