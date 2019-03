Азаренко проиграла Серене Уильямс в двухчасовом матче-триллере в Индиан-Уэллсе

В матче двух бывших первых ракеток мира Виктории Азаренко и Серены Уильямс, которые сыграли друг с другом впервые за три года, сильнее оказалась американка. Поединок состоялся во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов).

Итог матча, который длился два часа и семь минут, — 7:5, 6:3 в пользу Уильямс-младшей. Для нее эта победа восемнадцатая в истории противостояния с Азаренко. Вика побеждала Серену четыре раза.

После завершения поединка теннисистки обнялись и обменялись теплыми словами в адрес друг друга. Вика покидала корт под теплые овации публики, часть которой во время матча симпатизировала именно ей.

