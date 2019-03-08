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В колонии «Волчьи норы» повесился заключенный

09.03.2019 18:22 — Разное | KYKY  
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В ночь на 8 марта в исправительной колонии № 22 под Ивацевичами, которую называют «Волчьими норами», покончил с собой один из заключенных. Он отбывал наказание за наркотики, сообщает «Платформа».

Беларуса звали Максим, ему дали большой срок по «наркотической» статье. Мужчину нашли повешенным. Как говорят источники, причина самоубийства – «особые» отношения между осужденными. Правозащитники утверждают: его смерть – не рядовое событие. Но для Беларуси подобные случаи становятся привычными. Они считают, ответственность лежит на сотрудниках колонии: они хорошо знают о конфликтах между заключенными, но никак на них не реагируют. В колонии, к слову, ситуацию комментировать не захотели.

Что происходит в «Волчьих норах»

В колонии № 22 находятся заключенные, которых осудили за незаконный оборот наркотиков. После того, как Лукашенко поручил создать для них «невыносимые условия содержания, чтобы они смерти просили», изменения в первую очередь коснулись «Волчьих нор».


Осужденные живут в двухэтажном общежитии. В общей сложности их восемь отрядов, в каждом из них – около 120 человек, пишет Intex-press. Журналистам рассказывают, что работают там по шесть часов в день, производят мебель, которая пользуется спросом. Зарабатывают 100-200 рублей. Желающие получают образование дистанционно. Все в порядке.

Однако есть информация, что на территории колонии еще год назад было казино. В нем заключенные проигрывали крупные суммы денег. Долг ложился на плечи их родственников: семьи проигравших брали кредиты, чтобы вернуть деньги. Причем их переводили на банковские счета, которые в колонии открыть невозможно.


А осенью прошлого года заключенные устроили бунт. Они выражали протест в адрес администрации – она устроила им своего рода террор. Их лишили телевидения и наказывали практически за все: например, за незастегнутую пуговицу или плохо заправленную кровать. Родственники считают, что проблемы колонии связаны с работой Валентина Столяра, заместителя начальника по режимно-оперативной части. По их мнению, его действия провоцируют конфликты и скандалы между осужденными. 

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В ночь на 8 марта в исправительной колонии № 22 под Ивацевичами, которую называют «Волчьими норами», покончил с собой один из заключенных. Он отбывал наказание за...
 
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