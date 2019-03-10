ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

10.03.2019 23:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На неделе было много интересного гандбола. Новости из этого вида спорта обсудим с Андреем Крайновым – можно сказать, новоиспеченным руководителем минского СКА.

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»


В новой должности вы три недели. Привыкли уже?

Андрей Крайнов:
Я в клубе работал много лет, поэтому привыкать особо не к чему.

Вы были спортивным директором. Сейчас что нового появилось в работе?

Андрей Крайнов:
Больше ответственности в плане финансов и всего остального. Работа, которая раньше меня не касалась, коснулась сейчас в полном объеме.

«На следующий год у нас все остаются»

Отток молодых ребят из клуба, с одной стороны, это больной вопрос для команды, но, с другой стороны, показатель того, что ребята прогрессируют и уезжают за границу. Вы как-то планируете удерживать молодых талантов?    

Андрей Крайнов:
Не будем забегать далеко, но на следующий год у нас все остаются. Даже, может, кто-то придет дополнительно. Ведем переговоры с опытными игроками, чтобы усилить и показывать достойный результат как в чемпионате Беларуси, так и на международной арене.

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

«Хотим вернуть нашему клубу – минскому СКА – то место, где он был раньше»

Внутри команды что-то происходит: кто-то травмирован, кто-то ушел, какие-то процессы перерождения команды идут. Какой итог этого всего?

Андрей Крайнов:
У нас 2 таких позиции, я думаю, что они правильные – это подготовка игроков в национальную сборную, чтобы команда блистала на международной арене. Также мы хотим вернуть нашему клубу – минскому СКА – то место, где он был раньше, то, что он выигрывал, что он делал. И те победы, что были у минского СКА, мы хотим вернуть.

Про национальную сборную. С одной стороны, отъезд молодого игрока за границу – минус для СКА. Но за границей он может вырасти в более качественного игрока для сборной. Нет ли тут расхождения?

Андрей Крайнов:
У нас с федерацией очень хорошее взаимопонимание. Было принято решение, что мы сегодня 5-6 человек, топовых игроков, которые выросли у нас в клубе, отправим играть в сильные чемпионаты, чтобы они окрепли и выросли в более качественных игроков. Сегодня СКА-Минск должен вырастить, скажем так, вторых номеров, чтобы была большая конкуренция в сборной. Вот этим мы сейчас занимаемся. А для клуба, конечно, потеря Кулеша, Королька, Солдатенко, Подшивалова, многих других, не скажу, что трагедия. Это дает шанс другим ребятам раскрыться.

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

О матче СКА – БГК: «Думаю, будет очень качественный гандбол»

Совсем скоро очередной матч СКА – БГК. Какие ожидания?

Андрей Крайнов:
Думаю, будет очень качественный гандбол. Люди, которые придут в арену «Уручье» будут приятно удивлены тем, что будет битва. И то, что говорят, мол, уже чемпионат закончился... Нет. Я думаю, что и для БГК и для СКА каждая игра принципиальная. Все команды будут в полных составах, будут драться до последней секунды.

Вообще вы играли в БГК, вы неоднократно лестно высказывались о брестском клубе. Это значит, что сейчас может наступить какое-то потепление в отношения СКА и БГК? Зрителям больше не стоит ждать каких-то острых споров? 

Андрей Крайнов:
Я не скажу, что у нас были плохие отношения. Просто мы где-то в каких-то моментах не понимали друг друга. У Бреста задача играть хорошо в Лиге чемпионов. У нас задача: поднять белорусских ребят из глубинки, из города Минска. Создать условия, чтобы они росли, и мы могли конкурировать с топ-командами на мировых и европейских чемпионатах.

«Брест с каждым днем становится все сильнее и сильнее»

Пару слов о БГК, брестчане прекрасно провели игровую неделю, две победы в SEHA-лиге над лидерами, в турнире «мешковцы» побеждают уже 8 матчей подряд. И самое главное, что субботний успех над «Загребом» гарантировал выход в Финал четырех, который теперь пройдет в Бресте. Андрей Викторович, начало сезона, середина сезона, складывалось ощущение, что БГК в кризисном состоянии, но после зимней паузы, клуб решает все свои задачи – выход в плей-офф Лиги чемпионов, финал четырех SEHA-лиги. Вас это удивило или вы были уверены в таком исходе?

Андрей Крайнов:
Хочу поздравить БГК с выходом в финал SEHA-лиги и 1/8 Лиги чемпионов. Да, не был БГК в кризисе. Просто были очень топовые соперники, которые не позволяли брать очки. Сегодня Брест с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Новый тренер пришел в прошлом году, большое количество игроков. Нужен минимум год, чтобы эту команду составить, чтобы она играла как часы.  

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

«Ведем переговоры с Балтийской лигой, чтобы финал 4 провести в Минске»

У СКА на повестке дня свой Финал четырех Балтийская лига. Насколько это важный турнир для команды?

Андрей Крайнов:
Мы недавно заняли первое место в регулярном чемпионате Балтийской лиги. Не такой уж и слабый этот турнир оказался: две команды из Лиги чемпионов, это Рийхимяки Кокс и украинское «Запорожье». Для нас это не скажу, что большой успех, это плановая работа, и в финале 4 мы обязаны занимать первое место. Сегодня ведем переговоры с Балтийской лигой, чтобы финал 4 провести в Минске. 

«Спартак Петрович (Миронович) в структуре клуба оказывает большое содействие»

Мы еще одну гандбольную новость не забудем: женский «Гомель» провел ответный матч Кубка вызова. К сожалению, проиграв на выезде 6 мячей, дома гомельчанки выиграли, но с преимуществом +5. Так что с минимальным отрывом белорусская команда пропускает дальше «Гран-Канарию». Андрей Викторович, вспомнили и мужской, и женский, давайте теперь о детском гандболе.

Андрей Крайнов:
С 4 по 7 марта в городе прошел замечательный праздник, замечательный турнир на призы Спартака Петровича Мироновича, в котором участие приняли 8 команд. Очень приятно было видеть, насколько ребята сражались, дрались за каждый мяч... Я думаю, получился очень хороший праздник.

Спартак Петрович. Насколько он сейчас вовлечен в работу клуба? Может, советуетесь с ним в каких-то моментах?

Андрей Крайнов:
Конечно, много встречаемся, советуемся. И главный тренер команды, Игорь Попруга, с ним советуется. Спартак Петрович в структуре клуба оказывает большое содействие.

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

«Отток игроков большой, каждый год нужно делать новую команду»  

Вообще когда Спартак Петрович уходил с поста тренера, было такое легкое состояние неопределенности, сложно было представить, что кто-то может его заменить. Прошло 3 сезона. Что можете сказать по работе Игоря Папруги?  

Андрей Крайнов:
Спартак Петрович много сделал. Мы не будем сейчас рассказывать, что он сделал, все прекрасно понимают, сколько побед было при нем, сколько игроков выросло при нем. Но нужна была свежая кровь. И мы видим, что сегодня Попруга прошлый сезон вообще до золотого матча довел, и в Еврокубках попали в группу в прошлом году и очень достойно там смотрелись, хорошо играли. Но ему тяжело, потому что отток игроков большой и каждый год нужно делать новую команду.  

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»

«Проходит 2-3 года – гандбол меняется полностью»

Андрей Викторович, напоследок немного философский вопрос: гандбол тех времен, когда вы играли, и сейчас – разные вещи?

Андрей Крайнов:
Очень разные. Гандбол стал намного быстрее, гандбол стал намного ярче. Проходит 2-3 года – и гандбол меняется полностью. Вроде и правила те же, но физическая и тактическая подготовка игроков становится все выше и выше. Я думаю, что сегодня в той команде, в которой я играл, у нее не было бы шансов.

«Болельщики поменялись, более требовательные стали»

А болельщики?

Андрей Крайнов:
Болельщики поменялись, более требовательные стали. Одни комментарии его стоят, когда проиграли... 

Кстати, читаете комментарии?

Андрей Крайнов:
Конечно, читаю. Нужно знать, что люди думают о той работе, которую мы делаем. Это очень важно.

Учитываете критику?

Андрей Крайнов:
В каких-то моментах да. Главное, чтобы не было хамства. А если люди критикуют по каким-то игрокам, по тому, готова команда физически или нет – почему не прислушаться? С некоторыми людьми я даже знаком и общаюсь.

Андрей Крайнов: «Сегодня в той команде, в которой я играл, у неё не было бы шансов»
 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе было много интересного гандбола. Новости из этого вида спорта обсудим с Андреем Крайновым – можно сказать, новоиспеченным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага о поиске новых игроков: «Смотрим повсюду. Иногда хочется, но не можется»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика