«Клинически доказано». Как косметические компании морочат всем голову

«Рекомендовано дерматологами», «гипоаллергенно», «PH-нейтрально» и еще несколько словесных уловок, которые позволяют косметике казаться лучше, чем она есть.

Рекомендовано дерматологами

После прочтения этой фразы представляется, будто группа дерматологов из серьёзного научного института протестировала продукт и рекомендует его на основании большой исследовательской выборки. Это не так. Чаще всего такое обещание основано на рекомендации наёмных дерматологов, которым дали косметические средства на проверку. Ни в России, ни в США нет организации, которая требовала бы от косметических компаний данные о том, сколько дерматологов проводили тестирование и какова была их квалификация.

«Это добровольный маркетинговый лейбл, — объяснила Wonderzine представитель крупного дистрибутора косметики и парфюмерии Людмила Белова. — Производитель косметического средства может подать образцы продукции, например, в Национальный альянс дерматологов и косметологов. После экспертизы ему выдадут заключение и разрешение на нанесение соответствующего значка. Есть и другой вариант — обратиться к первым попавшимся дерматологам, которые проведут тесты, дадут заключение и своё личное одобрение продукта».

Гипоаллергенно

Считается, что косметика с такой маркировкой не вызывает аллергических реакций. Но ни в России, ни в Корее нет федерального стандарта или определения для термина «гипоаллергенный», а в США производители косметики даже не обязаны предоставлять результаты тестов в FDA (агентство министерства здравоохранения и социальных служб). Исследования, подтверждающие гипоаллергенность того или иного косметического средства, найти чаще всего невозможно. «Гипоаллергенные» продукты обычно просто не содержат веществ, способность которых вызывать раздражения известна — в остальном маркетологи скрещивают пальцы.

«Лейбл „гипоаллергенно“ пришёл в масс-маркет из мира аптечной косметики для атопичной и чувствительной кожи. Это классический маркетинговый приём, вызывающий доверие потребителя: гипоаллергенный — значит безопасный, надёжный, — объясняет косметический химик Виктория Шарапова. — На деле это подразумевает отсутствие отдушек и красителей, агрессивных ПАВ (например, SLS/SLES). Также это слово означает „ненатуральность“ косметики. Органическая косметика не может быть гипоаллергенной, так как основные аллергены — как раз эфирные масла и экстракты».

У каждого человека может быть индивидуальная непереносимость любого продукта или компонента — от куриного мяса до ниацинамида. И даже ингредиенты, считающиеся безопасными, могут вызывать аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей.

Не тестируется на животных

В Евросоюзе косметику и ингредиенты не тестируют на животных с 2004 года, а в России у производителей есть выбор — токсикологические исследования на животных или на альтернативных биологических моделях. В Китае тестирования импортной косметики на животных обязательны. В Америке запрета на тестирование нет, но FDA подчёркивает, что лейблы «без жестокости» и «не проверено на животных» не имеют юридической силы.

Даже если готовые продукты не тестировались на животных, это не означает, что само сырьё не тестировалось на животных много лет назад, когда впервые было получено. Но важно заметить, что тестировать косметические продукты на животных (и вообще тестировать на них что-либо) долго и дорого. Поэтому, например, производство любых лекарств требует так много времени и денег. К сожалению, чаще всего от тестирования на животных косметические компании удерживает вопрос цены, а не этика или законодательство. Вместо этого косметику и ингредиенты тестируют на клеточных культурах.

Запатентованная формула

Эта формулировка придумана, чтобы покупатель думал, будто запатентованный продукт более серьёзный, а его создание основано на научном подходе, значит, и работает он лучше. Правда в том, что чаще всего патент получают на технологию изготовления, а не на особенно чудодейственный результат. К тому же запатентовать можно всё что угодно. В том числе — любую химическую формулу.

Сбалансированный pH

Кандидат наук, химик и соавтор книги «Introduction to Cosmetic Formulation and Technology» Габриэлла Баки подчёркивает, что любой косметический продукт формулируется в диапазоне pH, совместимом с кожей лица, головы, подмышек или других частей человеческого тела. Косметические бренды, которые заявляют о «сбалансированном pH», пытаются таким способом подчеркнуть превосходство своего продукта над другими. Но практически любая косметика для домашнего ухода имеет значение pH от пяти до девяти, её спокойно можно использовать — совместимость зависит в первую очередь от свойств и типа кожи. Поэтому вместо такой маркировки на упаковке можно написать что-то вроде: «Да нормальная это косметика» или «Этот крем, в общем-то, можно использовать».

Без консервантов

Этот маркетинговый лейбл создан опять же для того, чтобы убедить покупателя в безопасности продукта. Но вот в чём дело: в составе косметики, содержащей воду (а это большая часть продуктов на этом рынке), есть консерванты. И это нормально: консерванты — это защита от размножения в массе бактерий, плесени и дрожжей. Без них кремы, сыворотки и гели для умывания не проживут дольше одного дня и будут небезопасны. Одно из немногих требований FDA к косметике звучит так: продукт не должен содержать «грязи» и микроорганизмов. Фактически это означает, что если в косметике есть вода, то согласно закону в ней должны быть и консерванты.

Заявление, что в косметике нет консервантов, может иметь разные основания. Возможно, этот продукт не содержит воды, и поэтому консерванты не нужны — что логично, если речь идёт о масле для тела или бальзаме для губ на основе масла. Также в продукте могут содержаться усилители консервантов (например, масло розмарина), и производитель надеется, что этого достаточно. То есть если на флаконе написано «без консервантов», скорее всего, в составе просто нет веществ, которые отвечают только за консервацию. Вместо них эту функцию выполняют ингредиенты, у которых есть ещё и другие свойства.

100 % Organic

В США натуральные ингредиенты не сертифицируются FDA каким-то особенным образом, но есть Agricultural Marketing Service, который выдаёт сертификаты продуктам и средствам личной гигиены. Если на упаковке написано «100 % organic», то такой косметический продукт должен содержать только натуральные ингредиенты, если написано «organic» — то 95 % натуральных ингредиентов, если «made with more than 70 % organic ingredients» — до 70 %. Но выбор ингредиентов из источников, которые производитель счёл «органическими» или «натуральными», не гарантирует их безопасности. Химик Габриэлла Баки приводит в пример цианогенный гликозид — яд, который содержится в семенах яблок и абрикосовых косточках. Его количества в одном яблоке или абрикосе обычно недостаточно, чтобы причинить вред человеку, но порция семян может привести к летальному исходу. Баки уточняет: «Стоит помнить, что если на упаковке продукта указан какой-то „натуральный“ ингредиент — например, сок алоэ, — не факт, что он из алоэ получен. Скорее всего, он синтезирован: это гораздо дешевле, а на упаковке указано само название».

По словам Виктории Шараповой, у добросовестно сертифицированного средства на упаковке будут печать и маркировка «COSMOS ORGANIC». Также должен быть указан орган по сертификации и процент содержания органических и натуральных компонентов.

Без парабенов

Одни из часто используемых консервантов — парабены. Косметика с маркировкой «parabens-free» вышла на рынок вслед за исследованиями, в которых учёные связывали парабены с раком молочной железы и эндокринными нарушениями. На деле в парабенах нет ничего плохого: в отличие от других консервантов, они эффективны даже в низких концентрациях, хотя и могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. Но тем не менее они не вызывают рак. Исследования не подтвердили потенциальную опасность использования парабенов для здоровья человека.

Если на упаковке написано «parabens-free», это значит, что в косметике нет парабенов, но вместо них в состав добавлены другие консерванты. «Хорошо, что метилпарабен реабилитируют, — комментирует Виктория Шарапова, — потому что консерванты, которые пришли ему на замену в годы изгнания (такие как тиазолиноны, бензоаты, сорбаты и феноксиэтанол), требуют ввода бо́льших концентраций и только увеличивают риск аллергии».

Клинически доказанная эффективность

Косметике, в отличие от лекарств, не требуются клинические испытания — поэтому если их и проводят, то скорее для того, чтобы написать об этом на этикетке. Это значит, что выборка может быть совсем маленькой (пятнадцать или тридцать человек, а не тысячи), а дизайн не выдерживает никакой научной критики. В 2014 году Федеральная торговая комиссия США подала иск к L’Oréal: косметический гигант переоценил научную составляющую своих продуктов Lancôme Génifique и L’Oréal Paris Youth Code, пообещав в рекламе «заметно помолодевшую кожу всего за семь дней» и заявив, что это «клинически доказано». В проморолике говорилось: «Гены производят специфические белки. С возрастом их активность уменьшается. Так повышайте активность генов и стимулируйте выработку белков». Такое околонаучное обещание не понравилось Комиссии, и она начала проверку. Как оказалось, эффект продукта L’Oréal Paris Youth Code не соответствовал заявленному.

Чтобы маркетинговый лейбл «клинически доказано» имел хоть какой-то вес, нужна большая выборка пользователей, независимое исследование и подробная информация о том, как оно проводилось. Сколько человек участвовали, в каком состоянии была их кожа, как долго они тестировали продукт, как часто его применяли, пользовались ли чем-то ещё во время тестирования, и множество других факторов. Но детали клинического тестирования обычно не предоставляются.

Как разобраться в уловках

Кому же тогда верить? Себе. Прежде чем потратить деньги на новую сыворотку или блеск для губ, проведите домашнее исследование. Откройте сайт компании-производителя и посмотрите, из каких ингредиентов состоит средство, указано ли, откуда они получены. «Не ведитесь на хитрости. Если первым ингредиентом в списке указана „water with infusion“, то дальше последует огромный список экстрактов. Это всего лишь уловка, и она означает, что продукт основан на воде, в которую в незначительных концентрациях добавили экстракты», — объясняет Людмила Белова.

Виктория Шарапова добавляет, что хорошо бы понимать собственные потребности и иметь базовые знания о свойствах активных компонентов. «Будет полезно запомнить, что гиалуроновая кислота увлажняет, витамин С — антиоксидант, а если кожа чувствительная, то вот сыворотку на основе эфирных масел лучше отложить. К сожалению, о действенности средства может судить только косметический химик, который разработал конкретную рецептуру. Человек, который хорошо разбирается в составах, может судить только о теоретическом функциональном действии. Ну и, конечно, все мы имеем право позвонить в офис производителя и потребовать сертификаты и протоколы испытаний, а вот то, как производитель отреагирует на подобную просьбу, уже будет хорошим показателем».