Очистил канаву от кустов, нависающих на дорогу, - получил более 8000 рублей штрафа. История жителя Дрогичинского района

"Першы рэгiён" . За это у него высчитывают по 50% зарплаты 400-420 рублей. Михаил говорит, осталось выплатить более 6 тысяч рублей. Подробности сообщает





Это случилось 24 февраля 2017 года, а 14 марта 2018 года суд Дрогичинского района решил взыскать с Михаила Беднюка 8332 рубля 13 копеек и пошлину 416 рублей 60 копеек в бюджет Дрогичинского района.









Как рассказал "Першаму рэгiёну" Михаил Беднюк, сначала ему насчитали в два раза меньшую сумму штрафа, но потом прокурор опротестовал, что вырубка произошла в границах населенного пункта и штраф должен быть больше:













В суде прокурор и истец (Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды) указали, что сельчанин "незаконно спилил 2 березы и 99 деревьев ивы ломкой (вербы), произрастающие на землях населенного пункта в деревне Корсунь Дрогичинского района".





Михаил Беднюк иск признавал частично: деревья он пилил, но не в таком количестве.





"Он считает, что срубил семь крупных кустов вербы, состоящих из 5-10 ветвей - стволов, произрастающих из одного корня, в связи с чем при расчете ущерба следует брать не 99 деревьев диаметром от 8,1 см и выше, а 7 деревьев диаметром у пня свыше 15,1 см", - сообщалось в решении суда.

В итоге суд принял решение взыскать ту сумму, о которой говорили прокурор и истец.





















Пока Михаил Беднюк продолжает платить ущерб, нанесенный государству, в канаве начинает подрастать новая верба.















