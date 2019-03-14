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Очистил канаву от кустов, нависающих на дорогу, - получил более 8000 рублей штрафа. История жителя Дрогичинского района

15.03.2019 18:40 — Разное | Партизан  
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Большими неприятностями обернулась для жителя деревни Корсунь Дрогичинского района Михаила Беднюка идея очистить канаву напротив его дома от кустарника.

За это у него высчитывают по 50% зарплаты 400-420 рублей. Михаил говорит, осталось выплатить более 6 тысяч рублей. Подробности сообщает "Першы рэгiён".

Это случилось 24 февраля 2017 года, а 14 марта 2018 года суд Дрогичинского района решил взыскать с Михаила Беднюка 8332 рубля 13 копеек и пошлину 416 рублей 60 копеек в бюджет Дрогичинского района.


Как рассказал "Першаму рэгiёну" Михаил Беднюк, сначала ему насчитали в два раза меньшую сумму штрафа, но потом прокурор опротестовал, что вырубка произошла в границах населенного пункта и штраф должен быть больше:



В суде прокурор и истец (Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды) указали, что сельчанин "незаконно спилил 2 березы и 99 деревьев ивы ломкой (вербы), произрастающие на землях населенного пункта в деревне Корсунь Дрогичинского района".

Михаил Беднюк иск признавал частично: деревья он пилил, но не в таком количестве.

"Он считает, что срубил семь крупных кустов вербы, состоящих из 5-10 ветвей - стволов, произрастающих из одного корня, в связи с чем при расчете ущерба следует брать не 99 деревьев диаметром от 8,1 см и выше, а 7 деревьев диаметром у пня свыше 15,1 см", - сообщалось в решении суда.
В итоге суд принял решение взыскать ту сумму, о которой говорили прокурор и истец.





Пока Михаил Беднюк продолжает платить ущерб, нанесенный государству, в канаве начинает подрастать новая верба.





 
 
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Большими неприятностями обернулась для жителя деревни Корсунь Дрогичинского района Михаила Беднюка идея очистить канаву напротив его дома от кустарника.
 
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Клiч Радзiмы
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Светлы шлях
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