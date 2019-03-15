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Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте

16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Фотоувеличители, экспонометры, глянцеватели, фотобумагу и химические реактивы, раритетную мини-фотолабораторию, современную камеру-обскура и другие экспонаты можно увидеть на выставке «Фототехника – XX век», которая открылась в Брестской областной научно-технической библиотеке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте

Сделать и напечатать фотографию сегодня может каждый. Для этого не обязательно обладать специальными знаниями. Но так было не всегда. Получить фотографию пытались еще в XVII веке, но только в 1839 году был получен патент на первый в мире фотоаппарат. Исследования и опыт нескольких поколений ученых и изобретателей сделали фотографию доступным и популярным увлечением. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте

На выставке представлены фотоаппараты разных периодов XX века, которые производились в Советском Союзе и других странах. Наши родители смотрели на мир через объективы этих фотокамер. Многие из них, достойного качества, простые по конструкции и доступные по цене.

Ольга Лызо, заведующая Брестской областной научно-технической библиотекой, рассказала, что идея выставки возникла, когда она общалась с Анной Ковалевой, директором музея «Брест театральный»: 

– Мы вспомнили, что в этом году 180 лет с момента изобретения фотографии. Эта выставка в нашем музее уже десятая по счету, поэтому это наш маленький юбилей. Решили совместить две даты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте

Основную часть экспозиции для выставки предоставил музей «Брест театральный», благотворительный фонд «Фортификация Бреста». Активное участие в сборе экспонатов приняли читатели, друзья и знакомые библиотеки – всего 13 человек. Интересно то, что практически все фотокамеры в рабочем состоянии – заряжайте пленку и снимайте!

Технические экспонаты сопровождаются фотографиями, посвященными Бресту – «Брест с высоты птичьего полета» от Анатолия Качуровского, черно-белые фотографии зданий, которые исчезли с карты города от Олега Малейко, подборка фотографий Татьяны Мухоровской «Брест на страницах семейных альбомов», подборка оригинальных фотографий с брестских студий разных периодов 20-го века и открыток с видами Бреста от Петра Ольшевского. 

- Опыт предыдущих выставок показывает, что эта тематика интересна и старшему поколению, и молодому. Основная идея выставки – показать, как развивалась техника, – отметила Ольга Валерьевна.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте

Представленные экспонаты дают представление о том, какой путь прошла фототехника, что мы потеряли или обрели с изобретением «цифры». Старинные фотоальбомы и фотоснимки, которые дополняют экспозицию, позволяют проследить, как развивались технология искусство фотографии, как со временем менялся наш город.

Участник выставки Виктор Кораблев рассказал, что предоставил некоторые экспонаты, которые назвал остатками былой роскоши.

 
Теги: Брест
 
 
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  Фотоувеличители, экспонометры, глянцеватели, фотобумагу и химические реактивы, раритетную мини-фотолабораторию, современную камеру-обскура и другие экспонаты...
 
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