Во внутренний мир фототехники XX века можно заглянуть на выставке в Бресте

Фотоувеличители, экспонометры, глянцеватели, фотобумагу и химические реактивы, раритетную мини-фотолабораторию, современную камеру-обскура и другие экспонаты можно увидеть на выставке «Фототехника – XX век», которая открылась в Брестской областной научно-технической библиотеке.



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Сделать и напечатать фотографию сегодня может каждый. Для этого не обязательно обладать специальными знаниями. Но так было не всегда. Получить фотографию пытались еще в XVII веке, но только в 1839 году был получен патент на первый в мире фотоаппарат. Исследования и опыт нескольких поколений ученых и изобретателей сделали фотографию доступным и популярным увлечением.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

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На выставке представлены фотоаппараты разных периодов XX века, которые производились в Советском Союзе и других странах. Наши родители смотрели на мир через объективы этих фотокамер. Многие из них, достойного качества, простые по конструкции и доступные по цене.

Ольга Лызо, заведующая Брестской областной научно-технической библиотекой, рассказала, что идея выставки возникла, когда она общалась с Анной Ковалевой, директором музея «Брест театральный»:

– Мы вспомнили, что в этом году 180 лет с момента изобретения фотографии. Эта выставка в нашем музее уже десятая по счету, поэтому это наш маленький юбилей. Решили совместить две даты.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64389.php

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Основную часть экспозиции для выставки предоставил музей «Брест театральный», благотворительный фонд «Фортификация Бреста». Активное участие в сборе экспонатов приняли читатели, друзья и знакомые библиотеки – всего 13 человек. Интересно то, что практически все фотокамеры в рабочем состоянии – заряжайте пленку и снимайте!

Технические экспонаты сопровождаются фотографиями, посвященными Бресту – «Брест с высоты птичьего полета» от Анатолия Качуровского, черно-белые фотографии зданий, которые исчезли с карты города от Олега Малейко, подборка фотографий Татьяны Мухоровской «Брест на страницах семейных альбомов», подборка оригинальных фотографий с брестских студий разных периодов 20-го века и открыток с видами Бреста от Петра Ольшевского.

- Опыт предыдущих выставок показывает, что эта тематика интересна и старшему поколению, и молодому. Основная идея выставки – показать, как развивалась техника, – отметила Ольга Валерьевна.



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Представленные экспонаты дают представление о том, какой путь прошла фототехника, что мы потеряли или обрели с изобретением «цифры». Старинные фотоальбомы и фотоснимки, которые дополняют экспозицию, позволяют проследить, как развивались технология искусство фотографии, как со временем менялся наш город.

Участник выставки Виктор Кораблев рассказал, что предоставил некоторые экспонаты, которые назвал остатками былой роскоши.