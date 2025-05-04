Инсайты от предпринимателя, который чуть не потерял свою стройкомпанию, и состояние финтех-рынка: новости бизнеса за 28 апреля — 4 мая 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Ошибки в коллаборациях брендов, сложности управленческого учета и семейные установки как тормоз развития компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рынок финтеха развивается быстрее, чем мы успеваем к этому привыкнуть. Еще относительно недавно нужно было брать кредиты, покупать ценные бумаги или менять валюту только в отделении банка, а теперь в смартфоне можно установить приложение, которое поможет с любой операцией. Люди могут легко инвестировать в разные инструменты, а также вкладываться в сами финтех-компании, чтобы заработать на их быстром масштабировании. Поговорили с операционным директором крупного белорусского игрока компании «Финтехинвест» и соучредителем IT-группы KRAiNET Александром Маковецким о том, какие тенденции есть на этом рынке и чего ждать от игроков сферы в ближайшее время.

Полезное для бизнеса

Выяснили , почему бизнес совершает ошибки в коллаборациях и как их проводить, чтобы достигать целей.

Следим в бизнес-реалити за тем, как владелец инжиниринговой компании пытается внедрить управленческий учет .

Оказывается, что семейные установки могут влиять на бизнес. Узнали, что делать , если они мешают развитию.

Собрали интересные новости мирового бизнеса за апрель 2025 года.

Истории бизнеса

Бизнес всегда сопряжен с риском и стрессом, но московский предприниматель Сергей Алексеев столкнулся с испытаниями, которые переплюнули трудности многих коллег по цеху. В 2023 году его бизнес по аренде спецтехники для строительства взлетел до оборота почти 900 млн RUB (а это без малого $ 11 млн). Но он оказался ментально не готов к большим деньгам, ошибочно полагая, что успех будет всегда. Рискованная попытка масштабирования в кризис привела к долгам на $ 7,7 млн. Падение строительного рынка, просрочки платежей клиентов и дорогие лизинги обрушили бизнес в кассовый разрыв. Сергей переосмыслил все, нашел поддержку в честности с кредиторами, пересобрал компанию и прямо сейчас вытаскивает ее. В интервью «Про бизнес» предприниматель рассказал , как преодолевал самый большой кризис в жизни и что это ему дало.