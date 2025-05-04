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Инсайты от предпринимателя, который чуть не потерял свою стройкомпанию, и состояние финтех-рынка: новости бизнеса за 28 апреля — 4 мая 2025 года

04.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Ошибки в коллаборациях брендов, сложности управленческого учета и семейные установки как тормоз развития компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рынок финтеха развивается быстрее, чем мы успеваем к этому привыкнуть. Еще относительно недавно нужно было брать кредиты, покупать ценные бумаги или менять валюту только в отделении банка, а теперь в смартфоне можно установить приложение, которое поможет с любой операцией. Люди могут легко инвестировать в разные инструменты, а также вкладываться в сами финтех-компании, чтобы заработать на их быстром масштабировании. Поговорили с операционным директором крупного белорусского игрока компании «Финтехинвест» и соучредителем IT-группы KRAiNET Александром Маковецким о том, какие тенденции есть на этом рынке и чего ждать от игроков сферы в ближайшее время.

Полезное для бизнеса

Выяснили, почему бизнес совершает ошибки в коллаборациях и как их проводить, чтобы достигать целей.

Следим в бизнес-реалити за тем, как владелец инжиниринговой компании пытается внедрить управленческий учет.

Оказывается, что семейные установки могут влиять на бизнес. Узнали, что делать, если они мешают развитию.

Собрали интересные новости мирового бизнеса за апрель 2025 года.

Истории бизнеса

Бизнес всегда сопряжен с риском и стрессом, но московский предприниматель Сергей Алексеев столкнулся с испытаниями, которые переплюнули трудности многих коллег по цеху. В 2023 году его бизнес по аренде спецтехники для строительства взлетел до оборота почти 900 млн RUB (а это без малого $ 11 млн). Но он оказался ментально не готов к большим деньгам, ошибочно полагая, что успех будет всегда. Рискованная попытка масштабирования в кризис привела к долгам на $ 7,7 млн. Падение строительного рынка, просрочки платежей клиентов и дорогие лизинги обрушили бизнес в кассовый разрыв. Сергей переосмыслил все, нашел поддержку в честности с кредиторами, пересобрал компанию и прямо сейчас вытаскивает ее. В интервью «Про бизнес» предприниматель рассказал, как преодолевал самый большой кризис в жизни и что это ему дало.

В Минске работает уникальный Центр креативных решений «Невидимый мир», где все мероприятия проходят в абсолютной темноте. Узнали, можно ли заработать на таком необычном социальном бизнесе.

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Теги: Минск
 
 
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Ошибки в коллаборациях брендов, сложности управленческого учета и семейные установки как тормоз развития компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
 
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