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«Верю, что был и секс». Джоан Роулинг рассказала об отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда
Автор книг о вселенной Гарри Поттера и приквелов про «Фантастических тварей» Джоан Роулинг поделилась, какими на самом деле были отношения между персонажами Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом — и теперь ее за это критикуют.
Роулинг
Роли Дамблдора и Грин-де-Вальда в картине исполнили Джуд Лоу и Джонни Депп. Про то, что Дамблдор, возможно, гей, Роулинг говорила и раньше — еще в 2007 году на публичной встрече с читателями после релиза «Даров смерти» — последней книги о Гарри Поттере.
Напомним, что ранее писательница сделала заявление: не исключено, что Гермиона на самом деле темнокожая: «Карие глаза, кучерявые волосы и очень умная. Белая кожа никогда не оговаривалась. Роулинг любит черную Гермиону».
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