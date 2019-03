«Верю, что был и секс». Джоан Роулинг рассказала об отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда

Автор книг о вселенной Гарри Поттера и приквелов про «Фантастических тварей» Джоан Роулинг поделилась, какими на самом деле были отношения между персонажами Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом — и теперь ее за это критикуют.

Роулинг написала у себя в Twitter о том, что отношения персонажей были невероятно страстными. И добавила в следующем твите: «Но, как и в любых отношениях — гомосексуальных, гетеросексуальных или какой еще ярлык мы решимся навесить, — один из них не догадывался, что на самом деле испытывает другой». По словам писательницы, эмоциональная сторона вопроса интересовала ее куда больше, чем сексуальная: «Хотя я верю, что был и секс».

Роли Дамблдора и Грин-де-Вальда в картине исполнили Джуд Лоу и Джонни Депп. Про то, что Дамблдор, возможно, гей, Роулинг говорила и раньше — еще в 2007 году на публичной встрече с читателями после релиза «Даров смерти» — последней книги о Гарри Поттере.

Напомним, что ранее писательница сделала заявление: не исключено, что Гермиона на самом деле темнокожая: «Карие глаза, кучерявые волосы и очень умная. Белая кожа никогда не оговаривалась. Роулинг любит черную Гермиону».

Canon: brown eyes, frizzy hair and very clever. White skin was never specified. Rowling loves black Hermione