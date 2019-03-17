ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Верю, что был и секс». Джоан Роулинг рассказала об отношениях Дамблдора и Грин-де-Вальда

18.03.2019 11:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Автор книг о вселенной Гарри Поттера и приквелов про «Фантастических тварей» Джоан Роулинг поделилась, какими на самом деле были отношения между персонажами Альбусом Дамблдором и Геллертом Грин-де-Вальдом — и теперь ее за это критикуют.


Фото: jkrowling.com


Роулинг написала у себя в Twitter о том, что отношения персонажей были невероятно страстными. И добавила в следующем твите: «Но, как и в любых отношениях — гомосексуальных, гетеросексуальных или какой еще ярлык мы решимся навесить, — один из них не догадывался, что на самом деле испытывает другой». По словам писательницы, эмоциональная сторона вопроса интересовала ее куда больше, чем сексуальная: «Хотя я верю, что был и секс».


Дамблдор и Грин-де-Вальд. «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Роли Дамблдора и Грин-де-Вальда в картине исполнили Джуд Лоу и Джонни Депп. Про то, что Дамблдор, возможно, гей, Роулинг говорила и раньше — еще в 2007 году на публичной встрече с читателями после релиза «Даров смерти» — последней книги о Гарри Поттере.

Напомним, что ранее писательница сделала заявление: не исключено, что Гермиона на самом деле темнокожая: «Карие глаза, кучерявые волосы и очень умная. Белая кожа никогда не оговаривалась. Роулинг любит черную Гермиону».

Новости дня
Новости разные
 
Коллектив победительниц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика