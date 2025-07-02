Генеральный директор А1 стал лауреатом престижной премии «Человек Дела 2025»

Источник материала: ProBusiness

В этом году лауреатом ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела» стал генеральный директор А1 Гельмут Дуз. Экспертное жюри подчеркнуло его вклад в развитие компании и отрасли телекоммуникаций нашей страны и выбрало победителем в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на отечественном рынке в сфере коммуникаций».

Сегодня сфера телекоммуникаций в Беларуси — одна из самых активно развивающихся отраслей. Первоочередная задача всех участников этого рынка, в том числе А1, — сделать современные технологии доступными как можно более широкой аудитории с максимальной пользой как в повседневной жизни людей, так и глобально – с пользой для развития различных сфер экономики страны.

За годы своего развития мобильная связь стала неотъемлемой частью жизни каждого жителя Беларуси, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Если раньше мобильный телефон считался атрибутом бизнеса, то теперь это повседневная потребность каждого. Гельмут Дуз говорит: «Если вы утром забудете дома кошелек, то домой, возможно, и не поедете, но если вы забудете мобильный телефон — почти наверняка тут же поедете за ним обратно». В нашей стране связь высокого качества и скоростной интернет от А1 доступны на территории страны, где проживают 99% населения, а количество телефонов намного превышает количество жителей — это очень высокий показатель даже по международным меркам.

«Когда в 2007 году я впервые приехал в Беларусь, это был весьма амбициозный управленческий вызов: перестроить работу компании в соответствии с самыми современными международными стандартами, сделать связь доступной всем, расширить и диверсифицировать бизнес компании. Я очень рад, что 18 лет назад приехал в Беларусь. Страна поразила меня своей красотой, а люди — своей открытостью и профессионализмом. А годы совместной жизни с моей замечательной женой-белоруской и меня сделали наполовину белорусом», — вспоминает Гельмут Дуз.

За эти годы компания провела успешный ребрендинг, в ходе которого velcom уступил свое место яркому международному бренду А1, под которым теперь работают еще 6 компаний группы A1 Group в Австрии, Хорватии, Словении, Сербии, Северной Македонии и Болгарии. Изменился за эти годы и сам бизнес компании: А1 теперь является не просто мобильным оператором, а в большей степени провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг, что подчеркивает стремление быть лидером в различных направлениях: от мобильной связи и фиксированного Интернета до развлекательного контента и инновационных телеком-услуг и IT-инфраструктуры для бизнеса. На связи А1 теперь помогает оставаться и в совершенно иной роли: компания стала «мобильной» в широком смысле слова, обеспечивая в том числе и физическую мобильность, запустив сервис «А1 Такси». Этим шагом компания расширила собственную экосистему услуг и создала альтернативные уже существующим на рынке возможности как для пассажиров, так и для перевозчиков с фокусом на современные цифровые технологии.





О конкурсе «Человек Дела» – ежегодный республиканский конкурс. Учрежден и проводится издательской группой «Дело (Восток+Запад)» с 1996 года. Награды конкурса – дипломы издательской группы и скульптурные композиции С. Гумилевского «На коне!» заслужили репутацию «Оскара» для белорусского бизнеса и являются самыми престижными в деловом мире страны.