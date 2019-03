Ребят, мы почти вернули 2007. Собрали 8 клипов Энрике Иглесиаса из нашего детства

3 декабря в «Минск-Арене» выступит Энрике Иглесиас , а сегодня билеты на его концерт появились в продаже. «Боже, кто это?!» — наверняка подумали вы, если еще учитесь в школе. Спокойно! Иглесиас — нормальный пацан. То есть певец. Да, ему уже 43, но это не значит, что он не может быть горячим. На прошлом минском концерте Энрике своим сладкими испанскими губками даже целовал какую-то девушку в толпе — срочно берите билеты на танцпол. А матчасть сейчас подтянем. Предупреждение: на уроках или парах лучше не слушать, потому что захочется неудержимо танцевать.

Справка для тех, кому меньше 20: карьера Иглесиаса началась еще в 1995 году. Вы вообще, кстати, родились уже? Тогда молодой испанец бросил универ, поехал в Канаду и решил стать суперстар. У него получилось: даже первую пластинку продали тиражом в 1 миллион экземпляров, хотя для испаноязычной музыки это было неслыханным делом. Прошло несколько лет — и на свет родилась легендарная Bailamos, под которую так и хочется разрядиться в пух и перья и начать плясать латину.

Вспомним лучшие клипы (и, соответственно, треки) испанца.

1. Bailamos (1999)

Про танцы мы упомянули не зря: мало того что в клипах певца они практически нон-стоп, так еще и слова треков об этом. Например, в этом видео Энрике просит: «Позволь ритму увлечь тебя, мы танцуем, я люблю тебя, любовь моя, мы танцуем». Да если бы хоть один парень со школьных дискотек взял прием на вооружение и шептал нам на ухо такое, разве мы бы не растаяли? Еще Bailamos (что и переводится как «Мы танцуем») звучала в фильме «Дикий, дикий Вест», где играл Уилл Смит. Его-то хоть вспомните без наших подсказок?

2. Be with you (2009)

В принципе здесь даже можно ничего не писать: посмотрите, как в 2011 году зрители в Батуми ловят нереальный кайф от этого «старья». Непонятно, как такой простой коктейль из классной внешности, латинских мотивов и песен про «деток» и любовь помогает Энрике удерживать внимание поклонниц до сих пор. Вы точно слышали эту заводную и трогательную в то же время песню! Спорим, танцевали дома, крича в микрофон-расческу «энд нау зэт ю, а ган, ай джаст вонна би виз ю»?

3. Hero (2001)

Потом Энрике нормально так перескочил на англоязычные песни. Наконец можно подпевать вдоволь! Но пока лучше достаньте бумажные салфетки: будет грустно. Лиричную Hero испанец выпустил в 2001 и впервые публично исполнил ее на концерте памяти погибшим в теракте 11 сентября того же года. Выбор странноватый: несмотря на то что название песни «в тему» (переводится как «Герой»), текст снова про танцы. А именно: «Позволь мне быть твоим героем. Будешь ли ты танцевать, если я приглашу тебя на танец? Согласишься ли ты бежать и никогда не оборачиваться?»

Заметьте, клип начинается с того, как Иглесиас шепчет слова на ухо не кому-то там, а самой Дженнифер Лав-Хьюитт: мы же говорили, что это беспроигрышный вариант покорения дамского сердца.

4. Tired Of Being Sorry (2007)

Заценили скачок во времени? Пробежимся! В 2003 Иглесиас выпустил седьмой (когда только успел?) альбом, но вот засада: в том же году его папенька Хулио выпустил свою 77-ю пластинку. Можете представить? Оксимирон, наверное, был бы в шоке, если б узнал. В общем, на фоне успешного отца Энрике как-то померк, его альбом особо никому не зашел, и певец занялся съемками в рекламах, туром, передачами по TV и все такое. Но, к счастью для поп-музыки, Иглесиас-младший вернулся в 2007-м и запулил аж несколько крутых треков. Tired Of Being Sorry — один из них, и сто пудов вы его слышали. Кажется, этот мотивчик встроен в нас с рождения. И хотя это «всего лишь» кавер на песню одной индийской группы, в то время все танчили под этот тречок на дискотеках в лагерях и школах. Короче, верните нам 2007-й!

5. Push (2007) ft. Lil Wayne

А вот еще одна волнующая вещь, вышедшая после «возвращения» Энрике. Испанец понял, что оставаться в тренде можно, если скооперироваться с известным хип-хопером. Да, слово «коллаба» тогда было не в ходу. Темные кадры, люминесцентный свет — ух и завораживающее было зрелище! Клип и песня гуляли по телефонам (еще кнопочным, между прочим) и передавались через доисторические сегодня ИК-порт и Bluetooth. Вот времечко-то было! Но вы послушайте: ритмичные «пуш, пуш» и сегодня имеют шанс расшевелить вас.

6. Ring my bells (2007)

«Ма-а-ам, ну еще одну песню», — сказали бы мы, если количество треков из 2007 можно было бы ограничить. Но наша подборка почти резиновая, поэтому обойти вниманием эти вкрадчивые «тс-с-с» просто не можем. «Иногда мы торопим события и спотыкаемся. Но это неважно, детка, мы можем все сделать не торопясь…» — философствует Энрике в песне. И тут же продолжает: «Наши прикосновения друг к другу — это то, чему мы не можем противостоять. Ты двигаешься так, что я ощущаю, что живу по-настоящему, давай…» И вы, конечно же, даете.

7. Do you know? (2007)

Сокровища 2007-го еще не кончились, нет. Нажмите на «плей» — уверены, это песня звучала фоном ваших детства и юности. Что тут еще сказать? Кроме того, что альбом Insomnia, в который и включены все эти треки, в соседней России стал аж пять раз платиновым.

8. Enrique Iglesias — Heartbeat (2010) ft. Nicole Scherzinger

Вроде бы Энрике уже «видел жизнь» в шоу-бизе, но этот альбом стал первым, который наполовину испаноязычный, а наполовину — на английском. Раньше было как-то или так, или сяк в основном. Euphoria вполне успешно продавался, причем на пластинке было куча «фитов»: с Эйконом, Питбулем и Ашером, например. Клубная Heartbeat, записанная с фронтменшей Pussycat Dolls (еще одним реликтом «нулевых»), надолго засядет в вашей голове. «Ай кэн фил ё хартбит», детка — услышать такое от Энрике когда-то было мечтой миллиона девчонок.

