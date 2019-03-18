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Ребят, мы почти вернули 2007. Собрали 8 клипов Энрике Иглесиаса из нашего детства
3 декабря в «Минск-Арене»
Вспомним лучшие клипы (и, соответственно, треки) испанца.
1. Bailamos (1999)
Про танцы мы упомянули не зря: мало того что в клипах певца они практически нон-стоп, так еще и слова треков об этом. Например, в этом видео Энрике просит: «Позволь ритму увлечь тебя, мы танцуем, я люблю тебя, любовь моя, мы танцуем». Да если бы хоть один парень со школьных дискотек взял прием на вооружение и шептал нам на ухо такое, разве мы бы не растаяли? Еще Bailamos (что и переводится как «Мы танцуем») звучала в фильме «Дикий, дикий Вест», где играл Уилл Смит. Его-то хоть вспомните без наших подсказок?
2. Be with you (2009)
В принципе здесь даже можно ничего не писать: посмотрите, как в 2011 году зрители в Батуми ловят нереальный кайф от этого «старья». Непонятно, как такой простой коктейль из классной внешности, латинских мотивов и песен про «деток» и любовь помогает Энрике удерживать внимание поклонниц до сих пор. Вы точно слышали эту заводную и трогательную в то же время песню! Спорим, танцевали дома, крича в микрофон-расческу «энд нау зэт ю, а ган, ай джаст вонна би виз ю»?
3. Hero (2001)
Потом Энрике нормально так перескочил на англоязычные песни. Наконец можно подпевать вдоволь! Но пока лучше достаньте бумажные салфетки: будет грустно. Лиричную Hero испанец выпустил в 2001 и впервые публично исполнил ее на концерте памяти погибшим в теракте 11 сентября того же года. Выбор странноватый: несмотря на то что название песни «в тему» (переводится как «Герой»), текст снова про танцы. А именно: «Позволь мне быть твоим героем. Будешь ли ты танцевать, если я приглашу тебя на танец? Согласишься ли ты бежать и никогда не оборачиваться?»
4. Tired Of Being Sorry (2007)
Заценили скачок во времени? Пробежимся! В 2003 Иглесиас выпустил седьмой (когда только успел?) альбом, но вот засада: в том же году его папенька Хулио выпустил свою 77-ю пластинку. Можете представить? Оксимирон, наверное, был бы в шоке, если б узнал. В общем, на фоне успешного отца Энрике как-то померк, его альбом особо никому не зашел, и певец занялся съемками в рекламах, туром, передачами по TV и все такое. Но, к счастью для поп-музыки, Иглесиас-младший вернулся в 2007-м и запулил аж несколько крутых треков. Tired Of Being Sorry — один из них, и сто пудов вы его слышали. Кажется, этот мотивчик встроен в нас с рождения. И хотя это «всего лишь» кавер на песню одной индийской группы, в то время все танчили под этот тречок на дискотеках в лагерях и школах. Короче, верните нам 2007-й!
5. Push (2007) ft. Lil Wayne
А вот еще одна волнующая вещь, вышедшая после «возвращения» Энрике. Испанец понял, что оставаться в тренде можно, если скооперироваться с известным хип-хопером. Да, слово «коллаба» тогда было не в ходу. Темные кадры, люминесцентный свет — ух и завораживающее было зрелище! Клип и песня гуляли по телефонам (еще кнопочным, между прочим) и передавались через доисторические сегодня ИК-порт и Bluetooth. Вот времечко-то было! Но вы послушайте: ритмичные «пуш, пуш» и сегодня имеют шанс расшевелить вас.
6. Ring my bells (2007)
«Ма-а-ам, ну еще одну песню», — сказали бы мы, если количество треков из 2007 можно было бы ограничить. Но наша подборка почти резиновая, поэтому обойти вниманием эти вкрадчивые «тс-с-с» просто не можем. «Иногда мы торопим события и спотыкаемся. Но это неважно, детка, мы можем все сделать не торопясь…» — философствует Энрике в песне. И тут же продолжает: «Наши прикосновения друг к другу — это то, чему мы не можем противостоять. Ты двигаешься так, что я ощущаю, что живу по-настоящему, давай…» И вы, конечно же, даете.
7. Do you know? (2007)
Сокровища 2007-го еще не кончились, нет. Нажмите на «плей» — уверены, это песня звучала фоном ваших детства и юности. Что тут еще сказать? Кроме того, что альбом Insomnia, в который и включены все эти треки, в соседней России стал аж пять раз платиновым.
8. Enrique Iglesias — Heartbeat (2010) ft. Nicole Scherzinger
Вроде бы Энрике уже «видел жизнь» в шоу-бизе, но этот альбом стал первым, который наполовину испаноязычный, а наполовину — на английском. Раньше было как-то или так, или сяк в основном. Euphoria вполне успешно продавался, причем на пластинке было куча «фитов»: с Эйконом, Питбулем и Ашером, например. Клубная Heartbeat, записанная с фронтменшей Pussycat Dolls (еще одним реликтом «нулевых»), надолго засядет в вашей голове. «Ай кэн фил ё хартбит», детка — услышать такое от Энрике когда-то было мечтой миллиона девчонок.
В общем, даем вам последний шанс:
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А ведь умели хиты делать!
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