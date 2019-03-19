Не виновен? Докажи! В каких случаях работника могут обвинить в недостаче

Я и мой коллега работаем продавцами. С нами заключен договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности. Недавно я была в отпуске. Вскоре после моего возвращения к работе руководство провело инвентаризацию и обнаружило недостачу. Начальник сказал, что возмещать ущерб должны оба ответственных лица, и это несмотря на то, что в мое отсутствие работал другой продавец. Имеют ли право взыскать с меня стоимость недостачи? Е. С., Шклов

С одной стороны, если с работником заключен договор о полной материальной ответственности, он отвечает за причиненный нанимателю ущерб в полном размере. С другой стороны, работник освобождается от возмещения ущерба, если будет установлено, что тот причинен не по его вине. При наличии договора о полной материальной ответственности обязанность доказывать свою невиновность возлагается на самого работника.

- Как правило, недостача устанавливается проведением инвентаризации. Она обязательна, согласно Закону Республики Беларусь от 12.07.2013 г. №57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», при реорганизации или ликвидации организации, перед составлением годовой отчетности, при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения или порчи имущества, возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, - рассказала «АиФ» стажер адвоката адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» Анастасия ГОРБАЧЕВА. - Перед уходом в отпуск вы, как работник, с которым заключен договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности, имели право потребовать от нанимателя проведения инвентаризации.

Рассмотрит суд

если будет установлено, что ущерб причинен не по их вине;

если будут установлены конкретные виновники причиненного ущерба из числа членов данного коллектива;

если ущерб относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска (экспериментальное производство, введение новых технологий и др.).

- Приведу пример. Д. взяли на работу в магазин продавщицей. Помимо девушки, там трудились еще несколько человек. Спустя некоторое время Д. решила уволиться. Наниматель провел инвентаризацию и обнаружил недостачу товара. Он потребовал от девушки компенсации, но она отказалась платить. В результате стороны обратились в суд. Суд установил, что с момента приема на работу до увольнения сотрудницы наниматель в нарушение закона ни разу не проводил инвентаризацию товара, переданного продавцам. За это время уволились еще несколько сотрудников. Таким образом, определить, в какой именно период работы был причинен ущерб, невозможно. В итоге суд отказал нанимателю в удовлетворении исковых требований.