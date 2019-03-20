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В поисках утраченной коллекции усадьбы в Скоках

21.03.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 марта 2019 г. в 16:00 в Историко-мемориальном музее "Усадьба Немцевичей" пройдёт открытие выставки портретной живописи в исполнении художников Брестской области – Николая Грущенкова, Анжелики Вакулич и Тиграна Джавадяна «В поисках утраченной коллекции». На выставке будут представлены копии портретов известных людей, государственных деятелей, связанных с историей усадьбы в Скоках и 1000-летней историей Бреста. Выставка подготовлена при поддержке Генерального консульства РП в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64519.php

В поисках утраченной коллекции усадьбы в Скоках

Коллекции портретов правителей и государственных деятелей, которые собирали и хранили представители рода Урсын Немцевичей в своей усадьбе, являются утерянной частью историко-культурного наследия 1000-летнего Бреста. С целью сохранения нашей истории и культуры музей «Усадьба Немцевичей» осуществляет попытку воссоздания утраченной коллекции, привлекая к творчеству современных художников. В поисках исторических данных о портретах музей обращался к воспоминаниям Урсын Немцевичей, исторической литературе, архивным документам. Коллекция включала в себя портреты известных правителей Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи.

На данный момент наиболее изученной частью коллекции являются портреты монархов Речи Посполитой, о которых найдены более точные упоминания в мемуарах и документах. Поэтому первой частью возрождаемой коллекции станут портреты правителей Речи Посполитой – объединенного государства Великого Княжества Литовского и Королевства Польского.

Выставка коллекции войдет в состав постоянной экспозиции музея. В ходе экскурсии посетителям будет представлена информация не только о главных вехах в истории того либо иного государственного деятеля, но и его деятельность в контексте истории города Бреста.

Вернисаж выставки «В поисках утраченной коллекции»

Когда: 28 марта (четверг) 2019 года в 16:00

Где: Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей» (Скоки, ул. Мира, 48б).

Вход свободный.

 
Теги: Брест
 
 
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  28 марта 2019 г. в 16:00 в Историко-мемориальном музее "Усадьба Немцевичей" пройдёт открытие выставки портретной живописи в исполнении художников Брестской области –...
 
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