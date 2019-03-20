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Мотоцикл Марадоны представят на открытии футбольного сезона в Бресте
21.03.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Брестское «Динамо» приглашает болельщиков на праздник открытия сезона, который пройдет 29 марта во Дворце спорта «Виктория».
Автор фото: tass.ru
Здесь, помимо представления новой формы команды, гостей будут развлекать световое шоу, выступления рэпера Сереги, Алены Ланской, Юлии Быковой и других исполнителей. И, как всегда не без экзотики – это будет презентация мотоцикла Диего Марадоны. О возможном присутствии самого мотоциклиста клуб ничего не сообщает.
Билеты на это мероприятие за 10 рублей начнут продавать 25 марта в динамовском магазине в торговом центре «Атис-Холл» на Советской. А владельцы абонементов на сезон здесь же могут получить два таких билета бесплатно.
31 марта «Динамо» стартует в чемпионате страны выездным матчем с жодинским «Торпедо-БелАЗом».
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Брестское «Динамо» приглашает болельщиков на праздник открытия сезона, который пройдет 29 марта во Дворце спорта «Виктория». Автор фото: tass.ru Здесь, помимо...
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