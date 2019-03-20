ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мотоцикл Марадоны представят на открытии футбольного сезона в Бресте

21.03.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Брестское «Динамо» приглашает болельщиков на праздник открытия сезона, который пройдет 29 марта во Дворце спорта «Виктория».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64515.php

Мотоцикл Марадоны представят на открытии футбольного сезона в Бресте

Автор фото: tass.ru

Здесь, помимо представления новой формы команды, гостей будут развлекать световое шоу, выступления рэпера Сереги, Алены Ланской, Юлии Быковой и других исполнителей. И, как всегда не без экзотики – это будет презентация мотоцикла Диего Марадоны. О возможном присутствии самого мотоциклиста клуб ничего не сообщает. 

Билеты на это мероприятие за 10 рублей начнут продавать 25 марта в динамовском магазине в торговом центре «Атис-Холл» на Советской. А владельцы абонементов на сезон здесь же могут получить два таких билета бесплатно.

31 марта «Динамо» стартует в чемпионате страны выездным матчем с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестское «Динамо» приглашает болельщиков на праздник открытия сезона, который пройдет 29 марта во Дворце спорта «Виктория». Автор фото: tass.ru Здесь, помимо...
 
Новости дня
Новости разные
 
В группе риска – самые маленькие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика