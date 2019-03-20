|
«Рублей 20 в час выходит». Сколько зарабатывают уличные музыканты в Минске?
Максим Лях, уличный музыкант:
Максим – студент, в свободное время – уличный музыкант. Возможно и будущая «звезда» белорусского шоу. Играет в метро уже больше двух лет, рассказали в программе
На музыкальной карте Минска есть прибыльные точки, где выручка – раз на раз не приходится, конечно, – получше чем у простого рабочего.
Корреспондент СТВ:
Максим Лях:
Корреспондент СТВ:
Максим Лях:
Корреспондент СТВ:
Максим Лях:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Лях, уличный музыкант: С детства я мечтаю выступать на больших сценах в составе коллектива, в составе какой-нибудь рок- или металл-группы. Максим – студент,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)