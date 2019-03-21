В БГТУ стартовал проект «ЭкологияТехнологий»

На базе Белорусского государственного технологического университета состоялась презентация научно-практического проекта «ЭкологияТехнологий». Главная задача которого - применение знаний студентов в решении практических задач, стимулирование сотрудничества бизнеса и научного сообщества, а также возможность реализации научных разработок. Идея проекта обусловлена актуальностью для всей мировой экономики вопросов энергетики, современных возобновляемых источников, транспорта, утилизации отходов.

«Сейчас в университете уделяется большое внимание прикладному применению научных знаний в различных отраслях. К концу года мы покажем хорошие результаты, продемонстрируем интересные и экономически выгодные проекты», — сказал ректор БГТУ, профессор, доктор технических наук Игорь ВОЙТОВ.



На фото: ректор БГТУ, профессор, доктор технических наук Войтов Игорь Витальевич. Фото: Фото из открытых источников

Выбор площадки обусловлен соответствием БГТУ современным требованиям образования, наличием хорошей научной и технической базы для решения поставленных задач. Партнерами проекта являются крупные промышленные предприятия Беларуси: ОАО «Минский тракторный завод», «ОАО «АМКАДОР» — управляющая компания холдинга». Представители компаний уже имеют опыт в реализации совместных проектов с ВУЗом и выражают заинтересованность в разработке новых технологических решений для внедрения в производственные процессы.

Минске В обсудили роль Беларуси в борьбе с глобальным потеплением

В основе проекта лежит конкурс студенческих работ, направленных на развитие аккумуляторной и машиностроительной отрасти в Республике Беларусь. Кроме этого, будут организованы круглые столы и мастер-классы от экспертов в заданных отраслях.

В течение 9 месяцев участники вместе с научными руководителями и экспертами займутся разработкой новых технологических решений в заданных направлениях. Результатом проделанной работы станет помощь от компаний-партнеров в реализации проектов, занявших призовые места.



На фото: представители Группы компаний 1AK-GROUP, ГКНТ,МАЗ, НАН Беларуси. Фото: Фото из открытых источников

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь поддержал создание проекта и инициативу сотрудничества образовательных структур и бизнеса. «Мы надеемся, что это будет хороший пример государственно-частного партнерства в инновационной сфере. Возможно, конкурс станет началом большого пути сотрудничества ВУЗов, государственных и частных компаний, перерастет в большой инфраструктурный проект», — подчеркнул начальник управления инновационной политики ГКНТ, Евгений МАЛЬЧЕВСКИЙ.

В состав комиссии конкурса войдут: руководящий и преподавательский состав БГТУ и БНТУ, представители предприятий ОАО «Минский тракторный завод» и «ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», руководители различных подразделений ЗАО «Брестский научно-технологический парк», НИЦ «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» ГНУ «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси», Государственного комитета по науке и технологиям, а также представители предприятий входящих в Группу компаний 1AK-GROUP.

Как сообщил директор ООО «АйПауэр» Сергей МЕЛЬНИКОВИЧ, развитие современных технологий диктует правила и для бизнеса. "Мы являемся крупнейшей компанией в стране в аккумуляторной отрасли и считаем, что необходимо развивать это направление, расширять возможности и совершенствоваться. Для воплощения данных задач необходима поддержка со стороны науки. Исходя из этого, мы и инициировали создание такого проекта», - добавил он.