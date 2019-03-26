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Опасно – зерновая пыль!

27.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Регистрация опасных объектов предприятий по хранению и переработке зерна в Госпромнадзоре.

В Республике Беларусь эксплуатируется много предприятий по хранению и переработке зерна (комбинаты хлебопродуктов; мини комбикормовые заводы; комбикормовые цеха; комбикормовые заводы с элеваторами, со складами силосного типа хранения комбикормового сырья, в том числе зерна; мини мельницы; цеха или заводы по производству муки со складами силосного типа (бетонными, металлическими зернохранилищами) зернового сырья; мини крупоцеха и т.п.

Указанные предприятия являются объектами повышенной опасности. На всех этапах производственных процессов приема, обработки, сушки, хранения, транспортирования и переработки зерна возможно образование взрывопожароопасных пылевоздушных смесей. При этом используемые технологии и оборудование являются пожароопасными и всегда угрожают взрывом зерновой пыли.

Пылевой взрыв является самым страшным последствием наличия зерновой пыли помимо пожаров, возгораний и задымлений. Настоящему риску подвержены все предприятия отрасли, независимо от размеров, типа конструкций зданий и сооружений.
Зерновая пыль, источником которой является трение зерен друг о друга во время любого перемещения, при минимальной концентрации в воздухе обладает более разрушительной силой, чем динамит. Пылевой взрыв внутри замкнутого пространства создает избыточное статическое давление, в 12,5 раз превышающее точку разрушения железобетонной плиты.

Пылевой взрыв представляет собой практически мгновенное возгорание мелких частиц зерновой пыли, приводящее к резкому росту температуры и давления. Все эти факторы присутствуют в любом зернохранилище или на перерабатывающем предприятии: есть более чем достаточное количество воздуха; есть зерновая пыль, осевшая на полу, оборудовании, приставшая к стенам или залегшая в самотечных трубах, внутри конвейеров и норий; при работающем оборудовании есть некоторая взвесь зерновой пыли в воздухе, особенно в зонах приемки, перемещения или переработки зерна; имеется более чем достаточно источников возгорания (короткое замыкание, статическое электричество, перегрев подшипника, сход ленты, засыпанная нория, сварочные работы, резка металла и т.д.).

Нижний порог взрывоопасной концентрации зерновой пыли в воздухе составляет 40 г/м3. Такое количество пыли едва сможет покрыть площадь в 1м2, при этом любая более высокая концентрация пыли в воздухе обладает еще более мощным взрывным потенциалом. Температура в зоне пылевого взрыва возрастает до 3000ºС, а избыточное статическое давление достигает 10 кг/см2. Для сравнения – давление, необходимое для того, чтобы разбить оконное стекло, составляет 0,07 кг/см2; давление, достаточное для разрушения деревянной конструкции составляет 0,14 кг/см2; точка разрушения средней по толщине железобетонной плиты – 0,56 кг/см.

Неподвижная пыль на этажах или в углах вызывает дополнительную опасность, так как ударная волна первичного взрыва перемещает ее вверх, обеспечивая горючий материал для вторичного взрыва, который по силе может значительно превосходить первичный взрыв и, в свою очередь, создавать благоприятную для третьего взрыва ситуацию. Таким образом, образуется цепная реакция со все возрастающей интенсивностью, кульминационным моментом которой является полное разрушение и пожар.

Пожары и взрывы смесей приводят к гибели людей и материальным потерям. Поэтому одна из важнейших задач при эксплуатации объектов по хранению и переработке зерна – обеспечение взрывобезопасности.

Так давайте же стремиться к обеспечению максимально высокого уровня взрывобезопасности и безопасности людей на предприятиях по хранению и переработке зерна, являющимися объектами такой повышенной опасности.

Субъектам хозяйствования (с учетом произошедших пылевых взрывов в ОАО «ФанДок», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Пинскдрев», ОАО «Скидельский сахарный комбинат») во исполнение Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 5 января 2016 г. № 354-З (далее–Закон) и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613 необходимо также акцентировать и закончить работу по регистрации в Госпромнадзоре потенциально опасных объектов в соответствии с пунктом 3 приложения 2 к Закону, а именно:

элеваторы, склады силосного типа, объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства, осуществляющие переработку зерна и комбикормового сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, объемом от 500 тонн, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 граммов на кубический метр.

Начальник Бобруйского отдела
Могилевского областного управления Госпромнадзора
С.М.Плехоткин

 
 
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Регистрация опасных объектов предприятий по хранению и переработке зерна в Госпромнадзоре. В Республике Беларусь эксплуатируется много предприятий по хранению...
 
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