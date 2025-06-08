|
Как зарабатывать на шторах и что сделать для возврата клиентов: новости бизнеса за 2-8 июня 2025 года
08.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Статистика по кредитной задолженности, советы по коммерческим предложениям и нюансы покупки работающей компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Кредитование в Беларуси продолжает демонстрировать устойчивый рост среди как юридических, так и физических лиц. За первые четыре месяца 2025 года объем кредитной задолженности продолжает увеличиваться, несмотря на колебания в динамике прироста по месяцам. Основной акцент смещается на рост задолженности физических лиц, который показывает более стабильное увеличение по сравнению с юрлицами, что даже заставило регулятора потребовать у банков изменения подходов к кредитованию. «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
Бизнес-брокер
Юристы
Истории бизнеса
Александр Остапенко начинал свой путь в бизнесе с ларька на рынке в родном Могилеве. Имея на руках только школьный аттестат, предприниматель сумел вырастить этот ларек в сеть из 11 магазинов по всей стране, а также интернет-магазин с собственной службой доставки. Его компания ООО «ГАДЖЕТТРЭЙД» известна под брендом «Стрела».
Сергей Кишкурно начинал обмерщиком дверей, а сейчас у него с супругой собственное производство штор, где работают 60 человек. Основатель и директор компании «СуперТекСтиль»
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как зарабатывать на шторах и что сделать для возврата клиентов: новости бизнеса за 2-8 июня 2025 года
Статистика по кредитной задолженности, советы по коммерческим предложениям и нюансы покупки работающей компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
|
Архив (Разное)