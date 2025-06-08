Как зарабатывать на шторах и что сделать для возврата клиентов: новости бизнеса за 2-8 июня 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Статистика по кредитной задолженности, советы по коммерческим предложениям и нюансы покупки работающей компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Кредитование в Беларуси продолжает демонстрировать устойчивый рост среди как юридических, так и физических лиц. За первые четыре месяца 2025 года объем кредитной задолженности продолжает увеличиваться, несмотря на колебания в динамике прироста по месяцам. Основной акцент смещается на рост задолженности физических лиц, который показывает более стабильное увеличение по сравнению с юрлицами, что даже заставило регулятора потребовать у банков изменения подходов к кредитованию. «Про бизнес» посмотрел на общую картину по стране и заметил интересные региональные различия.

Полезное для бизнеса

Собрали советы , как составить понятное коммерческое предложение для сложного продукта, а также выяснили , почему бизнес теряет клиентов без обратной связи и как грамотный опрос может их вернуть.

Бизнес-брокер рассказала , кто и зачем покупает компании в Беларуси.

Юристы объяснили , как снизить личную ответственность руководителя и разделить ее с подчиненными.

Истории бизнеса

Александр Остапенко начинал свой путь в бизнесе с ларька на рынке в родном Могилеве. Имея на руках только школьный аттестат, предприниматель сумел вырастить этот ларек в сеть из 11 магазинов по всей стране, а также интернет-магазин с собственной службой доставки. Его компания ООО «ГАДЖЕТТРЭЙД» известна под брендом «Стрела». Рассказываем о непростом пути резидента Клуба Про бизнес и честно разбираем его ошибки.