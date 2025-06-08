ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как зарабатывать на шторах и что сделать для возврата клиентов: новости бизнеса за 2-8 июня 2025 года

08.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Статистика по кредитной задолженности, советы по коммерческим предложениям и нюансы покупки работающей компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Кредитование в Беларуси продолжает демонстрировать устойчивый рост среди как юридических, так и физических лиц. За первые четыре месяца 2025 года объем кредитной задолженности продолжает увеличиваться, несмотря на колебания в динамике прироста по месяцам. Основной акцент смещается на рост задолженности физических лиц, который показывает более стабильное увеличение по сравнению с юрлицами, что даже заставило регулятора потребовать у банков изменения подходов к кредитованию. «Про бизнес» посмотрел на общую картину по стране и заметил интересные региональные различия.

Полезное для бизнеса

Собрали советы, как составить понятное коммерческое предложение для сложного продукта, а также выяснили, почему бизнес теряет клиентов без обратной связи и как грамотный опрос может их вернуть.

Бизнес-брокер рассказала, кто и зачем покупает компании в Беларуси.

Юристы объяснили, как снизить личную ответственность руководителя и разделить ее с подчиненными.

Истории бизнеса

Александр Остапенко начинал свой путь в бизнесе с ларька на рынке в родном Могилеве. Имея на руках только школьный аттестат, предприниматель сумел вырастить этот ларек в сеть из 11 магазинов по всей стране, а также интернет-магазин с собственной службой доставки. Его компания ООО «ГАДЖЕТТРЭЙД» известна под брендом «Стрела». Рассказываем о непростом пути резидента Клуба Про бизнес и честно разбираем его ошибки.

Сергей Кишкурно начинал обмерщиком дверей, а сейчас у него с супругой собственное производство штор, где работают 60 человек. Основатель и директор компании «СуперТекСтиль» рассказал, как автослесарь по образованию пришел в бизнес и почему индивидуальный пошив не может стоить столько же, сколько готовые шторы на маркетплейсе.

Смотрите также

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статистика по кредитной задолженности, советы по коммерческим предложениям и нюансы покупки работающей компании. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тратим около $ 12 тысяч в месяц на продвижение». Как автослесарь из Молодечно стал шить шторы вместе с женой
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика