«Будет самая плотная жилая застройка в центре». Местные - об освоении депо у площади Победы

Минчанам презентовали ПДП территории в границах улиц Киселева — Куйбышева — пр. Машерова — пр. Независимости, в который были внесены изменения. Речь идет о двух кварталах в центре Минска, которые в ближайшие 5−10 лет ждут изменения. Что именно предлагают градостроители и как к этому относятся минчане — читайте в материале.





В актовом зале администрации Центрального района, где презентовали проект, было немноголюдно. Но это легко объяснить тем, что плотность населения, как и жилой застройки, на проектируемой территории в 23,6 га небольшая: тут проживают 800 человек, а площадь многоквартирного жилфонда составляет 25,5 тысячи квадратных метров. После реализации проекта эти показатели вырастут в четыре раза.





Проектируемую территорию, в границах которой находятся комплекс производственных и бытовых зданий бывшего завода «Горизонт», жилые многоквартирные дома, административные здания, а также производственные здания бывшего троллейбусного депо № 1, градостроители разбили на два квартала.



Изображение: centr.minsk.gov.by

Первый квартал находится в границах ул. Куйбышева — пр. Машерова — ул. Киселева — ул. Красная, второй — в границах ул. Красная — пр. Машерова — пр. Независимости — ул. Киселева.

Квартал № 2

Но осваивать территорию начнут с квартала № 2. По плану градостроителей это должны сделать до 2025 года. Сейчас на этом участке расположены жилые дома (сталинки вдоль проспекта Независимости, 37−39 и улицы Киселева, 2−8) и бывшее троллейбусное депо.





Согласно проекту, на территории депо будет строиться жилье. Застройщик был известен еще в 2017 году: этот участок в центре Минска купила с аукциона компания «А-100 Девелопмент» за более чем 8,8 миллиона долларов. Сносить все здания депо и демонтировать инженерные сети компания-застройщик будет за свой счет — таким было условие аукциона. Работы обойдутся ориентировочно в 13,4 миллиона рублей.



Так выглядит территория бывшего троллейбусного депо сейчас

Напомним, как будет выглядеть будущая застройка на месте троллейбусного депо, еще в декабре 2018 года REALTY.TUT.BY рассказывала директор компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик: — Мы сейчас проектируем там новый квартал. У нас амбициозные планы создать лучший проект в городе. Это будет жилье индивидуальное, исключительно качественное. Но не многоэтажное — дома не выше 6 этажей. Архитектурную концепцию мы заказывали в российской архитектурной студии Сергея Скуратова, над ней работают и английские подрядчики.



Какой будет высота застройки?

Люди расстроились, когда узнали, что застройщик не пришел на презентацию. На вопросы местных жителей отвечал главный архитектор проекта УП «Минскградо» Александр Бондарчик.

Мы выделили два важных вопроса от жильцов: какой будет этажность домов на месте депо и справится ли существующая транспортная сеть с тем наплывом машин, который обязательно возникнет после заселения квартала?





По этажности Александр Бондарчик ответил так:

— Высота строящихся зданий не должна превышать высоту существующей жилой застройки, которая выходит на проспект Независимости (дома № 37 и 39). В сторону от проспекта застройка будет идти на понижение этажности.

— Жилой дом на проспекте Независимости, 39 — ступенчатый: в нем есть и пятиэтажная, и восьмиэтажная части. А высота этажа — три метра. Так по какой отметке нашего дома будут строить? — прозвучало резонное возражение из зала.

Архитектор уточнил, что по самой высокой отметке дома, по его коньку. Проще говоря, это значит, что максимальное ограничение для будущей застройки — восемь этажей, если высота этажа будет три метра, как в сталинке. А если потолки будут ниже, то высотность дома может быть и выше.

Что касается транспортной инфраструктуры, то Александр Бондарчик заверил, что «существующая транспортная система рабочая и нагрузку [после строительства квартала] она выдержит».





Молодой человек из зала возразил, сославшись на то, что уже сейчас в утренние часы Киселева стоит, а на площади Победы — пробки. Его активно поддержали. Он предложил учесть в ПДП, пока не поздно, и развитие транспортной инфраструктуры, а не оставлять ее как есть и надеяться, что все обойдется.

— У вас новое проектирование, и вы могли бы выставлять застройщику любые обоснованные условия, при которых он в любом случае свой проект реализует, прибыль свою получит, а центр города избежит транспортных проблем, — говорил молодой человек архитектору, но переубедить так и не смог.

— Застройщику выставлены требования по обеспечению машино-местами на проектируемой территории, — рассказал Александр Бондарчик.





— Так или иначе, это центр города, а не спальный район. У застройщика есть хороший опыт по проектированию жилых кварталов в спальных районах. Они берут эту же концепцию и ставят ее в центр. Здесь это неактуально, это реально будет большая проблема. И это будет самая плотная жилая застройка в центре! Добавьте даже 100 машин на выезд на площадь Победы — и там все будет стоять. Поэтому, добавляя 2500 жителей, надо изменять инфраструктуру, иначе ничего хорошего из этого не получится, — объясняли свою позицию местные жители. Переубедить архитектора проекта им так и не удалось.

Александр Бондарчик рассказал, что для обеспечения комфортного проживания в строящемся квартале будет проведена модернизация трамвайной линии по снижению шума и вибрации. Кроме этого, будут практиковать установку защитных экранов.





Квартал № 1

В первом квартале расположены в основном бывшие производственные корпуса «Горизонта». Проектом предлагается реконструкция части существующих зданий под общественную и (частично) жилую функции. Под реконструкцию попадают в основном те здания, что идут по периметру квартала. Например, корпуса по ул. Куйбышева, 22 и двухэтажный, где размещается культурный центр «КОРПУС», предлагается реконструировать под культурно-развлекательные центры.









Четырехэтажное здание по пр. Машерова, 9 (корпус 8) хотят переделать в жилой дом с квартирами в стиле лофт. Правда, это пока на уровне предложения. Архитектор сказал, что проекта по трансформации здания в жилое пока нет.

К слову, мы нашли удачный пример того, как производственные корпуса бывшей мебельной фабрики в Таллине переделали в жилье.



Этот корпус планируется переделать в жилой дом

Бывшие производственные корпуса внутри квартала планируют снести, а на освободившейся площадке построить торгово-развлекательный центр.





Когда речь пошла о сносе корпусов, из зала выступил мужчина и рассказал любопытную вещь: в квартале есть здание № 9, где располагается производственный корпус испытательной лаборатории, которую сносят, никого не поставив в известность (речь про здание ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»).





— Это суперсовременная испытательная лаборатория мирового уровня, но на вашем детальном плане этого корпуса не существует! Как вообще это понимать? И в вашей пояснительной записке ни одного слова об этом объекте нет. Здание к «Горизонту» никакого отношения не имеет. Только в этом году в реконструкцию здания было вложено 1,5 млн долларов. Там находится уникальное оборудование, которое перевезти проблематично. К нам же никто не обращался, никто не спрашивал ни о чем, — рассказал мужчина, представившись заместителем директора «БЕЛЛИС».

Архитектор Александр Бондарчик обещал разобраться в этом после презентации. Но вопрос так и остался нерешенным.



Денис Кобрусев, руководитель товарищества «Город для горожан», общественный активист, пришел поддержать местных жителей

Согласно проекту, освоение территории квартала № 1 будет проходить во вторую очередь, до 2030 года. На этот срок намечены снос зданий и сооружений бывшего завода «Горизонт» внутри квартала № 1; реконструкция корпусов бывшего завода «Горизонт» по ул. Куйбышева и пр. Машерова (№ 23, 6, 8, 12 по экспликации детального плана ), строительство торгово-развлекательного центра с подземным паркингом, а также реконструкция зданий банков (№ 1, 20 по экспликации детального плана).

Напомним, что презентация проекта — это не обсуждение. Чтобы быть услышанными, замечания и (или) предложения по проекту нужно отправлять в письменной форме (с пометкой «общественное обсуждение») в срок до 18.04.2019 по адресу: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6.