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Концепцию художественного оформления города разработали в Бресте

28.03.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Концепцию художественного оформления города на научной основе разработали в Бресте, сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64744.php

Концепцию художественного оформления города разработали в Бресте

"Сделали первыми научную концепцию художественного оформления города. Чтобы не было субъективизма, обратились к соответствующим специализированным организациям. Нам разработали всю систему праздничного оформления города, включающую иллюминацию. Градостроительный совет одобрил. Это не к тысячелетию, а в целом к торжественному состоянию города. Сейчас коммунальные службы выполняют эту работу. Думаю, что к августу-сентябрю увидим", - рассказал мэр.

На заседании, в частности, рассматривался вопрос о готовности объектов строительства и инфраструктуры Бреста к празднованию 1000-летия. По словам Александра Рогачука, в городе рекордными темпами идет капитальный ремонт жилья, дорожное строительство. Так, за три года капитально отремонтировано 10% всего жилого фонда города, или 122 дома, заасфальтировано более 60 улиц. Втрое увеличены темпы по озеленению - в городе уже высажены 4 тыс. деревьев.

В целом план мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста, утвержденный распоряжением Президента, включает 32 объекта строительства. На сегодня введено в эксплуатацию 13. "В кратчайшие сроки необходимо завершить строительство еще 19 объектов, которые включены в программу, не считая других. Времени остается совсем мало, поэтому предстоит работать в напряженном режиме. Недопустимо, чтобы на заключительном этапе сорвали какие-то работы. Каждый должен понимать, что все это делается в первую очередь для комфортных условий жизни жителей Бреста и гостей, которые будут к нам приезжать. Обращаю внимание, что все объекты должны быть завершены к 1 августа", - подчеркнул председатель облисполкома Анатолий Лис.

Всего на реализацию мероприятий планируется выделить около Br300 млн без учета Западного обхода. За два года из всех источников финансирования на эти цели направлено Br200 млн.

 
Теги: Брест
 
 
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