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Специальную службу новостей создадут во время II Европейских игр

09.04.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Настольный теннис, пляжный футбол, стрельба из лука и бадминтон. Всего 15 видов спорта и более четырёхсот тысяч спортсменов из 50 стран. И чтобы каждый минчанин и гость столицы в режиме нон-стоп был в курсе всех событий, в Беларуси создадут специальную службу новостей, рассказали в программе «Большой город».

Специальную службу новостей создадут во время II Европейских игр

Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
На Олимпиаде в Сочи была отдельная система, там было много определённых бонусов, но эта система, куда имели доступ только аккредитованные журналисты. Мы пошли по другому пути, потому что мы понимаем, что информация будет востребована не только среди журналистов, но и, в принципе, у любителей спорта.

Специальную службу новостей создадут во время II Европейских игр
 
Теги: Новости
 
 
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Настольный теннис, пляжный футбол, стрельба из лука и бадминтон. Всего 15 видов спорта и более четырёхсот тысяч спортсменов из 50 стран. И чтобы каждый минчанин и...
 
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