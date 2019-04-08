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Специальную службу новостей создадут во время II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Настольный теннис, пляжный футбол, стрельба из лука и бадминтон. Всего 15 видов спорта и более четырёхсот тысяч спортсменов из 50 стран. И чтобы каждый минчанин и гость столицы в режиме нон-стоп был в курсе всех событий, в Беларуси создадут специальную службу новостей, рассказали в программе
Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
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Настольный теннис, пляжный футбол, стрельба из лука и бадминтон. Всего 15 видов спорта и более четырёхсот тысяч спортсменов из 50 стран. И чтобы каждый минчанин и...
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