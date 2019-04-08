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В Гомеле сбили велосипедиста
Источник материала: Tut.by
В Гомеле сбили велосипедиста. Фото с места происшествия
ДТП произошло 9 апреля примерно в 14.00 на перекрестке проспекта Октября и улицы Жукова.
Официальной информации об аварии пока нет, но, судя по всему, пострадавший получил серьезные травмы. Его увезла скорая.
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ДТП произошло 9 апреля примерно в 14.00 на перекрестке проспекта Октября и улицы Жукова.
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