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В Гомеле сбили велосипедиста

09.04.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле сбили велосипедиста. Фото с места происшествия опубликовал progomel.by.


Фото: progomel.by

ДТП произошло 9 апреля примерно в 14.00 на перекрестке проспекта Октября и улицы Жукова.

Официальной информации об аварии пока нет, но, судя по всему, пострадавший получил серьезные травмы. Его увезла скорая.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло 9 апреля примерно в 14.00 на перекрестке проспекта Октября и улицы Жукова.
 
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