Источник материала: Tut.by

В Гомеле сбили велосипедиста. Фото с места происшествия опубликовал progomel.by.



Фото: progomel.by

ДТП произошло 9 апреля примерно в 14.00 на перекрестке проспекта Октября и улицы Жукова.

Официальной информации об аварии пока нет, но, судя по всему, пострадавший получил серьезные травмы. Его увезла скорая.