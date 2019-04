47-летний Ягр вывел родной клуб в чешскую экстралигу. В решающем матче он забросил 4 шайбы

Источник материала: Tut.by

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр помог родному клубу вернуться в чешскую экстралигу после пятилетнего перерыва. За два тура до финиша переходного турнира «Кладно» уже не опустится ниже проходного второго места, опережая третью команду на восемь очков.

В переходном турнире играют две лучшие команды второго по силе дивизиона и два худших клуба экстралиги. Четверку составили «Пардубице», «Хомутов», «Ческе Будеевице» и «Кладно».

В 10-м туре «Кладно» обыграл «Ческе Будеевице» со счетом 4:2, причем все четыре шайбы забросил Яромир Ягр. Теперь у команды именитого ветерана 21 очко, а у идущего на третьем месте «Хомутова» — 13. Лидирует же клуб «Пардубице» (24).

Отметим, что «Хомутов», который «Кладно» выбивает из экстралиги, располагает рядом игроков с опытом игры на высоком уровне. Ворота команды защищает Джастин Петерс. Он попал в заявку сборной Канады на Олимпиаду-2018 и немало поиграл в НХЛ. В КХЛ выступали Юрай Валах, Богумил Янк и Маси Марьямяки.

Что касается «Кладно», то, помимо Ягра, за команду выступает еще одна легенда чешского хоккея — Томаш Плеканец.

В КХЛ или НХЛ играли Петр Вампола, Андре Лакос и Брэндон Нэш.

Яромир Ягр перешел в «Кладно» год назад, но тогда из-за травмы практически не играл. Он восстанавливался почти целый год и вернулся в состав лишь в конце нынешнего сезона. Во втором по силе дивизионе Ягр набрал 9 (3+6) очков в 14 матчах, а по-настоящему раскрылся именно в поединках за право сыграть в экстралиге.

Сейчас на счету 47-летнего форварда 13 (10+3) очков в 10 играх, причем в своем активе он имеет и настоящие шедевры.