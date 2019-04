Азаренко обыграла Плишкову. Это вторая победа Вики над игроком из топ-10 с начала 2019 года

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко одолела чешку Каролину Плишкову во втором раунде турнира в Штутгарте (призовой фонд — 886 тыс. долларов) — 4:6, 6:3, 6:4 и заставила ее сложить чемпионские полномочия, ведь в прошлом году в Штутгарте лучшей была именно Плишкова.

В первом сете борьба между Викторией Азаренко (61 WTA) и Каролиной Плишковой (4 WTA) строилась через подачу, что было на руку Плишковой. Каролина — высокий игрок, не отличающийся скоростными характеристиками, зато с уверенной первой подачей. С большим преимуществом Каролина возглавляет рейтинг теннисисток по количеству эйсов с начала сезона. До поединка с Викой чешка исполнила 183 подачи на вылет. В среднем она проводит 7 эйсов за матч, но за три сета с Азаренко сделала это 9 раз.

Вике удавалось поддерживать высокий уровень при вводе мяча в игру (8 эйсов за матч) при незначительном количестве невынужденных ошибок — 27 против 30 у соперницы. Лишь в десятом гейме у Каролины случился первый брейк-пойнт, причем в ситуации с двойным сетболом. Плишкова выиграла обмен ударами, сумев обвести белоруску, которая выдвинулась к сетке, и вместе с тем выиграла сет — 6:4.