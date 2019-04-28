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Соревнования по шахматам в рамках спартакиады работников организаций

29.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Соревнования по шахматам в рамках круглогодичной спартакиады работников организаций Дзержинского района прошли 24 апреля 2019 г. на базе ГУО «Гимназия г.Дзержинска».

Призовые места распределились следующим образом

Личный зачет:

Женщины:

1 место – Родиченко Елена (ОАО «ДЭМЗ»);

2 место – Потехина Анна (Дзержинское райпо);

3 место – Куратович Елена (ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»).

Мужчина:

1 место – Хацкевич Игорь (ГУО);

2 место – Тишук Владислав (ПУ «Дзержинскгаз);

3 место – Петухов Дмитрий (ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»).

Командный зачет:

1 место – ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»;

2 место – ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»;

3 место – команда государственных учреждений образования.


 
 
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Соревнования по шахматам в рамках круглогодичной спартакиады работников организаций Дзержинского района прошли 24 апреля 2019 г. на базе ГУО...
 
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