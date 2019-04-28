Соревнования по шахматам в рамках спартакиады работников организаций

Соревнования по шахматам в рамках круглогодичной спартакиады работников организаций Дзержинского района прошли 24 апреля 2019 г. на базе ГУО «Гимназия г.Дзержинска».
Призовые места распределились следующим образом
Личный зачет:
Женщины:
1 место – Родиченко Елена (ОАО «ДЭМЗ»);
2 место – Потехина Анна (Дзержинское райпо);
3 место – Куратович Елена (ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»).
Мужчина:
1 место – Хацкевич Игорь (ГУО);
2 место – Тишук Владислав (ПУ «Дзержинскгаз);
3 место – Петухов Дмитрий (ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»).
Командный зачет:
1 место – ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»;
2 место – ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»;
3 место – команда государственных учреждений образования.