﻿ В Бресте на кольце водители не поделили дорогу - и подрались прямо на проезжей части. 21.by
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В Бресте на кольце водители не поделили дорогу - и подрались прямо на проезжей части

02.05.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте водители подрались прямо на дороге. Конфликт на кольце бульвара Шевченко и набережной вечером 1 мая зафиксировала камера видеонаблюдения.

Один из водителей, видимо, расстроился, что его не пропустили, выбежал из машины — и догнал обидчика. Началась потасовка.

 
Теги: Брест
 
 
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Конфликт на кольце бульвара Шевченко и набережной вечером 1 мая зафиксировала камера видеонаблюдения.
 
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