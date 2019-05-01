|
В Бресте на кольце водители не поделили дорогу - и подрались прямо на проезжей части
Источник материала: Tut.by
В Бресте водители подрались прямо на дороге. Конфликт на кольце бульвара Шевченко и набережной вечером 1 мая
Один из водителей, видимо, расстроился, что его не пропустили, выбежал из машины — и догнал обидчика. Началась потасовка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт на кольце бульвара Шевченко и набережной вечером 1 мая зафиксировала камера видеонаблюдения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)