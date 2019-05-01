В Бресте на кольце водители не поделили дорогу - и подрались прямо на проезжей части

Источник материала: Tut.by

В Бресте водители подрались прямо на дороге. Конфликт на кольце бульвара Шевченко и набережной вечером 1 мая зафиксировала камера видеонаблюдения.

Один из водителей, видимо, расстроился, что его не пропустили, выбежал из машины — и догнал обидчика. Началась потасовка.